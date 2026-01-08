Honda Việt Nam sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Ninh Bình

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 08/01/2026
Nguyễn Thuấn
08/01/2026, 07:33
Honda Việt Nam khẳng định tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động dự án đầu tư tại Ninh Bình và sẵn sàng mở rộng quy mô trong thời gian tới...
Chiều ngày 6/1, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn đã có buổi tiếp xã giao bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.
Công ty Honda Việt Nam hiện đang triển khai dự án sản xuất, kinh doanh xe máy Honda, linh kiện và phụ tùng xe máy; cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, đồng thời đầu tư xây dựng khu nhà ở tập thể cho người lao động. Dự án được triển khai tại hai địa điểm, gồm nhà máy sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Đồng Văn II và khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn I. Tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án đạt 211,5 triệu USD và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2014.
Trong quá trình vận hành, dự án đã phát huy hiệu quả rõ nét. Riêng năm 2025, nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Đồng Văn II đã nộp ngân sách Nhà nước 1.579 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 2.725 lao động. Khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn I cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 2 năm 2022, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an sinh cho người lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động bền vững của doanh nghiệp.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn đã giới thiệu khái quát những tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình về vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng, cơ chế, chính sách cũng như định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Honda Việt Nam trong nhiều năm qua.
Theo ông Tuấn, Honda Việt Nam không chỉ tạo ra các giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp, góp phần tăng thu ngân sách, mà còn là một trong những doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống công nhân. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tích cực tham gia tuyên truyền, hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.
Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình ghi nhận Honda Việt Nam đã đồng hành cùng địa phương trong việc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng chủ động triển khai các hoạt động chuyển đổi xanh trong sản xuất, hướng tới tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là những cơ sở quan trọng để Honda Việt Nam trở thành một trong những nhân tố tích cực, cùng Ninh Bình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tỉnh cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp hoạt động ổn định, gắn bó lâu dài, qua đó tạo ra những giá trị cốt lõi, bền vững cho cả doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Trao đổi tại buổi làm việc, bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đối với hoạt động của doanh nghiệp. Honda Việt Nam đánh giá cao những định hướng của tỉnh trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là quyết tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất hiện đại.
Theo bà Sayaka Arai, trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động, việc tuyển dụng và giữ chân lao động chất lượng đang là thách thức đối với doanh nghiệp. Do đó, Honda Việt Nam đang nỗ lực tạo điều kiện làm việc, sinh hoạt tốt hơn cho công nhân, trong đó có việc đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực gắn bó lâu dài.
Trong phạm vi của Ninh Bình, doanh nghiệp mong muốn có thêm quỹ đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội cho công nhân. Nếu được bảo đảm về điều kiện hạ tầng thuận lợi, Honda Việt Nam sẵn sàng xem xét mở rộng quy mô sản xuất tại địa phương, qua đó gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu.
Công ty Honda Việt Nam cũng thông tin thêm, dự kiến sản lượng tiếp tục tăng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng thêm lao động. Về định hướng chuyển đổi xanh, doanh nghiệp khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Ninh Bình, đồng thời mong muốn địa phương xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững và điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.
Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận kết quả khả quan khi vốn FDI thực hiện lập kỷ lục cao nhất trong vòng 5 năm qua và vốn đăng ký vượt mốc 38 tỷ USD…
Hiệp định mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xanh và số cho mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam…
TP. Huế đang đẩy nhanh chương trình phát triển nhà ở xã hội khi tổ chức mời thầu 3 dự án quy mô lớn, với tổng mức đầu tư gần 4.400 tỷ đồng...
Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu ngày càng dịch chuyển về ASEAN và cuộc cạnh tranh hình thành các Trung tâm Tài chính Quốc tế ngày càng rõ nét, Việt Nam đang nổi lên như một ứng viên tiềm năng nhờ nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ và quyết tâm cải cách sâu rộng...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: