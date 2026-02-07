Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tiến trình Net Zero: Tầm nhìn chiến lược của SCG tại Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 07/02/2026
Chu Lan Anh
07/02/2026, 09:25
Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững, SCG đã khẳng định vị thế của mình tại Việt Nam với những bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tiến trình Net Zero. Với hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, SCG không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.
Việt Nam, với vị thế là "ngôi nhà thứ hai" của SCG, đã chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ từ tập đoàn này với tổng vốn hơn 7 tỷ USD, 28 công ty thành viên và gần 15.000 nhân sự.
SCG đã xây dựng một sứ mệnh nhất quán với chương trình nghị sự phát triển quốc gia thông qua 5 trụ cột chính: hỗ trợ Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao và thu hút dòng vốn FDI chất lượng; Thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và công nghệ thông qua sản xuất thông minh, số hóa và các sản phẩm giá trị gia tăng cao; Củng cố nguồn nhân lực thông qua SCG Academy và các chương trình phát triển lãnh đạo; Thúc đẩy chuyển đổi xanh bền vững với lộ trình Net Zero phù hợp với cam kết khí hậu của Việt Nam; Thúc đẩy hòa nhập xã hội theo nguyên tắc "không ai bị bỏ lại phía sau".
Những trụ cột này không chỉ phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam mà còn thể hiện cam kết của SCG trong việc trở thành đối tác đáng tin cậy của quốc gia.
Một trong những điểm nhấn trong chiến lược của SCG là việc thúc đẩy đổi mới và hợp tác. Năm 2025, SCG tiếp tục đóng góp vào năng lực công nghiệp và quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) là một ví dụ điển hình, với việc tái vận hành từ tháng 8/2025 và ghi nhận thêm 500 triệu USD vốn FDI để nâng cấp năng lực nguyên liệu ethane. Điều này không chỉ giúp thúc đẩy sản xuất giá trị gia tăng mà còn củng cố vị thế trung tâm hóa dầu khu vực của Việt Nam.
SCG cũng đã giới thiệu các dòng xi măng carbon thấp, có khả năng cắt giảm tới 15% lượng khí thải, mở rộng lựa chọn vật liệu xanh cho ngành xây dựng. Đồng thời, tập đoàn cũng thí điểm ứng dụng công nghệ khí hóa sinh khối - lần đầu tiên tại ASEAN trong sản xuất gạch ốp lát, cho thấy tiềm năng sử dụng năng lượng sạch thay thế trong hoạt động sản xuất công nghiệp.
Trong hoạt động phát triển nguồn nhân lực, SCG đã triển khai chương trình đào tạo lãnh đạo dành riêng cho cấp quản lý, phối hợp cùng Duke Corporate Education, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo cho phát triển dài hạn. Đồng thời, SCG cũng mở rộng hợp tác với các đối tác lớn như PetroVietnam, BSR, PV Gas và FPT để tăng cường kết nối giữa các ngành công nghiệp và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số tại Việt Nam.
Doanh thu hợp nhất năm 2025 của SCG tại Việt Nam đạt 1,7 tỷ USD, chiếm 11% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Tổng tài sản tại Việt Nam đạt 7,1 tỷ USD, tương đương 27% tài sản toàn cầu. Những con số này không chỉ khẳng định tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam trong danh mục khu vực của SCG mà còn củng cố niềm tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường.
Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm của SCG, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh sản xuất và khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam. Phát triển trên diện tích 464 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, LSP không chỉ giúp tăng năng lực sản xuất vật liệu hóa dầu thiết yếu trong nước mà còn giảm phụ thuộc nhập khẩu. Sau khi vận hành trở lại toàn bộ hệ thống từ tháng 8/2025, LSP đã cho thấy hiệu quả và trách nhiệm vận hành cao, với đội ngũ nhân sự Việt Nam đảm nhiệm hoàn toàn việc tái khởi động.
Thông qua việc cung cấp các vật liệu polyethylene và polypropylene thiết yếu, LSP không chỉ tạo doanh thu ước tính khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm mà còn góp phần ổn định chuỗi cung ứng, hỗ trợ các ngành công nghiệp hạ nguồn và củng cố vai trò dự án chiến lược thúc đẩy phát triển công nghiệp và nguồn nhân lực của Việt Nam.
SCG tiếp tục cam kết mở rộng hợp tác trong bối cảnh Việt Nam hướng tới nền kinh tế đổi mới hơn, toàn diện hơn và nền kinh tế carbon thấp. Với định hướng “Xây dựng từ niềm tin, thúc đẩy bằng sự đổi mới”, tập đoàn sẽ tăng cường đầu tư, hợp tác công nghệ và phát triển nhân lực, khẳng định vai trò đối tác tin cậy trong quá trình phát triển bền vững của Việt Nam. Những nỗ lực này không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế mà còn tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường, thể hiện tầm nhìn chiến lược và cam kết lâu dài của SCG tại Việt Nam.
