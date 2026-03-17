Xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu
Hà Lê
17/03/2026, 13:01
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Học viện Kỹ thuật quân sự đẩy mạnh đổi mới đào tạo, nghiên cứu công nghệ lõi, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.
Sáng 17/3, tại Học viện Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng), Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.
Báo cáo khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết giai đoạn 2020–2025, Học viện tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội và đất nước.
Từ năm 2020 đến nay, Học viện đã đào tạo hơn 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 3.000 kỹ sư; hiện có trên 6.000 học viên, sinh viên đang theo học, đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi học thuật trong nước và quốc tế.
Mục tiêu đến năm 2030, Học viện trở thành đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu cả nước, một số lĩnh vực đạt trình độ khu vực và quốc tế, nằm trong nhóm 700 trường đại học hàng đầu thế giới; đến năm 2045, phấn đấu vào tốp 500.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả Học viện đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, gắn với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Tổng Bí thư yêu cầu Học viện quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về quốc phòng, quân sự; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên.
Trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn và sự phát triển của khoa học, công nghệ; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; lấy người học làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực.
Đặc biệt, Học viện cần mở rộng đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng trong các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; từng bước làm chủ các công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp quốc phòng.
Cùng với đó, Học viện cần tập trung đầu tư nguồn lực cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành.
Tổng Bí thư cũng lưu ý tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, phát huy giá trị “Bộ đội Cụ Hồ”; chú trọng thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được giao tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên nguồn lực cho Học viện, nhất là trong đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, hàng không vũ trụ.
Tổng Bí thư đề nghị xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng điểm quốc gia, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng, đạt tầm khu vực và thế giới.
Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã tham quan một số sản phẩm nghiên cứu, chế tạo của cán bộ, học viên Học viện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng
Tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xăng dầu, nhiên liệu hàng không và thúc đẩy các dự án năng lượng, góp phần giúp Việt Nam ứng phó rủi ro chuỗi cung ứng do xung đột Trung Đông.
Thường trực Chính phủ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, hoàn thiện cơ chế chính sách và khơi thông các nguồn lực phát triển, tạo thêm dư địa thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức...
Số lượng cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 đạt 99,69% và không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào trong cả nước. Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu bầu hợp lệ.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phải được đặt ở vị trí trung tâm, “coi pháp luật là động lực cho phát triển, không phải là rào cản”. Trên tinh thần đó, tư duy lập pháp cần tiếp tục được đổi mới, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển.
Thủ tướng: Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, xem xét dùng ngân sách hỗ trợ bình ổn giá
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dứt khoát không để thiếu xăng dầu, đồng thời yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu; xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người dân và doanh nghiệp trước những biến động quốc tế.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: