Liên quan đến trái phiếu, hàng loạt công ty bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều công ty vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định, với mức phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 6 công ty gồm: Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn (Hà Nội); Công ty cổ phần Hội An Invest (Tp. Đà Nẵng); Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (Hà Nội); Công ty cổ phần Tập đoàn R&H (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư Tấn Hưng (Tp.HCM) và Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (Đắk Lắk). Số tiền phạt đối với mỗi công ty là 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn không gửi công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo định kỳ Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022;

Công ty gửi công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023.

Tương tự, Công ty cổ phần Hội An Invest (Đà Nẵng) không báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu HAJCH2225001 tại ngày đáo hạn, Báo cáo tài chính bán niên 2024.

Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (Hà Nội) bị phạt do không báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, bán niên 2023, năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025;

Công ty gửi công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã TNL.BOND.5.2019.08, mã TNL.BOND.5.2019.07; Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu về việc kéo dài kỳ hạn trái phiếu mã TNL.BOND.01.2020.01, mã TNL.BOND.01.2020.03, mã TNL.BOND.01.2020.06, mã TNL.BOND.01.2020.12, mã TNL.BOND.01.2020.15, mã TNL.BOND.01.2020.25, mã TNL.BOND.01.2020.30, mã TNL.BOND.01.2020.34, mã TNL.BOND.01.2020.36).

Công ty cổ phần Tập đoàn R&H (Hà Nội) bị phạt do không báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Kết quả chào bán trái phiếu mã RHGCH2123003; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022;

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Báo cáo tài chính năm 2023; Việc thanh toán lãi trái phiếu mã RHGCH2124005 kỳ 14; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2025; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp bán niên 2025).

Công ty cổ phần Đầu tư Tấn Hưng (TP.HCM) bị phạt do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với Báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025.

Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (Đắk Lắk) bị phạt do không báo cáo tài chính năm 2023, bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024, bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025).