Suối Tiên tung ưu đãi lớn, khởi động Lễ hội trái cây Nam Bộ 2026
Thu Ngân
14/05/2026, 08:00
Mùa hè đang đến gần, mở ra thời điểm lý tưởng để các gia đình và nhóm bạn lên kế hoạch vui chơi, giải trí. Trong đó, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM) tiếp tục thu hút sự quan tâm khi chính thức khởi động Suối Tiên Farm Festival 2026 - Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 22, khai mạc ngày 31/5 tới đây.
Với chủ đề “Thanh âm dòng phù sa - Dòng chảy nguồn cội - Tiếp nối văn hóa”, lễ hội năm nay mang đến không gian trải nghiệm đa sắc màu, nơi các giá trị văn hóa miền đất phương Nam được tái hiện sinh động, kết hợp cùng chuỗi hoạt động giải trí hiện đại cho hành trình mùa hè trọn vẹn.
Ngay trong ngày khai mạc 31/5, Suối Tiên dành chương trình tặng 2.000 vé cổng miễn phí cho du khách mặc áo bà ba và áo dài đến sớm nhất. Hoạt động không chỉ tạo điểm nhấn thu hút mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh nét đẹp trang phục văn hóa truyền thống Việt Nam giữa không gian lễ hội sôi động hiện đại đầy sắc màu.
Tiếp nối niềm vui mùa hè, vào ngày 1/6, tất cả trẻ em được miễn phí 100% vé vào cổng, mang đến cơ hội vui chơi trọn vẹn cho ba mẹ và các con nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.
Đặc biệt, từ ngày 1/6 đến hết 30/8, Suối Tiên triển khai chương trình giảm 50% vé cổng xe lửa dành cho học sinh giỏi có giấy khen, như một món quà khuyến khích tinh thần học tập cho các em sau một năm học đầy nỗ lực.
CHUỖI HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI ĐẶC SẮC, ĐẬM SẮC MÀU VĂN HÓA NAM BỘ
Tiếp nối hành trình tôn vinh giá trị văn hóa phương Nam, Suối Tiên Farm Festival - Lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 năm nay còn được định vị là một “lễ hội văn hóa sống”. Nơi du khách có thể nghe - chạm - sống hòa mình vào một miền đất phương Nam, được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại.
Không mô phỏng theo lối cũ, lễ hội tinh lọc những chất liệu đặc trưng như trái cây, sông nước, chợ nổi, ẩm thực, đờn ca tài tử, cải lương và con người Nam Bộ để kiến tạo hành trình trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa thị giác, trình diễn và đầy cảm xúc.
Ban ngày, du khách có thể chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tạo hình trái cây khổng lồ, khám phá show diễn miệt vườn tái hiện đời sống miền Tây Nam Bộ, tham quan triển lãm nông nghiệp công nghệ cao Suối Tiên Farm. Những hoạt động này góp phần tái hiện sinh động đời sống, văn hóa và tinh thần lao động của vùng đất phù sa trù phú.
Khi màn đêm buông xuống, không gian lễ hội tiếp tục thăng hoa với show nghệ thuật sân khấu nước Phù Sa Thành, show sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, check-in cung đường trái cây thì thầm giữa đường đêm huyền ảo…
Khu ẩm thực đặc sắc, góp phần hoàn thiện hành trình trải nghiệm với chợ trái cây chất lượng, buffet trái cây nhiệt đới, cùng các món ngon đặc trưng miền Tây như: bánh xèo, bún nước lèo, các loại bánh dân gian…, mang đến hương vị quê nhà và đậm đà bản sắc vùng miền.
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI GIẢI TRÍ ĐA TẦNG, CHẠM ĐẾN NIỀM VUI TRỌN VẸN
Không chỉ nổi bật
với không gian là điểm đến lễ hội văn hóa, Suối Tiên còn sở hữu hệ
sinh thái giải trí đa dạng với hơn 150 công
trình và trò chơi dành cho mọi lứa tuổi, giúp
du khách dễ dàng lựa chọn trải nghiệm phù hợp. Từ những trò chơi cảm giác mạnh dành cho giới trẻ, khu vui chơi gia
đình, đến những không gian giải trí vui chơi
nhẹ nhàng dành cho trẻ nhỏ tại Lâu đài
Cát tường.
Mùa hè năm nay, khu du lịch này đưa vào hoạt động nhiều trò chơi mới, nổi bật như đường đua Go Kart với những khúc cua tốc độ đầy kịch tính, xe tăng hành trình chiến xa mang đến trải nghiệm nhập vai độc đáo, hay hệ thống đường trượt phao đa sắc và tổ hợp đường trượt đua tại Biển Tiên Đồng giúp giải nhiệt sảng khoái trong những ngày nắng nóng.
Bên cạnh đó, Suối Tiên còn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ với hệ thống
hạ tầng đầu tư đồng bộ. Wifi được phủ sóng rộng khắp, giúp du khách dễ dàng kết
nối, chia sẻ những khoảnh khắc trong suốt hành
trình. Hệ thống mái che tại nhiều khu vực tăng sự tiện nghi, tạo không gian nghỉ
chân thoáng mát giữa thời tiết mùa hè; Chuỗi bán hàng tự động được bố trí linh
hoạt, mang đến sự tiện lợi trong việc mua sắm.
Sự kết hợp giữa không gian lễ hội văn hóa đặc
sắc, hoạt động giải trí đa dạng cùng hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, giúp Suối Tiên trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong mùa hè 2026, nơi mỗi chuyến đi
không chỉ là hành trình vui chơi mà còn là trải nghiệm
văn hóa đáng nhớ cho cả gia đình.
Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên
Địa chỉ: 120 Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
Central Retail Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025 - 2026”
Ngày 13/5/2026, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức lễ công bố và vinh danh các Doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025 - 2026 nhận danh hiệu Rồng Vàng 2026 (lần thứ 25) - Golden Dragon Awards 2026.
Dấu ấn thu hút FDI
Sau gần 40 năm “mở cửa” đón vốn đầu tư quốc tế, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành công nhất trong khu vực. Khu vực FDI cũng là một thành phần quan trọng của nền kinh tế và mang lại những dấu ấn tích cực, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.
AI không giúp doanh nghiệp “hoạt động hiệu quả nhất” theo cách… cắt giảm nhân sự
Nghiên cứu mới cho thấy các doanh nghiệp đạt hiệu quả đầu tư AI cao nhất không phải là những doanh nghiệp sa thải nhiều nhân sự, mà là những doanh nghiệp sử dụng AI để hỗ trợ con người làm việc hiệu quả hơn thay vì thay thế họ hoàn toàn...
Nâng cấp chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam, nhìn từ câu chuyện “hợp lực” giữa Intel và Fab 9
Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) 2026, câu chuyện thực tiễn về sự liên kết trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Intel và Fab 9 đã cho thấy doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ cao nếu có đủ quyết tâm và chiến lược đúng đắn…
[Phóng sự ảnh]: Lễ công bố và Vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025 - 2026 nhận giải thưởng Rồng Vàng 2026
Chương trình Rồng Vàng 2026 tập trung khảo sát và bình xét các doanh nghiệp FDI tăng trưởng ấn tượng, tiên phong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Rồng Vàng 2026 công bố và vinh danh TOP 50 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu ở 5 hạng mục...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: