Sự trỗi dậy của sản phẩm dưỡng da dạng thỏi

Từ một sản phẩm tiện dụng dành cho nhóm khách hàng ngách, dưỡng da dạng thỏi đã vươn lên trở thành một trong những bước chuyển mình đáng chú ý nhất của ngành làm đẹp...

Dạo bước qua khu vực chăm sóc da tại bất kỳ nhà bán lẻ lớn nào ngày nay, bạn sẽ nhận ra điều gì đó đã khác. Bên cạnh những định dạng sản phẩm chăm sóc da quen thuộc gồm tuýp, chai lọ và bơm nhấn, một định dạng thanh mảnh và tinh tế hơn đang âm thầm lan rộng: dưỡng da dạng thỏi.

Kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, sản phẩm trị liệu cho mắt, serum - tất cả đều đã có phiên bản dạng thỏi gọn nhẹ trong lòng bàn tay, không cồng kềnh, không cần bông tẩy trang, không dây bẩn.

Sự dịch chuyển này không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả hội tụ của nhiều giá trị tiêu dùng đang được ấp ủ suốt nhiều năm qua: khao khát sự đơn giản, ý thức bền vững, nhu cầu di chuyển linh hoạt, và đòi hỏi về hiệu quả thực sự. Thỏi dưỡng da đã đáp ứng trọn vẹn tất cả những tiêu chí đó cùng một lúc.

THỊ TRƯỜNG ĐÃ BƯỚC VÀO GUỒNG QUAY

Thị trường chăm sóc da toàn cầu đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tùy theo nguồn nghiên cứu, quy mô ngành hang chăm sóc da toàn cầu được định giá vào khoảng 155 đến 193 tỷ USD vào năm 2025, với các dự báo cho thấy đà mở rộng sẽ tiếp tục kéo dài đến thập kỷ tới. Trong bức tranh chung đó, định dạng thỏi đang tăng trưởng vượt mức bình quân toàn ngành.

Sản phẩm chăm sóc da định dạng thỏi đang tăng trưởng vượt mức bình quân toàn ngành.

Dữ liệu ngành cho thấy thị trường bao bì dạng thỏi toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR từ 6 đến 8% mỗi năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trên nhiều phân khúc làm đẹp. Riêng trong năm 2024, các nhà sản xuất bao bì hàng đầu ghi nhận đơn hàng dạng thỏi tăng đột biến đáng kể, đặc biệt là các thiết kế dạng panstick và thỏi mảnh.

Danh mục sản phẩm đã mở rộng, vượt ra ngoài phạm vi son dưỡng môi và lăn khử mùi - vốn là những ứng dụng đầu tiên của mỹ phẩm dạng thỏi - để trở thành một xu hướng đa sản phẩm bao gồm chăm sóc da mặt, chống nắng, điều trị chuyên biệt và cả nước hoa khô.

Từ các thương hiệu mỹ phẩm khởi nghiệp tiên phong như Fussy, Hero Cosmetics và MONSIEUR J cho đến những tên tuổi đã khẳng định vị thế như ISDIN và Oceanly, nhiều thương hiệu đã phát triển sản phẩm chăm sóc da với định dạng thỏi. Điều này cho thấy thỏi dưỡng da không còn là một thử nghiệm, mà đã trở thành một chiến lược sản phẩm được xác lập vững chắc.

TIỆN DỤNG LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Về bản chất, sản phẩm chăm sóc da dạng thỏi giải quyết một vấn đề mà người tiêu dùng không phải lúc nào cũng nhận ra mình đang gặp phải: sự bất tiện trong quá trình sử dụng. Không còn cảnh bơm nhấn đến giữa chừng rồi tắc. Không còn tuýp bóp mãi không chịu nhả nốt phần sản phẩm cuối cùng. Không cần que lấy kem. Chỉ cần cầm thỏi dưỡng lên, thoa, và tiếp tục ngày của mình.

Thỏi dưỡng da không còn là một thử nghiệm, mà đã trở thành một chiến lược sản phẩm được xác lập vững chắc.

Khả năng tiện lợi để mang theo là một phần của giá trị cốt lõi, nhưng còn có điều gì đó rộng lớn hơn: một sản phẩm được thiết kế để đồng hành với nhịp sống thực. Thỏi dưỡng da vừa khít trong túi thể thao, vali xách tay, hay túi áo khoác. Không lo vướng quy định chất lỏng khi qua cửa an ninh hàng không. Không lo đổ tràn trên kệ phòng tắm hay trong hành lý. Với những người tiêu dùng đã xem việc chăm sóc da một bài toán cần giải, việc loại bỏ thêm một biến số nhỏ cũng có ý nghĩa lớn.

Ngoài da, bao bì dạng thỏi cũng mang tính bền vững. Thiết kế một thành phần duy nhất dễ sản xuất theo dạng đơn vật liệu hơn - đây là tiêu chuẩn vàng của bao bì có thể tái chế. Các thương hiệu ngày càng tung ra sản phẩm thỏi trong vỏ nhôm, giấy có chứng nhận FSC, hoặc nhựa tái chế từ sau tiêu dùng. Một số đã triển khai hệ thống nạp lại, cho phép người dùng giữ lại vỏ ngoài và chỉ thay thế phần ruột sản phẩm bên trong.

DỰ BÁO VỀ TIỀM NĂNG

Nhìn vào giai đoạn từ 2025 đến 2026 và xa hơn, ngành dự báo sẽ tiếp tục mở rộng sang các sản phẩm chăm sóc da mặt, môi, má và cơ thể dạng thỏi, cùng với sự xuất hiện của các ứng dụng dạng thỏi chuyên biệt hơn trong tạo kiểu tóc và điều trị da chuyên sâu. Các thương hiệu đang đầu tư vào thiết kế đầu thoa mới và các định dạng lai kết hợp sự tiện dụng của thỏi với trải nghiệm cảm quan của kem dưỡng truyền thống.

Ngoài da, bao bì dạng thỏi cũng mang tính bền vững.

Thị trường chăm sóc da - được dự báo tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 5 đến 8% mỗi năm tùy phân khúc - đang tạo ra một nền tảng thuận lợi cho tất cả. Trong làn sóng đó, định dạng thỏi đang đón gió từ nhiều hướng cùng một lúc: nhu cầu của người tiêu dùng về sự đơn giản, áp lực từ nhà bán lẻ về hiệu quả sử dụng diện tích kệ hàng, xu hướng lập pháp về cải cách bao bì, và một thế hệ mua sắm xem bền vững là tiêu chuẩn cơ bản chứ không phải một tính năng cao cấp cần phải trả thêm tiền.

Tất cả điều đó không đảm bảo rằng mọi thương hiệu gia nhập thị trường thỏi dưỡng da đều sẽ thành công. Chất lượng công thức vẫn là yếu tố quyết định hàng đầu, và định dạng này cũng không phù hợp phổ quát với mọi loại sản phẩm. Nhưng như một tín hiệu phản ánh nơi ưu tiên của người tiêu dùng đang hướng đến - hiệu quả, chủ đích và trách nhiệm, thỏi dưỡng da có thể là một trong những xu hướng rõ ràng nhất trên kệ hàng làm đẹp.