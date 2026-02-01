STEM Innovation Petrovietnam: Từ chủ trương giáo dục đến mô hình đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai

Chương trình cầu truyền hình “Mạch nguồn tri thức – STEM Innovation Petrovietnam” không chỉ tổng kết sáng kiến 100 phòng học STEM tại 34 tỉnh, thành phố, mà còn cho thấy cách một chủ trương lớn về giáo dục, khoa học – công nghệ được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, có chiều sâu, gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Tối 29/1/2026, chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Mạch nguồn tri thức – STEM Innovation Petrovietnam” đã lên sóng. Không đơn thuần là một chương trình tổng kết, sự kiện phản ánh rõ nét quá trình chuyển hóa các định hướng lớn về giáo dục, khoa học – công nghệ thành những mô hình triển khai cụ thể, có khả năng vận hành và lan tỏa trong thực tiễn.

Chương trình do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, nhằm tổng kết sáng kiến 100 ngày – 100 phòng học STEM Innovation tại 34 tỉnh, thành phố. Đây là sáng kiến giáo dục có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do một doanh nghiệp khởi xướng, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực khoa học – công nghệ trong dài hạn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của chương trình không nằm ở con số 100 phòng thực hành giáo dục, mà ở tính bền vững và tác động lâu dài mà chương trình mang lại. Ảnh: Petrovietnam.

Chia sẻ tại chương trình, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, từ chỉ đạo của Tổng Bí thư về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Petrovietnam đã đặt ra câu hỏi lớn: với vai trò là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia, Petrovietnam có thể đóng góp gì thiết thực cho việc tiếp lửa tri thức và nuôi dưỡng thế hệ nhân lực tương lai?

Từ trăn trở đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Chủ tịch HĐTV Petrovietnam – cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn đã quyết liệt chỉ đạo triển khai chương trình STEM Innovation Petrovietnam với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm mạnh mẽ. Cách tiếp cận của chương trình không dừng ở việc đầu tư cơ sở vật chất, mà hướng tới xây dựng một mô hình giáo dục có khả năng vận hành thực chất, gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn.

Theo Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, giá trị cốt lõi của chương trình không nằm ở con số 100 phòng học STEM, mà ở tính bền vững và tác động lâu dài. Với học sinh, đây là cơ hội tiếp cận khoa học thông qua trải nghiệm thực tế, giúp mỗi giờ học trở thành quá trình khám phá. Với giáo viên, các phòng học STEM là công cụ hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa tư duy sáng tạo và thực hành vào bài giảng. Với xã hội, đây là khoản đầu tư trực tiếp cho nguồn nhân lực chất lượng cao – yếu tố then chốt của tăng trưởng bền vững.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam giới thiệu Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Công Thương về chương trình STEM Innovation Petrovietnam. Ảnh: Petrovietnam.

Để các phòng học STEM thực sự phát huy hiệu quả, Petrovietnam kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo đánh giá hiệu quả sử dụng thực tế tại các địa phương, làm cơ sở hoàn thiện mô hình và xây dựng lộ trình nhân rộng trong thời gian tới. Đồng thời, Petrovietnam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục tổ chức các sân chơi, cuộc thi STEM thường niên, tạo môi trường để học sinh nuôi dưỡng đam mê khoa học, từng bước đưa trí tuệ học sinh Việt Nam vươn ra các đấu trường khu vực và quốc tế.

Tại Trường THPT Nguyễn Huệ (Lào Cai), hơn 500 học sinh và giáo viên tham gia “Ngày hội STEM – Xuân Lào Cai”. Những trải nghiệm đầu tiên với robot, linh kiện điện tử; những bài thuyết trình còn mộc mạc nhưng giàu khát vọng cho thấy STEM với học sinh miền núi trước hết là một cánh cửa cơ hội tiếp cận tri thức khoa học – công nghệ hiện đại. Đáng chú ý, phòng học STEM tại đây không chỉ phục vụ riêng nhà trường mà còn đóng vai trò hạt nhân lan tỏa cho các trường phổ thông lân cận.

Em Tô Bảo An, học sinh Trường THCS Cầu Giấy, kể lại hành trình cùng đội tham dự Chung kết Giải vô địch VEX Robotics Châu Á mở rộng 2025 tại Trung Quốc. Ảnh: Petrovietnam.

Tại Hà Nội, trên sân khấu trường quay, học sinh đội Supernova của Trường THCS Cầu Giấy – đội vừa đạt Top 8 và danh hiệu Đội thi truyền cảm hứng tại một cuộc thi Robotics quốc tế – trực tiếp trình diễn phần thi robot. Sự tự tin, khả năng làm việc nhóm và tư duy giải quyết vấn đề của các em cho thấy STEM không chỉ là một môn học, mà còn là nền tảng năng lực hội nhập.

Ở điểm cầu Trường THPT Châu Thành (TP. Hồ Chí Minh), STEM được đặt trong mối liên kết trực tiếp với môi trường sản xuất và công nghiệp năng lượng. Sự đồng hành của các kỹ sư đến từ PV GAS, Vietsovpetro và PTSC đã tạo điều kiện để học sinh quan sát công trình thực tế, nhận diện các vấn đề cụ thể về an toàn, môi trường và năng lượng, từ đó hình thành các ý tưởng gắn với đời sống.

Những câu chuyện được chia sẻ tại chương trình góp phần làm rõ tác động thực tiễn của mô hình STEM. Em Tô Bảo An, học sinh Trường THCS Cầu Giấy, kể lại hành trình cùng đội tham dự Chung kết Giải vô địch VEX Robotics châu Á mở rộng 2025 tại Trung Quốc. Thành tích Top 8 và giải Inspire Award không chỉ là kết quả đáng tự hào, mà còn củng cố niềm tin rằng học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin tham gia các sân chơi STEM quốc tế.

Trong hành trình trải nghiệm STEM gắn với môi trường công nghiệp – năng lượng, học sinh Trường THPT Châu Thành đã hình thành nhiều ý tưởng thiết thực, từ hệ thống cảnh báo cháy và quan trắc môi trường thông minh, mô hình giàn khoan cơ động, đến nghiên cứu ứng dụng năng lượng gió trong đời sống. Những ý tưởng này cho thấy cách tiếp cận STEM gắn với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế.

Mạch nguồn tri thức – STEM Innovation Petrovietnam khép lại trên sóng truyền hình, nhưng hành trình chưa dừng lại. Khi những phòng học STEM tiếp tục được thắp sáng, khi học sinh được trao cơ hội để trải nghiệm, sáng tạo và trưởng thành, mạch nguồn tri thức đã được khơi thông, đặt nền móng cho tương lai nguồn nhân lực khoa học – công nghệ của Việt Nam.