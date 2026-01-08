Honda Việt Nam sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Ninh Bình

Chiều ngày 6/1, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn đã có buổi tiếp xã giao bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Công ty Honda Việt Nam hiện đang triển khai dự án sản xuất, kinh doanh xe máy Honda, linh kiện và phụ tùng xe máy; cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, đồng thời đầu tư xây dựng khu nhà ở tập thể cho người lao động. Dự án được triển khai tại hai địa điểm, gồm nhà máy sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Đồng Văn II và khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn I. Tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án đạt 211,5 triệu USD và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2014.

Trong quá trình vận hành, dự án đã phát huy hiệu quả rõ nét. Riêng năm 2025, nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Đồng Văn II đã nộp ngân sách Nhà nước 1.579 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 2.725 lao động. Khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn I cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 2 năm 2022, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an sinh cho người lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động bền vững của doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn đã giới thiệu khái quát những tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình về vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng, cơ chế, chính sách cũng như định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Honda Việt Nam trong nhiều năm qua.

Theo ông Tuấn, Honda Việt Nam không chỉ tạo ra các giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp, góp phần tăng thu ngân sách, mà còn là một trong những doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống công nhân. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tích cực tham gia tuyên truyền, hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình ghi nhận Honda Việt Nam đã đồng hành cùng địa phương trong việc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng chủ động triển khai các hoạt động chuyển đổi xanh trong sản xuất, hướng tới tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là những cơ sở quan trọng để Honda Việt Nam trở thành một trong những nhân tố tích cực, cùng Ninh Bình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tỉnh cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp hoạt động ổn định, gắn bó lâu dài, qua đó tạo ra những giá trị cốt lõi, bền vững cho cả doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đối với hoạt động của doanh nghiệp. Honda Việt Nam đánh giá cao những định hướng của tỉnh trong phát triển công nghiệp, đặc biệt là quyết tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất hiện đại.

Theo bà Sayaka Arai, trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động, việc tuyển dụng và giữ chân lao động chất lượng đang là thách thức đối với doanh nghiệp. Do đó, Honda Việt Nam đang nỗ lực tạo điều kiện làm việc, sinh hoạt tốt hơn cho công nhân, trong đó có việc đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực gắn bó lâu dài.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng quà lưu niệm cho bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Trong phạm vi của Ninh Bình, doanh nghiệp mong muốn có thêm quỹ đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội cho công nhân. Nếu được bảo đảm về điều kiện hạ tầng thuận lợi, Honda Việt Nam sẵn sàng xem xét mở rộng quy mô sản xuất tại địa phương, qua đó gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu.

Công ty Honda Việt Nam cũng thông tin thêm, dự kiến sản lượng tiếp tục tăng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng thêm lao động. Về định hướng chuyển đổi xanh, doanh nghiệp khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Ninh Bình, đồng thời mong muốn địa phương xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững và điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.