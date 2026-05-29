Sữa tươi Mộc Châu Creamery: Chuẩn mực mới tại Vietnam Dairy 2026
Thu Ngân
29/05/2026, 14:00
Mộc Châu Creamery giới thiệu sữa tươi đơn nguồn thượng hạng từ Vành Đai Vàng tại Vietnam Dairy 2026, khẳng định vị thế thương hiệu Việt với chất lượng quốc tế.
Dòng sản phẩm cao cấp này là lời khẳng định vị thế đầy kiêu hãnh nhưng cũng rất đỗi tự hào của một thương hiệu Việt trên hành trình chinh phục những thực khách tinh tế nhất.
KIỆT TÁC SỮA TƯƠI ĐƠN NGUỒN TỪ LÒNG THẢO NGUYÊN HỘI TỤ TẠI THỦ ĐÔ
Diễn ra từ ngày 28 - 31/05/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Sữa lần thứ 5 (Vietnam Dairy 2026) là ngày hội lớn nhất của ngành sữa Việt Nam, quy tụ hàng loạt thương hiệu, sản phẩm từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đáp ứng kỳ vọng của hàng ngàn khách tham quan thủ đô ngay trong những ngày đầu khai mạc, Mộc Châu Creamery đã mang đến triển lãm câu chuyện di sản gần 7 thập kỉ và giới thiệu các dòng sản phẩm đơn nguồn thượng hạng từ vùng đất Mộc Châu. Đây là thành quả kết tinh trọn vẹn từ ba yếu tố cốt lõi: Thổ nhưỡng thảo nguyên giàu dưỡng chất ở độ cao trên 1.050m, giống bò cao sản thuần chủng được chăm sóc đặc biệt, và trái tim nhiệt huyết của những người nghệ nhân bản địa.
Tại không gian triển lãm, định nghĩa về “Sữa tươi đơn nguồn” (Single Origin) độc bản được Mộc Châu Creamery truyền tải một cách đầy tinh tế. Khác với các dòng sữa thông thường, sữa tươi Mộc Châu Creamery là dòng sữa nguyên bản, thuần khiết, được khai thác 100% từ hệ thống trang trại và nông trường vệ tinh khép kín đạt chuẩn VietGAHP ngay tại cao nguyên Mộc Châu.
Đặc biệt, các sản phẩm sữa tươi Mộc Châu Creamery đạt chứng nhận an toàn và tinh khiết Mỹ Clean Label Project (CLP) cũng có mặt tại không gian trải nghiệm, tự hào bảo chứng cho chất lượng quốc tế nghiêm ngặt của dòng sữa di sản: Sạch từ đồng cỏ đến ly sữa. Rất nhiều thực khách khó tính đã bị chinh phục hoàn toàn bởi hương vị thanh mát, béo ngậy tự nhiên đặc trưng của dòng sữa này.
“Gia đình tôi vốn rất kỹ tính trong việc lựa chọn sữa tươi. Khi thử Mộc Châu Creamery tại đây, tôi thực sự bị ấn tượng bởi hương vị thơm ngậy, hậu vị thanh nhẹ. Biết được đây là sữa tươi đơn nguồn đạt chuẩn quốc tế, từ nay tôi hoàn toàn an tâm chọn lựa cho cả nhà sử dụng lâu dài”, chị Cao Phương Liên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ sau khi trải nghiệm sản phẩm tại triển lãm.
MỘC CHÂU CREAMERY: SỰ GIAO THOA GIỮA DI SẢN TRUYỀN THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TẠI VIETNAM DAIRY 2026
Đồng điệu với chủ đề của Vietnam Dairy 2026 là "Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững", Mộc Châu Creamery đã khéo léo kể lại câu chuyện di sản trong gần 70 năm bằng một ngôn ngữ hiện đại và đầy nghệ thuật.
Suốt gần 7 thập kỷ qua, dòng chảy di sản sữa Mộc Châu đã gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ người làm sữa, nơi nhà nhà gắn bó với nhau trong các hoạt động giữ nếp, giữ nghề. Những người nghệ nhân Mộc Châu thuộc nằm lòng tính khí của từng cô bò, nhận ra từng tín hiệu nhỏ: Nhịp nhai, tiếng thở, đôi tai cụp. Lớn lên trong tình thương ấy, những cô bò vẫn ngày ngày đều đặn cho ra những dòng sữa tươi ngọt lành, thuần khiết. Đó là một giá trị nhân văn sâu sắc mà không một hệ thống máy móc vô tri nào có thể thay thế được, cũng là nét đẹp đã làm nên sự độc đáo của Mộc Châu Creamery
Ngày nay, tinh thần nghệ nhân đáng quý đó đã được chuẩn hóa và nâng tầm bằng những công nghệ hiện đại bậc nhất. Mộc Châu Creamery hiện đang áp dụng công nghệ ly tâm tách khuẩn tiên tiến trước khi đưa sữa vào dây chuyền chế biến tại nhà máy. Công nghệ này giúp loại bỏ tới 99% vi khuẩn tự nhiên trong sữa thô, đảm bảo yếu tố sạch và an toàn tuyệt đối, nhưng lại khéo léo giữ lại trọn vẹn giá trị dinh dưỡng và hương vị đặc trưng nguyên bản.
Cùng với đó, những kỹ nghệ làm nghề lâu đời nay được kết hợp hài hòa với tiêu chuẩn VietGAHP khắt khe: Khẩu phần ăn của từng cô bò được tính toán chính xác bằng phần mềm chuyên dụng, và sức khỏe được theo dõi liên tục 24/7 thông qua hệ thống chip điện tử hiện đại.
Để mang dòng sữa thượng hạng này đến tay người tiêu dùng, bao bì mới của Mộc Châu Creamery cũng được giới thiệu tại triển lãm với diện mạo vô cùng hiện đại, năng động. Với những đường nét tối giản, màu sắc sang trọng nhưng vẫn giữ nét gần gũi với hình ảnh cao nguyên Mộc Châu, bao bì mới đã nhanh chóng bắt nhịp với thị hiếu thẩm mỹ của người tiêu dùng cao cấp.
Sự thay đổi này không đơn thuần là một chiến lược marketing mà là cách Mộc Châu Creamery trân trọng gửi gắm thông điệp về chất lượng, sự tin cậy, và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của nghề làm sữa. Nó khơi gợi trong lòng người tiêu dùng cảm giác an tâm, thuần khiết và vững bền, đúng với tinh thần “Creamery” đẳng cấp.
Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu khẳng định, việc giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp Mộc Châu Creamery tại triển lãm chính là cột mốc quan trọng để Mộc Châu Creamery tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, từng bước hiện thực hóa mục tiêu mang dòng sữa di sản thượng hạng đến gần hơn với mọi gia đình Việt. Qua đó, thương hiệu kỳ vọng sẽ xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách địa lý giữa thảo nguyên bao la và phố thị sầm uất, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một nguồn dinh dưỡng tinh túy, vẹn tròn và chất lượng.
Kết nối các doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Nhật Bản
Hành trình trải nghiệm kéo dài 5 ngày đã đưa các doanh nghiệp Nhật Bản đi qua Hà Nội, Ninh Bình và Quảng Ninh nhằm tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao và mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước...
Siết chặt tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP
Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg vừa được ban hành sẽ góp phần chuẩn hóa quy trình đánh giá, nâng cao chất lượng và giá trị thương hiệu sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh và bền vững...
Nâng tầm vị thế nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cạnh tranh toàn cầu và yêu cầu phát triển xanh ngày càng gia tăng, nông dân buộc phải thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao trình độ khoa học công nghệ để thích ứng với giai đoạn phát triển mới...
Số hóa và tự động hóa thúc đẩy dệt may Việt Nam bứt phá
Thay vì phụ thuộc vào lợi thế lao động giá rẻ hay mô hình thời trang nhanh, ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt số hóa, tự động hóa, robot hóa, AI để giải quyết bài toán chi phí, giữ chân các nhãn hàng quốc tế và hướng tới tương lai sản xuất thông minh bền vững...
Việt Nam có đủ điều kiện phát triển vận tải đa phương thức và logistics tích hợp
Vận tải đa phương thức và logistics tích hợp đang là xu thế tất yếu để tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để trở thành trung tâm logistics của khu vực nếu giải quyết tốt bài toán liên thông hạ tầng, đồng bộ thể chế và phối hợp liên ngành.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: