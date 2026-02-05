REE phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP cho nhân viên chủ chốt giá 10.000 đồng

REE dự kiến phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 0,09% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu mới chỉ được chuyển nhượng 30% sau 1 năm, 30% sau 2 năm và 40% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP-2025.

Theo đó, REE dự kiến phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 0,09% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu mới chỉ được chuyển nhượng 30% sau 1 năm, 30% sau 2 năm và 40% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Mục đích phát hành là nhằm thúc đẩy hiệu suất làm việc của đội ngũ quản lý chủ chốt của nhóm công ty, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững lâu dài của công ty.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, REE dự kiến thu về 5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP lần này. Số tiền này sẽ được công ty sử dụng vào mục đích bổ sung vốn kinh doanh của công ty.

Thời gian dự kiến phát hành sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

Chốt phiên ngày 5/2, giá cổ phiếu REE giảm nhẹ 0,80% xuống 62.100 đồng/cổ phiếu.

Được biết ngày 27/2/2026 tới đây, REE sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng năm 2025 bằng tiền mặt và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Theo đó, REE sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 3/4/2026.

Với gần 541,7 triệu cổ phiếu REE đang lưu hành trên thị trường, ước tính REE sẽ phải chi khoảng gần 541,7 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025, REE dự kiến sẽ tổ chức vào 8 giờ sáng ngày 31/3/2026 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP.HCM. Nội dung họp/lấy ý kiến sẽ được đăng tải lên website của công ty trước ngày 11/3/2026.

Mới đây, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 (3,1 nghìn tỷ đồng, +24% bất động sản), dù cần thêm đánh giá chi tiết, do khả năng doanh số bán sản phẩm thấp tầng tại dự án Light Square thấp hơn kỳ vọng. VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với REE với giá mục tiêu là 78.200 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, REE ghi nhận doanh thu quý 4/2025 đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+23% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 620 tỷ đồng (-9% bất động sản).

REE cho biết tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ mức tăng 78% bất động sản của doanh thu mảng cơ điện (M&E), nhờ việc thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng như sân bay.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giảm 9% bất động sản, do mức giảm 51% bất động sản của lợi nhuận mảng cho thuê văn phòng & bất động sản (do lợi nhuận từ các công ty liên kết giảm), và mức giảm 31% bất động sản của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng M&E (do VCSC ước tính công ty đã trích lập khoản dự phòng xấp xỉ 90 tỷ đồng).

Cả năm 2025, doanh thu của REE đạt 10 nghìn tỷ đồng (+19% bất động sản, hoàn thành 95% dự báo năm 2025 của VCSC) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (+27% bất động sản, hoàn thành 97% dự báo năm 2025 của VCSC).

Doanh thu tăng trưởng trên hầu hết các mảng; Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số ghi nhận mức tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ mức tăng 40% bất động sản của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng điện (lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số thủy điện +75% bất động sản nhờ sản lượng tăng 30% bất động sản), và mức tăng 40% bất động sản của lợi nhuận mảng nước & các mảng khác (chủ yếu do kết quả kinh doanh của VCW ghi nhận sự đảo chiều tích cực).

Lợi nhuận sau thuế mảng điện phù hợp với dự báo của VCSC. Trong năm 2025, đà tăng trưởng mạnh của lợi nhuận mảng điện chủ yếu đến từ mảng thủy điện, với lợi nhuận sau thuế bất động sản tăng gấp đôi tại VSH và SBH.

Hiện VCSC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số mảng điện năm 2026 sẽ tăng 19% bất động sản, nhờ được thúc đẩy bởi mảng thủy điện và công suất điện gió mới (Duyên Hải 48 MW và V1-3 giai đoạn 2 với 48 MW).

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế mảng M&E thấp hơn dự báo năm 2025 của VCSC, một phần do mức chi phí trích lập dự phòng cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, VCSC ước tính backlog cuối năm 2025 sẽ đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, trong đó 3,8 nghìn tỷ đồng đến từ các hợp đồng mới ký tại sân bay Phú Quốc và Cát Bi. Mức backlog này góp phần củng cố thêm cho dự báo doanh thu năm 2026 của VCSC (5 nghìn tỷ đồng).

Mảng bất động sản: Mảng cho thuê văn phòng phù hợp với dự báo của VCSC với tỷ lệ lấp đầy tại E-town 6 đạt 50%. Tuy nhiên, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo doanh số bán căn hộ cao tầng tại dự án Light Square (Thái Bình) trong năm 2026, do điều kiện hiện tại của thị trường bất động sản.