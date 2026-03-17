Xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Học viện Kỹ thuật quân sự đẩy mạnh đổi mới đào tạo, nghiên cứu công nghệ lõi, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Sáng 17/3, tại Học viện Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng), Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

Báo cáo khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết giai đoạn 2020–2025, Học viện tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội và đất nước.

Từ năm 2020 đến nay, Học viện đã đào tạo hơn 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 3.000 kỹ sư; hiện có trên 6.000 học viên, sinh viên đang theo học, đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi học thuật trong nước và quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030, Học viện trở thành đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu cả nước, một số lĩnh vực đạt trình độ khu vực và quốc tế, nằm trong nhóm 700 trường đại học hàng đầu thế giới; đến năm 2045, phấn đấu vào tốp 500.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả Học viện đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, gắn với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư yêu cầu Học viện quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về quốc phòng, quân sự; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên.

Trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn và sự phát triển của khoa học, công nghệ; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; lấy người học làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực.

Đặc biệt, Học viện cần mở rộng đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng trong các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; từng bước làm chủ các công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp quốc phòng.

Cùng với đó, Học viện cần tập trung đầu tư nguồn lực cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành.

Tổng Bí thư cũng lưu ý tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, phát huy giá trị “Bộ đội Cụ Hồ”; chú trọng thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được giao tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên nguồn lực cho Học viện, nhất là trong đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, hàng không vũ trụ.

Tổng Bí thư đề nghị xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng điểm quốc gia, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng, đạt tầm khu vực và thế giới.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã tham quan một số sản phẩm nghiên cứu, chế tạo của cán bộ, học viên Học viện.