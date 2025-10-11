Stavian Recycling hợp tác với Starlinger và AMUT nâng cấp công nghệ dự án tái chế tại Thanh Hóa

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 11/10/2025
Khánh Vy
11/10/2025, 13:54
Ngày 10/10, tại CHLB Đức, Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Stavian (Stavian Recycling) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với 02 doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ tái chế nhựa – Công ty TNHH Starlinger (Cộng hoà Áo) và Công ty Cổ phần AMUT (Cộng hoà Ý).
Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình hiện thực hóa Dự án Nhà máy nhựa tái chế rPET thuộc Tổ hợp tái chế Stavian tại Khu kinh tế Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), với công suất dự kiến 17.000 tấn/năm.
Theo các Biên bản ghi nhớ, Công ty TNHH Starlinger sẽ cung cấp dây chuyền recoSTAR PET ART – công nghệ tái chế đạt chuẩn châu Âu, được tin dùng bởi nhiều thương hiệu toàn cầu như Coca-Cola, PepsiCo… Và Công ty CP AMUT sẽ cung cấp dây chuyền rửa, làm sạch và xử lý nguyên liệu nhựa phế phẩm (washing line) ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn quốc tế.
Việc hợp tác với hai nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới là minh chứng cho cam kết của Stavian Recycling nói riêng, cũng như Tập đoàn Stavian nói chung, trong việc đầu tư công nghệ tiên tiến, nhằm hướng đến sản phẩm tái chế rPET đạt chất lượng cao nhất khu vực Đông Nam Á, có thể xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.
Chia sẻ về sự kiện hợp tác, ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian cho biết: “Việc hợp tác giữa Stavian Recycling và hai đối tác công nghệ hàng đầu thế giới – Starlinger và AMUT - là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc đầu tư bài bản, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi tin tưởng rằng dự án Nhà máy nhựa tái chế rPET tại Khu kinh tế Nghi Sơn sẽ trở thành hình mẫu tiên phong về công nghệ và tiêu chuẩn môi trường trong khu vực, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam”.
Với nền tảng công nghệ hiện đại và năng lực sản xuất vượt trội, Nhà máy nhựa tái chế rPET thuộc Tổ hợp tái chế Stavian tại Khu kinh tế Nghi Sơn được kỳ vọng sẽ tạo ra chuỗi giá trị gia tăng cho ngành nhựa tái chế trong nước, góp phần thúc đẩy xuất khẩu, tạo công ăn việc làm, tăng thu ngân sách địa phương, và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ ngành công nghiệp tái chế toàn cầu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: