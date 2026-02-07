Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet: Thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 07/02/2026
07/02/2026, 09:21
Nhân dịp tham dự các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.
Trong không khí hữu nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Campuchia đạt được dưới sự lãnh đạo của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, bày tỏ tin tưởng Campuchia tiếp tục giành thêm nhiều kết quả tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Thủ tướng Hun Manet chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, khẳng định đây là minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đã đề ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hai Thủ tướng cùng nhận định, trong một năm qua, Chính phủ hai nước đã triển khai hiệu quả các kết luận của Cuộc gặp hai Đảng, ba Đảng (tháng 2/2025), phối hợp thực hiện các kế hoạch hợp tác với tinh thần chủ động, quyết liệt và đạt nhiều kết quả thực chất. Quan hệ chính trị – đối ngoại tiếp tục được củng cố; các cơ chế hợp tác song phương phát huy hiệu quả.
Hợp tác quốc phòng – an ninh ngày càng đi vào chiều sâu. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng tích cực, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Hợp tác biên giới lãnh thổ đạt nhiều tiến triển, hướng tới xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm thúc đẩy.
Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp quản lý khu vực biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp; sớm ký kết “Hiệp định về quản lý cửa khẩu” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới” nhằm tạo thuận lợi cho giao thương biên mậu và quản lý cửa khẩu.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, hai Chính phủ nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; củng cố hợp tác quốc phòng – an ninh; duy trì nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này chống phá nước kia; bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm thống nhất Đề án “Cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế Việt Nam – Campuchia” đến năm 2035, tầm nhìn 2050; nghiên cứu phương án kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh/Mộc Bài – Bavet/Phnom Penh; đẩy mạnh hợp tác trong mua bán, chế biến các sản phẩm nông nghiệp và nông công nghiệp.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, thúc đẩy đàm phán giải quyết phần đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, tăng cường phối hợp quản lý biên giới trên bộ và trên biển phù hợp luật pháp quốc tế.
Hai bên tái khẳng định quyết tâm gìn giữ, vun đắp và phát huy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia, coi đây là tài sản quý báu của hai dân tộc, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia, tạo điều kiện để cộng đồng ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Campuchia cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
18:22, 06/02/2026
Nền kinh tế của Việt Nam đã khởi sắc ngay từ tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho một năm được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2026 88,16 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất trong tháng 1 khởi đầu khả quan khi chỉ số PMI đạt 52,2 điểm...
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Heng Samrin và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, thống nhất các định hướng lớn nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.
Chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm triển khai kết quả Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào vừa diễn ra ngay trước đó.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia, tái khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đồng thời thống nhất các định hướng lớn thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: