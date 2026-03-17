Thúc đẩy hợp tác năng lượng, Việt Nam – UAE hướng tới nâng cấp quan hệ chiến lược
Hà Lê
17/03/2026, 13:08
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đại sứ UAE, thúc đẩy triển khai cam kết cấp cao, đặc biệt bảo đảm nguồn cung năng lượng, mở rộng đầu tư, thương mại và sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.
Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Abdullah Almatrooshi nhằm thúc đẩy triển khai kết quả điện đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống UAE, trong đó có nội dung tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng.
Thủ tướng chúc Đại sứ cùng cộng đồng UAE tháng Ramadan an lành, đồng thời gửi lời cảm ơn lãnh đạo UAE đã tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước trên tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện”.
Đánh giá cao vai trò của Đại sứ, Thủ tướng cho biết Việt Nam và UAE đã thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện, ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) – hiệp định đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông. UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực và là nhà đầu tư tiềm năng.
Nhấn mạnh quan hệ song phương không chỉ dừng ở kinh tế mà còn là sự tin cậy, chia sẻ các giá trị về hòa bình và phát triển, Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Trên cơ sở kết quả điện đàm cấp cao, Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy các nội dung trọng tâm: cung cấp dầu khí ổn định, đúng hạn cho Việt Nam; sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược; đẩy nhanh đàm phán FTA Việt Nam – Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC); thúc đẩy hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Cùng với đó, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp lớn của UAE tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, hạ tầng và logistics, hình thành các dự án mang tính biểu tượng; đồng thời, mở rộng hợp tác lao động, du lịch và giao lưu nhân dân.
Theo Thủ tướng, các thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn là giải pháp kịp thời ứng phó tác động tiêu cực từ biến động khu vực, thể hiện sự hợp tác tin cậy và có trách nhiệm.
Đại sứ Bader Abdullah Almatrooshi đánh giá cao kết quả điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, khẳng định đây là minh chứng cho quan hệ tin cậy giữa hai nước. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 6,546 tỷ USD; dòng vốn đầu tư và hợp tác doanh nghiệp UAE vào Việt Nam tiếp tục gia tăng.
Đáng chú ý, tháng 2/2026, các tập đoàn G42 và ADQ công bố dự án trung tâm dữ liệu tại TP.Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư ban đầu 1 tỷ USD, hợp tác cùng các đối tác Việt Nam. Một số doanh nghiệp Việt Nam như VinFast, FPT, Viettel đã hiện diện tại UAE.
Khẳng định cam kết đồng hành, Đại sứ cho biết UAE sẽ tiếp tục cung cấp dầu mỏ cho Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế, các dự án công nghệ cao, hạ tầng và logistics; đẩy nhanh đàm phán FTA Việt Nam – GCC, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.
