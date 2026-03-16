Mục tiêu đến năm 2030 ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số và AI

Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 – 2030 đưa ra 3 giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 – 2030.

Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng, năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các gói hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, quy mô, mức độ sẵn sàng và đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, từ đó thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, toàn diện, cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động, khả năng thích ứng với biến động thị trường và tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ thông qua các hoạt động của Đề án (như đánh giá mức độ sẵn sàng, thử nghiệm và ứng dụng sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số, tư vấn về chuyển đổi số, đào tạo, nâng cao năng lực số).

Trong đó, ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, hình thành nhóm 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu về chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực quan trọng như: khoa học - công nghệ, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, y tế, thương mại, logistics, tài chính, giáo dục và du lịch.

Bên cạnh đó, phát triển mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số với ít nhất 500 tổ chức, cá nhân tham gia, đáp ứng tiêu chí về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Đề án đưa ra 3 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và các văn bản liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI và dữ liệu; làm rõ nội dung, hình thức hỗ trợ, cơ chế lựa chọn và công bố các giải pháp công nghệ đạt chuẩn, có khả năng kết nối, mở rộng, cùng quy trình nghiệm thu, theo dõi và đánh giá hiệu quả triển khai.

Thứ hai, phát triển hạ tầng hỗ trợ chuyển đổi số. Theo đó, Nhà nước sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng băng rộng cố định, mạng di động 5G và các công nghệ thế hệ mới tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung, đáp ứng yêu cầu sản xuất thông minh, tự động hóa, Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), robot, AI,...

Tận dụng hạ tầng viễn thông, Internet tốc độ cao và cơ sở vật chất tại các trung tâm, cụm đổi mới sáng tạo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thử nghiệm, ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, từng bước chuyển từ mô hình sản xuất truyền thống sang sản xuất thông minh.

Thúc đẩy công khai, chia sẻ có kiểm soát các nguồn dữ liệu chuyên ngành phục vụ phân tích, dự báo và tối ưu hoạt động sản xuất, kinh doanh, ưu tiên các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, logistics, tài chính và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng nghiên cứu – phát triển, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm R&D và trung tâm đổi mới sáng tạo của Nhà nước; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê, sử dụng dịch vụ, thiết bị, hạ tầng tính toán hiệu năng cao để thử nghiệm, kiểm thử và đánh giá các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

Các hỗ trợ được triển khai thông qua nhiệm vụ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước, cơ chế phiếu hỗ trợ tài chính, khai thác hạ tầng dùng chung và các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực.

Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái số. Theo đó, Chính phủ sẽ xây dựng mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số, hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số.

Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao phát triển các sản phẩm, giải pháp phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Hỗ trợ nâng cao năng lực số thông qua đào tạo, bồi dưỡng các chủ doanh nghiệp, lao động nòng cốt và người lao động.