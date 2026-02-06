Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Liên quan đến trái phiếu, hàng loạt công ty bị xử phạt

Hà Anh

06/02/2026, 09:04

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều công ty vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định, với mức phạt 92,5 triệu đồng mỗi đơn vị.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 6 công ty gồm: Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn (Hà Nội); Công ty cổ phần Hội An Invest (Tp. Đà Nẵng); Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (Hà Nội); Công ty cổ phần Tập đoàn R&H (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư Tấn Hưng (Tp.HCM) và Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (Đắk Lắk). Số tiền phạt đối với mỗi công ty là 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn không gửi công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo định kỳ Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022;

Công ty gửi công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023.

Tương tự, Công ty cổ phần Hội An Invest (Đà Nẵng) không báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu HAJCH2225001 tại ngày đáo hạn, Báo cáo tài chính bán niên 2024.

Công ty cổ phần Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (Hà Nội) bị phạt do không báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, bán niên 2023, năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025;

Công ty gửi công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã TNL.BOND.5.2019.08, mã TNL.BOND.5.2019.07; Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu về việc kéo dài kỳ hạn trái phiếu mã TNL.BOND.01.2020.01, mã TNL.BOND.01.2020.03, mã TNL.BOND.01.2020.06, mã TNL.BOND.01.2020.12, mã TNL.BOND.01.2020.15, mã TNL.BOND.01.2020.25, mã TNL.BOND.01.2020.30, mã TNL.BOND.01.2020.34, mã TNL.BOND.01.2020.36).

Công ty cổ phần Tập đoàn R&H (Hà Nội) bị phạt do không báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024; Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Kết quả chào bán trái phiếu mã RHGCH2123003; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022;

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Báo cáo tài chính năm 2023; Việc thanh toán lãi trái phiếu mã RHGCH2124005 kỳ 14; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2025; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp bán niên 2025).

Công ty cổ phần Đầu tư Tấn Hưng (TP.HCM) bị phạt do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với Báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025.

Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (Đắk Lắk) bị phạt do không báo cáo tài chính năm 2023, bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024, bán niên 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên 2025; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025).

SSC xử phạt một loạt công ty do liên quan đến trái phiếu

09:20, 16/12/2024

SSC xử phạt một loạt công ty do liên quan đến trái phiếu

Dược Lâm Đồng tiếp tục bị SSC xử phạt

07:29, 14/11/2024

Liên quan đến trái phiếu, SSC phạt một loạt công ty

11:29, 29/10/2024

Liên quan đến trái phiếu, SSC phạt một loạt công ty

Đọc thêm

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

Bitcoin chính thức rơi xuống mốc 70.000 USD

Nhiều chuyên gia cho rằng mốc giá 70.000 USD là ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý thị trường, và việc phá vỡ mốc này có thể kéo giá Bitcoin giảm sâu hơn...

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust xả mạnh trong phiên bán ròng thứ ba liên tiếp...

Tổ chức trong nước mua ròng 1.600 tỷ

Tổ chức trong nước mua ròng 1.600 tỷ

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 1545.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1609.5 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

2

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Thế giới

3

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Thị trường

4

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Thế giới

5

Cho phép khấu trừ thuế nếu đủ chứng từ thanh toán sau khi điều chỉnh giảm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy