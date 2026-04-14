Thị trường “mỹ phẩm bạc” chưa được khai thác đầy đủ
Minh Nguyệt
14/04/2026, 14:24
Đằng sau những cuộc trao đổi tưởng chừng như bình thường trên mạng xã hội là một sự chuyển đổi mang tính cấu trúc. Nền kinh tế làm đẹp dành cho người cao tuổi, vốn từng chỉ đóng vai trò thứ yếu, nay đang dần trở thành tâm điểm chú ý…
Theo Research & Markets, thị trường sản phẩm và
dịch vụ có liên quan đến chức năng chống lão hóa dự kiến sẽ tăng tới 58%, lên
80 tỷ USD, trong 5 năm tới. Tại châu Á, thị trường mỹ phẩm Trung Quốc và Nhật Bản đang có xu hướng
chuyển dịch khách hàng mục tiêu sang những phụ nữ có độ tuổi lớn hơn.
Vào một buổi tối gần đây, Ava Lee, một người sáng tạo nội
dung người Hàn Quốc được biết đến trên mạng với tên @Glowwithava, đã quay một video
về quy trình chăm sóc da mới nhất. Nhưng nhân vật chính không phải là Ava, mà là mẹ cô. Ở tuổi ngoài 60, mẹ của Lee thể
hiện quy trình chăm sóc da hàng ngày một cách thuần thục, khoe làn da rạng rỡ trẻ
trung.
Video nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ trong số
927.000 người theo dõi Lee trên Instagram, mà còn trên cả nền tảng mạng xã hội
Trung Quốc Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư). Đối với khán giả trẻ, đây là minh chứng
đầy hy vọng về vẻ đẹp của tuổi già. Đối với người xem lớn tuổi, đây là sự hiện
diện mang tính đại diện.
Theo Jing Daily, trên các nền tảng khác nhau, những diễn biến tương tự đang xảy
ra. Từ các video hướng dẫn đến các buổi livestream trực tiếp, những người sáng
tạo nội dung lớn tuổi đang âm thầm xây dựng tầm ảnh hưởng, chia sẻ kiến thức
về chăm sóc da và thói quen cá nhân. Phần bình luận tràn ngập các câu hỏi — từ
những người cùng trang lứa tìm kiếm lời khuyên, cho đến những người dùng trẻ tuổi
hỏi hộ cha mẹ của họ.
Trong nhiều năm qua, ngành công nghiệp làm đẹp của Trung Quốc
đã tập trung vào thế hệ Z, các chu kỳ xu hướng và sự thay đổi liên tục của các
phân khúc thị trường đều hướng đến giới trẻ. Nhưng một sự chuyển biến âm thầm
hơn đang diễn ra trên các nền tảng như Douyin, Xiaohongshu và WeChat,
nơi các nhà sáng tạo nội dung lớn tuổi hơn đang xây dựng lượng khán giả trung
thành và định hình lại cách thức tiêu thụ mỹ phẩm.
Số liệu từ Trung tâm Thông tin Nhà nước Trung Quốc cho thấy
nền kinh tế người cao tuổi của Trung Quốc đạt 8,3 nghìn tỷ Nhân dân tệ (1,2
nghìn tỷ USD) vào năm 2024 và dự kiến sẽ vượt quá 20 nghìn tỷ Nhân dân tệ
(2,9 nghìn tỷ USD) vào năm 2030. Ngành làm đẹp đang nổi lên như một phần quan
trọng trong nền “kinh tế bạc” này.
Dữ liệu từ nền tảng Alibaba cho thấy doanh thu bán hàng
(GMV) của ngành làm đẹp cho người cao tuổi đạt 44,1 tỷ Nhân dân tệ (6,4 tỷ USD)
vào năm 2024. Trong khi đó, các cuộc khảo sát người tiêu dùng từ 50 đến 70 tuổi
tại các thành phố lớn cho thấy 100% người được hỏi có sử dụng sản phẩm chăm sóc
da, với 23% chi tiêu hơn 4.000 Nhân dân tệ (580 USD) cho làm đẹp mỗi năm.
“Thị trường ‘mỹ phẩm bạc’ dành cho người cao tuổi ở Trung Quốc
là một động lực tăng trưởng thực sự mà các thương hiệu không thể bỏ qua,” Hwee
Chung, Giám đốc nghiên cứu thị trường làm đẹp Trung Quốc tại Worldpanel, cho biết.
“Không chỉ dân số đang già đi, mà cả sự tham gia và chi tiêu đều đang có xu hướng
tăng”.
Trên các nền tảng trực tuyến, những thương
hiệu như Meishi và Kaweiduo đã hướng tới người tiêu dùng lớn
tuổi với những tuyên bố về hiệu quả trong việc che khuyết điểm, giảm nếp nhăn
và công dụng của thảo dược.
Dữ liệu
từ bên thứ ba cho thấy Meishi đã tạo ra doanh thu gộp (GMV) 1,4 tỷ Nhân dân tệ
(203 triệu USD) trên các nền tảng chính trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng 51%
so với cùng kỳ năm trước đó. Trong khi Kaweiduo đạt 948 triệu Nhân dân tệ (138
triệu USD), tăng mạnh 758% trong cùng kỳ.
Nền tảng của sự tăng trưởng này là sự thay đổi cơ bản trong
thói quen tiếp cận truyền thông. Số liệu cho thấy Douyin đã đạt mức độ tiếp cận
76% tới người dùng từ 55 đến 59 tuổi, với video ngắn trở thành định dạng nội
dung chiếm ưu thế. Kết hợp với phân phối thông tin dựa trên thuật toán, mạng xã
hội đã trở thành động lực thu hút khách hàng chính cho các thương hiệu nhắm đến
đối tượng người cao tuổi.
Tương tự tại Nhật Bản, người tiêu dùng lớn tuổi thúc đẩy nhu
cầu, định hình lại các nền tảng và mở khóa một phân khúc thị trường đang phát
triển nhanh nhưng chưa được khai thác đầy đủ. Stephanie Gabriel, Phó chủ tịch phát triển kinh doanh tại
Beautystreams, cho hay: "Dân số già sẽ là một vấn đề trọng tâm của tất cả
các công ty làm đẹp trên thế giới và Nhật Bản chính là thị trường thử nghiệm
cho xu thế mỹ phẩm cho người cao tuổi”.
Theo Viện Nghiên cứu An ninh xã hội và
Dân số quốc gia Nhật Bản, khoảng một nửa nữ giới người Nhật đã quá 50 tuổi và
cho tới năm 2050, 60% dân số Nhật là nữ. Đây là một thị trường để các công ty mỹ phẩm hướng đến, kinh
doanh các sản phẩm giúp chống lão hóa, sản phẩm dưỡng da và trang điểm dành cho người lớn tuổi.
Đó là lý do tại sao Pola Orbis, cùng các công ty đối thủ Shiseido và Kosé, đang
nhắm đến đối tượng khách hàng là phụ nữ lớn tuổi và ra mắt các sản phẩm phù hợp
với họ. Huyết thanh Wrinkle Shot của Pola sau khi ra mắt đã ngay lập tức giúp doanh thu thương hiệu tăng 12% trong năm tiếp theo.
Thực tế, sản xuất các sản phẩm làm đẹp cho người lớn tuổi
cũng đi kèm với những cải tiến hợp lý. Các công ty phải in nhãn mác với phông
chữ lớn hơn, các chai lọ phải có ống bơm tốt hơn và phần đầu của sản phẩm phải
được điều chỉnh để dễ cầm hơn.
Ông Kentaro Fujiwara, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều
hành của Shiseido, cho biết, dòng sản phẩm chì kẻ mày dành cho khách hàng
trên 50 tuổi sẽ có đầu vát nhẹ để không bị trơn trượt khi sử dụng và chống nước
vì phụ nữ lớn tuổi thường đổ mồ hôi trên trán.
Trong khi các sản phẩm cao cấp hiện tại vẫn có mức giá tầm
trung thì nhà phân tích của Jefferies Group - Mitsuko Miyasako, cho biết các
nhà sản xuất sản phẩm làm đẹp của Nhật Bản có thể thu lời nhiều hơn từ nhu cầu
đối với các mặt hàng làm đẹp cao cấp với người lớn tuổi.
Tranh luận về chiếc túi xách kỳ quặc được gắn mác "hàng hiệu"
