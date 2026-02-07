Giá vàng, giá bạc đồng loạt tăng mạnh trở lại, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Thị trường kim loại quý hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/2), nhờ lực bắt đáy, đồng USD giảm giá nhẹ, và mối lo về đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran...

Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng gần 2 tấn vàng trong phiên xả hàng thứ tư liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 189,5 USD/oz, tương đương tăng gần 4%, chốt ở mức 4.968 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 6,88 USD/oz, tương đương tăng hơn 9,7%, chốt ở mức 77,94 USD/oz.

Giá bạch kim giao ngay tăng gần 5,7%, đạt 2.109 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 tăng 1,8%, đóng cửa ở mức 4.979,8 USD/oz.

Phiên này tiếp tục ghi nhận mức độ biến động mạnh của giá các kim loại quý. Vào đầu giờ giao dịch tại thị trường châu Á, vàng, bạc và bạch kim đã bị bán tháo mạnh, khiến giá vàng có lúc giảm về vùng 4.650 USD/oz và giá bạc còn chưa đầy 64 USD/oz. Tuy nhiên, sự xuất hiện mạnh mẽ của các lệnh mua bắt đáy đã đưa thị trường trở lại với trạng thái tăng và bứt tốc trong giờ giao dịch tại thị trường châu Âu và Mỹ.

Ngoài ra, giá kim loại quý còn được hỗ trợ khi đồng USD quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,2%, chốt ở mức 97,63 điểm.

Dù vậy, chỉ số vẫn tăng 0,66% trong tuần này và sự phục hồi này là một phần nguyên nhân phía sau những pha bán tháo vàng và bạc trong tuần.

“Trên thị trường vàng, đang diễn ra hoạt động săn hàng giá rẻ từ các nhà giao dịch giá lên”, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận xét.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu cũng gia tăng khi Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán hạt nhân diễn ra ở Oman do nước chủ nhà giữ vai trò trung gian. Dù kết quả đàm phán là điều khó đoán định, một nhà ngoại giao cấp cao của Iran ngày thứ Sáu cho biết đàm phán đã có “sự khởi đầu tốt đẹp” và sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên, ông Wyckoff nhận định rằng sự phục hồi này của giá vàng thiếu xung lực và giá vàng khó có thể lập kỷ lục mới nếu không có chất xúc tác là một sự kiện địa chính trị lớn.

Về giá bạc, nhà phân tích kỳ cựu này cho rằng biến động mạnh thời gian qua là một hệ quả của làn sóng đầu cơ giá lên mạnh mẽ. Ông nhận định sau mấy năm diễn ra chu kỳ tăng, giá vàng và giá bạc dường như đang bước vào một giai đoạn suy yếu điển hình.

Tuy nhiên, nhiều nhà dự báo vẫn lạc quan về triển vọng tăng của giá vàng trong dài hạn, cho rằng các yếu tố căn bản hỗ trợ giá vàng vẫn chưa hề thay đổi, bao gồm bất ổn địa chính trị toàn cầu, nợ công cao, xu hướng phi đôla hóa, nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương…

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một diễn biến không có lợi cho giá kim loại quý, vào ngày 5/2, công ty điều hành sàn giao dịch CME Group lại nâng tỷ lệ ký quỹ bắt buộc đối với các hợp đồng tương lai vàng và bạc. Đây là lần thứ ba trong vòng 2 tuần CME có động thái như vậy, nhằm giảm bớt mức độ biến động của thị trường.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong phiên ngày thứ Sáu, đánh dấu phiên bán ròng thứ tư liên tục trong tuần. Phiên này, quỹ bán ròng 1,8 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.076,2 tấn vàng. Nếu tính từ khi giá vàng lập kỷ lục gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1 tới nay, quỹ này đã bán ròng gần 14 tấn vàng.

Mức giá đóng cửa tuần của vàng giao ngay tương đương khoảng 156,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 25.730 đồng (mua vào) và 26.140 đồng (bán ra), giảm tương ứng 30 đồng và 10 đồng so với mức giá của đầu giờ sáng ngày thứ Sáu (6/1), nhưng tăng tương ứng 10 đồng và 30 đồng so với mức chốt của tuần trước.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,6%, trong khi giá bạc giao ngay giảm 8,2%. Giá vàng giao ngay quy đổi tăng 2,6 triệu đồng/lượng trong cả tuần.