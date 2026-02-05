ACV thay đổi người phụ trách Ban điều hành

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Hà Anh
05/02/2026, 07:48
ACV vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành.
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã ACV-UPCoM) vừa thông báo thay đổi nhân sự.
Cụ thể, ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành.
Bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán Ban Tài chính - Kế toán ACV, được bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán, Ban Tài chính - Kế toán ACV. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 02/02/2026.
Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của ACV diễn ra ngày 22/1/2026 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng.
Ở chiều ngược lại, đại hội bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Việt (1972) – Giám đốc ban quản lý dự án Long Thành vào HĐQT.
Đồng thời, ACV miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Quốc Bình và bầu bổ sung bà Phan Cẩm Tú (1976) vào vị trí này.
Hiện ACV đang quản lý và khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm các sân bay quốc tế trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng.
Đồng thời, ACV cũng là chủ đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.
Được biết, VCSC điều chỉnh giảm 14% giá mục tiêu nhưng duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với ACV do giá cổ phiếu đã giảm 15% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC đến từ mức giảm 15% trong dự báo tổng EBITDA cốt lõi giai đoạn 2025–2038 của VCSC (không bao gồm mảng cất cánh/hạ cánh) và mức giảm EV/EBITDA mục tiêu xuống 16,0 lần (so với 20,0 lần trong dự báo trước đây). Theo VCSC, những yếu tố này một phần được bù đắp bởi việc VCSC cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2026.
VCSC giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 nhưng điều chỉnh giảm 41%/15% đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2026/2027. Điều này chủ yếu phản ánh (1) giả định mới của VCSC về việc LTA (Sân bay Quốc tế Long Thành) bắt đầu hoạt động từ giữa năm 2026 (so với năm 2027 trước đó) và (2) VCSC điều chỉnh giảm mức tăng phí trung bình các năm 2027/2032 của VCSC xuống 5%/10% (từ 20% cho các năm trên).
Bên cạnh đó, VCSC duy trì dự phóng lượng khách quốc tế các năm 2025/26/27 ở mức 47/53/59 triệu khách (+14%/+13%/+11% cùng kỳ năm trước) và lượng khách trong nước ở mức 75/82/87 triệu khách (+9%/+9%/+7% cùng kỳ năm trước). Trong 10 tháng năm 2025, lượng khách quốc tế và trong nước lần lượt đạt 38,5/61,7 triệu khách (+14%/+7% cùng kỳ năm trước).
