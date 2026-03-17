Phim Việt trở thành động lực thúc đẩy doanh thu phòng vé
Tuệ Mỹ
17/03/2026, 14:14
Hội nghị Đối tác chiến lược ngành điện ảnh lần đầu được tổ chức mới đây đã cung cấp những số liệu đáng chú ý. Từ đó, chúng ta có thể hình dung tiềm năng của thị trường điện ảnh Việt, một mũi nhọn trong bức tranh phát triển văn hóa nói chung…
Theo thống kê được công bố bởi hệ thống rạp chiếu CJ CGV
Vietnam, năm 2025, doanh thu phòng vé Việt Nam đạt gần 5.600 tỷ đồng với hơn 70
triệu lượt vé bán ra, tăng lần lượt 24% và 29% so với năm 2024. So với thời điểm
trước dịch năm 2019, doanh thu của toàn thị trường đã tăng hơn 35%.
Đáng chú ý, năm 2025 có đến 9 phim Việt vượt được mốc doanh
thu phòng vé 100 tỷ đồng, trong đó "Mưa đỏ" lập kỷ lục với hơn 700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỷ trọng phim Việt ra rạp đã có sự đảo chiều đáng kể so với
phim ngoại nhập kể từ năm 2023. Trong năm 2025, thị phần phim Việt chiếm đến
62% tổng số phim ra rạp, đóng vai trò là đầu tàu thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận
cho các cụm rạp trong nước.
NHỮNG TÍN HIỆU TÍCH CỰC
Bà Jeong Ji Young, Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam, cho rằng, sự phát triển của phim nội địa là tín hiệu tích cực đối với toàn ngành. Đồng thời, tại Hội nghị, các chuyên gia cho rằng điện ảnh Việt đã chuyển
dịch rõ rệt từ số lượng sang chất lượng.
Doanh thu trung bình mỗi phim giai đoạn
2023 - 2025 tăng gấp 3,8 lần so với trước đại dịch. "Năm 2019, doanh thu
trung bình mỗi phim Việt Nam là 18 tỷ đồng, đến năm 2023 tăng lên 67 tỷ đồng,
năm 2024 là 62 tỷ đồng và năm 2025 lên 69 tỷ đồng," ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám
đốc Nội dung CJ CGV Việt Nam, so sánh.
Phim Việt không chỉ mở rộng quy mô số lượng mà còn nâng cao
mặt bằng doanh thu chung của toàn ngành. Tổng doanh thu phim Việt năm 2025
tương đương với doanh thu của toàn thị trường điện ảnh trong nước năm 2018.
Tuy nhiên, tần suất ra rạp của khán giả Việt Nam vẫn còn thấp
so với nhiều thị trường trong khu vực. Trung bình mỗi người Việt hiện xem phim
khoảng 0,7 lần mỗi năm, thấp hơn so với Singapore (1,3 lần) hay Malaysia (1 lần).
Mặt khác, Indonesia, thị trường điện ảnh phát triển nhất Đông Nam Á hiện nay, sản
xuất 152 phim trong năm 2024, dự kiến tăng lên 200 phim vào năm 2028. Trong khi
đó năm 2026 Việt Nam nhiều khả năng sẽ ra mắt 80 phim - con số cao nhất từ trước
đến nay nhưng vẫn là thấp so với các thị trường điện ảnh lớn.
Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thị trường điện ảnh Việt
Nam cũng đối mặt sự phân hóa và cạnh tranh dữ dội. Ngoài một vài dự án doanh
thu bùng nổ thì phần lớn phim Việt vẫn còn chật vật ở ngưỡng 20 - 50 tỉ đồng.
Điều này cho thấy việc đầu tư vào điện ảnh hiện nay dù rất tiềm năng nhưng cũng
đầy rủi ro.
Không ít nhà làm phim thích tác phẩm của mình chiếu
vào dịp lễ, Tết nên bỏ qua những tháng thấp điểm (tháng 3, 6, 7, 10 và 11). Vào
thời điểm này, thị trường thường khan hiếm phim Việt chất lượng cao.
Trong khi đó, ông Lee Joung-kuk, Giám đốc Vận hành CJ CGV Việt
Nam, nhận định các yếu tố tác động để khán giả chọn xem phim là thể loại, giá
vé, bình luận tích cực... Nhiều khán giả không ra rạp ngay khi phim vừa
khởi chiếu mà chờ các đánh giá trên mạng xã hội hay phản hồi từ người khác trước
khi quyết định mua vé. "Độ truyền miệng của tác phẩm trên mạng xã hội hiện
nay chiếm gần 50% yếu tố khiến khán giả quyết định mua vé xem phim," ông
nhấn mạnh.
BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tại lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Điện ảnh Cách mạng Việt Nam ngày
15/3/2026, PSG.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học
nghệ thuật Việt Nam, cho biết: "Văn hóa đã trở thành một trong những lĩnh
vực được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo mọi điều kiện để phát triển ngang tầm với chính trị - kinh tế - xã hội. Trong bức tranh chung này, điện ảnh rõ ràng là một mũi nhọn”.
Dù vậy, theo các chuyên gia, thành công thương mại của các bộ
phim ăn khách cho thấy thị trường điện ảnh Việt Nam vẫn thiếu nền tảng vững chắc
để bảo đảm sự phát triển bền vững. Cùng với đó, là sự phụ thuộc ngày càng lớn
vào “thương hiệu cá nhân” của các nghệ sĩ. Song song đó là cuộc đua ngày càng quyết
liệt của truyền thông và marketing.
Vì thế, câu chuyện về điện ảnh không còn dừng lại ở giá trị
nghệ thuật mà nhiều khi bị cuốn vào vòng xoáy dư luận. Khi những yếu tố thị trường
trở thành chiến lược phổ biến, điện ảnh rất dễ bị kéo về phía giải trí ngắn hạn.
Trong khi đó, nhiều đề tài giàu tiềm năng của điện ảnh, như: Lịch sử dân tộc, đời
sống văn hóa của các vùng miền, những biến đổi sâu sắc của xã hội hiện đại hay
các vấn đề nhân văn mang tính phổ quát... chưa được đầu tư tương xứng.
Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát
triển điện ảnh Việt Nam, để điện ảnh thật sự bước qua giới hạn của phim giải
trí, trước hết cần mở rộng không gian sáng tạo cho các nhà làm phim. Điều này
không chỉ liên quan nguồn vốn đầu tư mà còn gắn với cơ chế hỗ trợ, đào tạo nhân
lực và xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh. Nếu các nhà làm phim có điều kiện
thử nghiệm ý tưởng mới, điện ảnh có thể tạo ra những bước đột phá về nghệ thuật.
Bên cạnh đó, việc phát triển các quỹ hỗ trợ điện ảnh, khuyến
khích những dự án mang giá trị nghệ thuật hoặc khai thác đề tài văn hóa, lịch sử
cũng là hướng đi cần được quan tâm. Điều cần thiết hơn là xây dựng hệ sinh thái
điện ảnh hoàn chỉnh, từ đào tạo nhân lực, phát triển kịch bản đến sản xuất,
phát hành và quảng bá quốc tế.
Trong hệ sinh thái ấy, các trường đào tạo điện ảnh,
các quỹ hỗ trợ sáng tạo, hệ thống rạp chiếu và các liên hoan phim đều đóng vai
trò quan trọng. Khi những yếu tố này được kết nối chặt chẽ, điện ảnh mới có thể phát
triển bền vững.
Trong khi đó, đạo diễn Luk Vân nhận định điện ảnh Việt cần mở
rộng hướng hợp tác với các hãng phim quốc tế. Việc kết hợp sản xuất không chỉ
giúp nâng cao chất lượng kỹ thuật mà còn mở ra cơ hội đưa phim Việt vươn
ra thị trường nước ngoài.
Cùng quan điểm, đạo diễn Lê Thanh Sơn cho rằng, điều quan trọng
nhất là các nhà làm phim cần dám kể những câu chuyện mang đậm bản sắc Việt Nam,
nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. “Tôi tin rằng khi chúng ta
kể những câu chuyện rất Việt Nam nhưng với cách tiếp cận hiện đại, điện ảnh Việt
không chỉ được khán giả trong nước ủng hộ mà còn có thể đi xa hơn trên bản đồ
điện ảnh thế giới”, đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ.
Bà Jeong Ji Young, Tổng giám đốc CGV Việt Nam, dự báo với số
lượng 70 triệu vé trong một năm và sẽ còn gia tăng, thị trường điện ảnh Việt sẽ
sớm góp mặt trong top 10 thị trường điện ảnh hàng đầu thế giới.
Theo con số do phía nhà phát hành đưa ra, các thị trường
trong top 10 hiện nay bao gồm: Trung Quốc, Bắc Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Anh,
Pháp, Hàn Quốc... với vị trí thấp nhất trong top 10 là khoảng 100 triệu vé/năm.
Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris (Pháp) ghi nhiều cột mốc ấn tượng cho nền điện ảnh nước nhà
