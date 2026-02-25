Sunny Days Piano trở thành Trường đối tác chính thức của ABRSM tại Đông Nam Á
Thu Ngân
25/02/2026, 08:00
“Việc trở thành một trong ba Trường Đối tác chính thức của ABRSM tại khu vực Đông Nam Á không chỉ là một dấu mốc hợp tác quốc tế, mà còn là bước đi chiến lược trong quá trình chuẩn hóa toàn diện của Sunny Days Piano, hệ thống đào tạo Piano trực thuộc Công ty Cổ Phần DAYONE ASIA.”
ABRSM (Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh) hiện là một trong những tổ chức khảo thí âm nhạc uy tín và có ảnh hưởng rộng khắp toàn cầu, với hệ thống đánh giá năng lực gồm 8 cấp độ được công nhận tại hơn 90 quốc gia. Việc tích hợp lộ trình và tiêu chuẩn của ABRSM vào chương trình đào tạo giúp Sunny Days Piano xây dựng một khung chương trình có chuẩn đầu ra rõ ràng, minh bạch và uy tín quốc tế.
Trong bối cảnh giáo dục âm nhạc tại Việt Nam đang từng bước chuyên nghiệp hóa cùng định hướng phát triển giáo dục của TP.HCM theo Quyết định số 192/QĐ-UBND cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, mỗi học sinh biết chơi ít nhất một môn nghệ thuật, nhạc cụ. Việc tích hợp lộ trình ABRSM giúp Sunny Days Piano:
● Xây dựng chương trình học có mục tiêu và tiêu chuẩn rõ ràng
● Nâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy chuyên môn
● Tạo động lực học tập dài hạn cho Học Viên thông qua hệ thống thi và chứng chỉ
Từ nền tảng chuẩn hóa này, Sunny Days Piano quyết định phát triển hệ sinh thái đào tạo thành hai mô hình chuyên biệt, trong đó:
One Piano - mô hình Piano linh động trọn đời dành cho mọi người từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối và luyện đàn 7 ngày trong tuần với giáo án cá nhân hóa, lấy trải nghiệm Học viên làm trung tâm, ứng dụng công nghệ trong vận hành và học tập, giúp người học duy trì việc học Piano một cách hứng thú và thể hiện phong cách sống hiện đại.
Sunny Days Piano - tập trung đào tạo trẻ em từ 6 - 17 tuổi với lịch học cố định trong tuần, mang đến chương trình học tập bài bản, khi kết thúc mỗi giai đoạn, Học viên có thể thi chứng chỉ ABRSM với 8 cấp độ. Chương trình không chỉ giúp các em xây dựng nền tảng âm nhạc vững chắc ngay từ sớm, mà còn rèn luyện khả năng tập trung, tính kỷ luật và sự tự tin thông qua quá trình học tập, biểu diễn.
Về dài hạn, việc phân tách hai mô hình trong cùng hệ sinh thái cho thấy ABRSM không chỉ mang lại giá trị học thuật, mà còn thúc đẩy một bước tái cấu trúc chiến lược: chuyên môn hóa theo từng phân khúc để nâng cao chất lượng tổng thể, từ đó xây dựng uy tín thương hiệu bền vững.
Chỉ trong thời gian ngắn vận hành với mô hình mới, hệ thống hiện sở hữu 8 chi nhánh tại các vị trí trung tâm TP.HCM, với hơn 280 nhân sự và phục vụ trên 7.000 Học viên. Trên nền tảng đó, DAYONE ASIA lựa chọn nâng cấp chất lượng làm trọng tâm, từng bước hướng tới mục tiêu đưa One Piano và Sunny Days Piano trở thành mô hình đào tạo âm nhạc hàng đầu tại Việt Nam đến năm 2030 và từng bước vươn ra khu vực Đông Nam Á.
