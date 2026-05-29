Số hóa và tự động hóa thúc đẩy dệt may Việt Nam bứt phá
Vũ Khuê
29/05/2026, 07:50
Thay vì phụ thuộc vào lợi thế lao động giá rẻ hay mô hình thời trang nhanh, ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt số hóa, tự động hóa, robot hóa, AI để giải quyết bài toán chi phí, giữ chân các nhãn hàng quốc tế và hướng tới tương lai sản xuất thông minh bền vững...
Tại Diễn đàn “Chuyển đổi công nghiệp 4.0 ngành may mặc: Sản xuất thông minh cho tương lai” diễn ra ngày 28/5/2026, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) đã phác họa bức tranh toàn cảnh vừa tự hào vừa đầy áp lực của ngành dệt may Việt Nam.
3 THÁCH THỨC BỦA VÂY
Nhìn lại năm 2025, dệt may Việt Nam tự hào ghi dấu ấn lớn với tỷ trọng xuất khẩu đạt 46 tỷ USD, vững vàng ở vị trí thứ hai trên toàn cầu. Bước sang 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đạt 14,4 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng ấy là hàng loạt thách thức cực lớn do ảnh hưởng bởi xung đột chính trị tại Trung Đông và Châu Âu, đặt toàn ngành trước 3 "gọng kìm" áp lực. Đó là vấn đề chi phí lao động và chi phí sản xuất cho một sản phẩm dệt may ngày càng tăng cao, làm giảm bớt lợi thế cạnh tranh truyền thống. Sự thay đổi khắc nghiệt từ thị trường nhập khẩu cũng là trở ngại.
Dù Việt Nam đang sở hữu lợi thế lớn với 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã có hiệu lực, nhưng giai đoạn 2024 - 2026 chứng kiến sự thay đổi lớn từ các nhà mua hàng. Các nước nhập khẩu liên tục bổ sung điều khoản khắt khe, chuyển dịch mạnh mẽ từ xu hướng "thời trang nhanh" sang mô hình "thời trang bền vững" và ổn định.
Đặc biệt, sự chuyển dịch lao động, cạnh tranh nguồn nhân lực gay gắt ngay trong 4 tháng đầu năm 2026 đã khiến bài toán duy trì chuỗi sản xuất ổn định trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Trước bối cảnh các nhãn hàng quốc tế liên tục tạo áp lực giảm giá hàng năm, đồng thời đòi hỏi đơn hàng nhỏ hơn, thời gian giao hàng ngắn hơn nhưng chất lượng khắt khe hơn, ngành dệt may Việt Nam không còn con đường nào khác ngoài việc thích ứng một cách tuyệt đối. Và giải pháp cứu cánh duy nhất lúc này chính là công nghệ, số hóa, tự động hóa, robot hóa và trí tuệ nhân tạo (AI).
BÀI TOÁN TÀI CHÍNH KHÔNG CÒN LÀ "GÁNH NẶNG"
Một câu hỏi lớn được đặt ra là: Liệu tiềm lực của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có đủ để gánh vác chi phí đầu tư cho công nghệ 4.0?
Giải đáp băn khoăn này, Chủ tịch Vitas cho biết nếu câu hỏi này được đặt ra cách đây 3 năm thì thực sự là một thách thức lớn. Tuy nhiên, ở thời điểm năm 2026, câu chuyện tài chính đã hoàn toàn thay đổi khi chi phí đầu tư vào công nghệ 4.0 hiện tại đã rẻ hơn trước đây rất nhiều.
Điều này xuất phát từ ba yếu tố then chốt. Đó là không còn sự độc quyền của một vài thương hiệu, hầu hết các nhà sản xuất thiết bị trên toàn cầu hiện nay đều đã thích ứng và tham gia vào cuộc đua công nghệ 4.0. Doanh nghiệp Việt Nam có quyền lựa chọn phong phú các dải thiết bị và công nghệ tự động hóa, robot hóa phù hợp với túi tiền và quy mô của mình.
Cùng với đó là hiệu quả thực tế dịch chuyển cấu trúc lao động: Việc ứng dụng máy móc chuyên dụng giải quyết triệt để tình trạng thâm hụt lao động.
Minh chứng rõ nét nhất là tại nhiều nhà máy kéo sợi hiện nay, quy trình từ khâu bông đầu vào, chải thô, ghép cho đến đóng gói đã được tự động hóa hoàn toàn bởi robot, giải phóng sức lao động của con người một cách tối đa. Một nhà máy quy mô 5 vạn cọc sợi trước đây cần tới 200 - 300 lao động, thì nay nhờ công nghệ 4.0 chỉ cần từ 30 - 40 người vận hành là đã có một mô hình sản xuất hoàn hảo. Đối với ngành may, robot vận chuyển hàng hóa, bán thành phẩm từ xưởng cắt đến chuyền may và tự động vệ sinh nhà xưởng đang dần thay thế hoàn toàn sức người.
TÌM KIẾM "BẠN ĐỒNG HÀNH" TRONG GIẢI PHÁP SỐ HÓA
Mặc dù nhận thức được tầm quan trọng của công nghiệp 4.0, nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam vẫn gặp khó khăn về định hướng phát triển, thiếu nhân sự công nghệ, thiếu giải pháp tổng thể và mơ hồ về các bước tiến hành.
Ông Doãn Thừa Quân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quân Bằng, cho biết các nhà xưởng hiện nay rất cần những "người bạn đồng hành" để đưa ra phương án tối ưu nhất nhằm giải bài toán hiệu quả sản xuất.
Đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó, các nhà cung cấp giải pháp công nghệ tại diễn đàn đã giới thiệu những hệ sinh thái số hóa đột phá, bao quát toàn bộ quy trình từ thiết kế đến xuất khẩu.
Ông Trần Trạch, Đồng sáng lập Smarga, đã mang đến giải pháp quản trị thông minh thời gian thực dựa trên nền tảng Internet. Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối ứng dụng Zalo hoặc WeChat, nhà quản lý có thể giám sát toàn bộ nhà máy thông qua các bước số hóa chuẩn mực: Quản lý đơn hàng; lập kế hoạch (Hệ thống thông minh tự động dự đoán tiến độ và đưa ra cảnh báo sớm nếu có nguy cơ trễ hạn, giúp giải quyết tới 90% vấn đề giao hàng muộn); thực hiện sản xuất (sử dụng mã QR để theo dõi chi tiết từng công đoạn); hệ thống kho thông minh (tích hợp xe tự hành AGV tự động phân tích, lấy và giao chính xác loại vải, số lượng đến từng chuyền may mà không cần con người can thiệp trực tiếp).
Trong khi đó, giải pháp của INA do ông Lã Tân, Phó Tổng giám đốc giới thiệu lại tập trung tối ưu hóa hạ tầng nhà xưởng bằng các thiết bị tự động hóa chuyên sâu, bao gồm: hệ thống chuyền treo thông minh đưa sản phẩm đến từng thợ may; kho nguyên phụ liệu không người tích hợp robot 4 chiều…
Đáng chú ý, hiệu quả từ các khách hàng thực tế của INA là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh công nghệ: Thương hiệu Anta tăng hiệu suất từ 25% - 35%; các công ty đồ lót tăng 20% - 30%; sản phẩm thể thao tăng từ 6% - 20%; riêng các sản phẩm đơn giản như túi xách, tất có thể tăng hiệu suất lên tới 60%.
Bên cạnh việc đầu tư cho máy móc, diễn đàn cũng thẳng thắn chỉ ra rằng chuyển đổi số công nghiệp 4.0 không chỉ là câu chuyện mua sắm thiết bị, mà là sự thay đổi sâu sắc mang tính "ý thức hệ" trong tầm nhìn chiến lược của từng doanh nghiệp.
Muốn chuyển đổi thành công, doanh nghiệp cần kết hợp hài hòa giữa thiết bị công nghệ và yếu tố con người. Con người đóng vai trò tác động toàn diện. Nếu không có đội ngũ nhân sự thích ứng nhanh, doanh nghiệp không thể vận hành hiệu quả các công nghệ tự động hóa hiện đại.
Để không đứng ngoài sân chơi toàn cầu, Vitas khuyến nghị các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với các nhà sản xuất thiết bị toàn cầu. Việc chủ động đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa đối tác và mặt hàng, kết hợp với xây dựng liên kết chuỗi bền vững sẽ là bệ phóng vững chắc. Đây là hành động nội tại bắt buộc của mỗi doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa mục tiêu chung: Thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2026 đạt từ 48 đến 49 tỷ USD.
Ngành dệt may tăng tốc chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh
19:14, 08/04/2026
Dệt may Việt Nam quý 1/2026 vượt “gió ngược”
07:54, 06/05/2026
SaigonTex- SaigonFabric 2026: Kết nối công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh ngành dệt may
Việt Nam có đủ điều kiện phát triển vận tải đa phương thức và logistics tích hợp
Vận tải đa phương thức và logistics tích hợp đang là xu thế tất yếu để tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để trở thành trung tâm logistics của khu vực nếu giải quyết tốt bài toán liên thông hạ tầng, đồng bộ thể chế và phối hợp liên ngành.
Ký kết thoả thuận hợp tác phát triển Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III
Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III được đề xuất đầu tư tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 51.430 tỷ đồng, gồm 02 tổ máy với tổng công suất 1.500MW, dự kiến đưa vào vận hành thương mại từ năm 2030-2031...
Shopee hoãn áp phí mới sau yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Trước những phản ánh liên quan đến việc các nền tảng thương mại điện tử điều chỉnh và áp dụng các loại phí mới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã khẩn trương làm việc với các bên liên quan, qua đó ghi nhận việc Shopee chủ động đề xuất hoãn triển khai Chương trình "Duy trì hiển thị" dự kiến áp dụng từ ngày 29/5/2026...
Xăng sinh học chỉ bền vững khi người tiêu dùng tin tưởng và thị trường ổn định
Từ ngày 1/6/2026, xăng E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc, thay thế xăng RON95 truyền thống. Đây không phải quyết định đột ngột, mà lộ trình đã được xây dựng từ năm 2012 và trải qua nhiều bước thử nghiệm...
Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong giai đoạn mới
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 - 8/6/2026 tại Hà Nội với sự tham dự của 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Đại hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phương hướng hoạt động, sửa đổi Điều lệ Hội và các nhiệm vụ đột phá nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong giai đoạn mới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: