HTN báo lãi 18,3 tỷ đồng năm 2025, dòng tiền kinh doanh đảo chiều dương

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Minh Huy
04/02/2026, 13:50
Báo cáo tài chính năm 2025 của Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,3 tỷ đồng, cùng với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 101 tỷ đồng, đảo chiều tích cực so với năm trước…
Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HOSE:HTN) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2025, ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cải thiện đáng kể so với năm trước.
Cụ thể, trong quý 4/2025, doanh thu thuần của HTN đạt hơn 99,1 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2025, HTN ghi nhận doanh thu thuần đạt 630,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18,3 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của HTN đạt 7.359,5 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm hơn 300 tỷ đồng so với cuối năm 2024, còn 5.801,7 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên 1.557,8 tỷ đồng. Công ty đã tất toán toàn bộ các khoản trái phiếu phát hành và hiện không còn dư nợ trái phiếu tại thời điểm kết thúc năm tài chính.
Điểm sáng đáng chú ý là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2025 đạt 101,7 tỷ đồng, cải thiện rõ nét so với kết quả âm của năm 2024. Kết quả này cho thấy hiệu quả trong công tác quản trị dòng tiền, thu - chi và tối ưu vốn lưu động.
Trong năm 2025, Hưng Thịnh Incons tập trung nguồn lực cho việc hoàn thiện, thi công và bàn giao các dự án đang triển khai, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn. Nhiều dự án đã cất nóc trong năm qua như New Galaxy Bình Dương, Grand Center Quy Nhon,… Bên cạnh đó, Công ty cũng đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công dự án chung cư nhà ở xã hội - Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy, có quy mô 5.174 m2, tọa lạc tại phường Phú Thuận, TP. Hồ CHí Minh
Đại diện Hưng Thịnh Incons cho biết năm 2025 là giai đoạn doanh nghiệp ưu tiên ổn định hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và tăng cường kiểm soát rủi ro, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các giai đoạn phát triển tiếp theo khi thị trường thuận lợi hơn.
Trong định hướng trung hạn, Công ty đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền, phân khúc phù hợp với năng lực thi công hiện có và phù hợp với định hướng phát triển nhà ở đang được Chính phủ thúc đẩy. Trên cơ sở đó, Hưng Thịnh Incons đặt mục tiêu duy trì hiệu quả hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và sẵn sàng cho chu kỳ phát triển tiếp theo.
