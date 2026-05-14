Trang chủ Doanh nghiệp

Suối Tiên tung ưu đãi lớn, khởi động Lễ hội trái cây Nam Bộ 2026

Thu Ngân

14/05/2026, 08:00

Mùa hè đang đến gần, mở ra thời điểm lý tưởng để các gia đình và nhóm bạn lên kế hoạch vui chơi, giải trí. Trong đó, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM) tiếp tục thu hút sự quan tâm khi chính thức khởi động Suối Tiên Farm Festival 2026 - Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 22, khai mạc ngày 31/5 tới đây.

Với chủ đề “Thanh âm dòng phù sa - Dòng chảy nguồn cội - Tiếp nối văn hóa”, lễ hội năm nay mang đến không gian trải nghiệm đa sắc màu, nơi các giá trị văn hóa miền đất phương Nam được tái hiện sinh động, kết hợp cùng chuỗi hoạt động giải trí hiện đại cho hành trình mùa hè trọn vẹn.

TẶNG 2.000 VÉ MIỄN PHÍ VÀ CHUỖI ƯU ĐÃI HẤP DẪN SUỐT MÙA HÈ

Ngay trong ngày khai mạc 31/5, Suối Tiên dành chương trình tặng 2.000 vé cổng miễn phí cho du khách mặc áo bà ba và áo dài đến sớm nhất. Hoạt động không chỉ tạo điểm nhấn thu hút mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh nét đẹp trang phục văn hóa truyền thống Việt Nam giữa không gian lễ hội sôi động hiện đại đầy sắc màu.

Du khách trong trang phục áo bà ba, áo dài check-in tại Suối Tiên. Ảnh: Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Tiếp nối niềm vui mùa hè, vào ngày 1/6, tất cả trẻ em được miễn phí 100% vé vào cổng, mang đến cơ hội vui chơi trọn vẹn cho ba mẹ và các con nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Đặc biệt, từ ngày 1/6 đến hết 30/8, Suối Tiên triển khai chương trình giảm 50% vé cổng xe lửa dành cho học sinh giỏi có giấy khen, như một món quà khuyến khích tinh thần học tập cho các em sau một năm học đầy nỗ lực.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI ĐẶC SẮC, ĐẬM SẮC MÀU VĂN HÓA NAM BỘ

Tiếp nối hành trình tôn vinh giá trị văn hóa phương Nam, Suối Tiên Farm Festival - Lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 năm nay còn được định vị là một “lễ hội văn hóa sống”. Nơi du khách có thể nghe - chạm - sống hòa mình vào một miền đất phương Nam, được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại.

Không mô phỏng theo lối cũ, lễ hội tinh lọc những chất liệu đặc trưng như trái cây, sông nước, chợ nổi, ẩm thực, đờn ca tài tử, cải lương và con người Nam Bộ để kiến tạo hành trình trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa thị giác, trình diễn và đầy cảm xúc.

Ban ngày, du khách có thể chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tạo hình trái cây khổng lồ, khám phá show diễn miệt vườn tái hiện đời sống miền Tây Nam Bộ, tham quan triển lãm nông nghiệp công nghệ cao Suối Tiên Farm. Những hoạt động này góp phần tái hiện sinh động đời sống, văn hóa và tinh thần lao động của vùng đất phù sa trù phú.

Không gian trưng bày tác phẩm tạo hình nghệ thuật trái cây thu hút đông đảo du khách tham quan. Ảnh: Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Khi màn đêm buông xuống, không gian lễ hội tiếp tục thăng hoa với show nghệ thuật sân khấu nước Phù Sa Thành, show sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, check-in cung đường trái cây thì thầm giữa đường đêm huyền ảo…

Khu ẩm thực đặc sắc, góp phần hoàn thiện hành trình trải nghiệm với chợ trái cây chất lượng, buffet trái cây nhiệt đới, cùng các món ngon đặc trưng miền Tây như: bánh xèo, bún nước lèo, các loại bánh dân gian…, mang đến hương vị quê nhà và đậm đà bản sắc vùng miền.

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI GIẢI TRÍ ĐA TẦNG, CHẠM ĐẾN NIỀM VUI TRỌN VẸN

Không chỉ nổi bật với không gian là điểm đến lễ hội văn hóa, Suối Tiên còn sở hữu hệ sinh thái giải trí đa dạng với hơn 150 công trình và trò chơi dành cho mọi lứa tuổi, giúp du khách dễ dàng lựa chọn trải nghiệm phù hợp. Từ những trò chơi cảm giác mạnh dành cho giới trẻ, khu vui chơi gia đình, đến những không gian giải trí vui chơi nhẹ nhàng dành cho trẻ nhỏ tại Lâu đài Cát tường.

Mùa hè năm nay, khu du lịch này đưa vào hoạt động nhiều trò chơi mới, nổi bật như đường đua Go Kart với những khúc cua tốc độ đầy kịch tính, xe tăng hành trình chiến xa mang đến trải nghiệm nhập vai độc đáo, hay hệ thống đường trượt phao đa sắc và tổ hợp đường trượt đua tại Biển Tiên Đồng giúp giải nhiệt sảng khoái trong những ngày nắng nóng.

Biển Tiên Đồng - Điểm đến giải nhiệt yêu thích của người lớn và trẻ em. Ảnh: Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Bên cạnh đó, Suối Tiên còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ với hệ thống hạ tầng đầu tư đồng bộ. Wifi được phủ sóng rộng khắp, giúp du khách dễ dàng kết nối, chia sẻ những khoảnh khắc trong suốt hành trình. Hệ thống mái che tại nhiều khu vực tăng sự tiện nghi, tạo không gian nghỉ chân thoáng mát giữa thời tiết mùa hè; Chuỗi bán hàng tự động được bố trí linh hoạt, mang đến sự tiện lợi trong việc mua sắm.

Sự kết hợp giữa không gian lễ hội văn hóa đặc sắc, hoạt động giải trí đa dạng cùng hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, giúp Suối Tiên trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong mùa hè 2026, nơi mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình vui chơi mà còn là trải nghiệm văn hóa đáng nhớ cho cả gia đình.

Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên

Địa chỉ: 120 Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

Hotline: 1900 636 787

Facebook: www.fb.com/SuoiTienThemePark

Website: https://suoitien.vn

Lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 Suối Tiên

