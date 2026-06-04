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Blue-chips phục hồi, VN-Index quay đầu tăng từ ngưỡng hỗ trợ

Kim Phong

04/06/2026, 15:27

VN-Index quay đầu tăng 0,69% trong phiên chiều nay với độ rộng tốt hơn hẳn buổi sáng. Nhóm VN30 dẫn dắt nhịp hồi với sức mạnh lan tỏa từ cổ phiếu dầu khí sang nhóm ngân hàng và hai trụ VIC, VHM.

VN-Index phục hồi từ vùng hỗ trợ kỹ thuật.
VN-Index phục hồi từ vùng hỗ trợ kỹ thuật.

VN30-Index đóng cửa cũng tăng 0,39% (phiên sáng giảm 0,32%), độ rộng cũng tốt hơn với 18 mã tăng/10 mã giảm. Thống kê có tới 23 mã trong rổ blue-chips này tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 4 mã tụt giá. Nhóm tăng bao gồm nhiều mã có sức kéo ấn tượng với VN-Index.

Điều bất ngờ là nhóm dầu khí chiều nay không mạnh thêm được nhiều. PLX vẫn “chắc chân” ở giá kịch trần nhưng GAS lại tụt tới 1,16% so với giá chốt phiên sáng. BSR chỉ nhích lên được thêm 1 bước giá nhờ lệnh mua đợt ATC. Sức mạnh hỗ trợ chỉ số đến từ các cổ phiếu ngân hàng.

STB nổi bật khi bay cao trở thành cổ phiếu mạnh nhất nhóm ngân hàng và mạnh thứ hai rổ VN30 chỉ sau PLX. Chốt phiên sáng STB đã rất tốt, tăng 2,87%, vào phiên chiều còn mạnh hơn nữa. Lúc 1h52 cổ phiếu này đạt đỉnh, tăng 6,66% so với tham chiếu. Kết phiên STB tăng 6,51%. Như vậy tính riêng chiều nay STB tăng thêm khoảng 3,53%. VIB cũng khá ấn tượng, tăng từ tham chiếu phiên sáng lên +2,2%. BID, CTG, HDB, LPB, SHB, SSB, TPB, VCB, VPB là các mã ngân hàng khác đều mạnh lên. Với nhóm Vin, VIC tăng thêm 1,11% so với phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 1,32%. VHM tăng thêm 1,15%, đảo chiều thành công +1,08%.

Điều khá bất ngờ là thanh khoản rổ VN30 chiều nay chỉ tăng rất nhẹ 1,3% so với phiên sáng. Rõ ràng dòng tiền không mạnh lên, nhưng sức mua nâng giá thì tốt hơn. Trong điều kiện khối lượng bán cũng không lớn nên hiệu quả giá tích cực đã không đi cùng với thanh khoản tăng cao rõ rệt.

Tổng thể sàn HoSE chiều nay cũng không cho thấy dòng tiền đáng chú ý, thanh khoản chỉ tăng 10,8% so với phiên sáng. Điều này khiến VN-Index có một phiên phục hồi với giao dịch rất nhỏ, cả ngày chỉ khớp thành công 12.908 tỷ đồng, xác lập kỷ lục thấp mới vượt qua ngày 29/5 vừa qua (14.753 tỷ đồng).

VnEconomy

Mặc dù thanh khoản rất nhỏ nhưng diễn biến phục hồi có tính lan tỏa chiều nay là thật. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 136 mã tăng/162 mã giảm, tốt hơn phiên sáng với 85 mã tăng và 199 mã giảm. Dòng tiền không trải đều mà khá tập trung, trong 59 cổ phiếu đóng cửa tăng từ 1% trở lên, 15 mã khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Dĩ nhiên sự tham gia của nhiều mã ngân hàng đã làm danh sách này dài thêm cùng với các mã dầu khí, nhóm Vin. Những cổ phiếu khác đáng kể là GEX tăng 4,3% với 343,3 tỷ đồng; VJC tăng 1,05% với 176,3 tỷ; GEE tăng 1,96% với 158,4 tỷ; NVL tăng 1,84% với 148,5 tỷ; GMD tăng 3,82% với 136,1 tỷ; GVR tăng 2,02% với 104,6 tỷ.

Tuy độ rộng chỉ số vẫn thể hiện số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn, nhưng tỷ trọng phân bổ dòng tiền lại xác nhận tín hiệu tích cực. Cụ thể, nhóm 136 cổ phiếu xanh đóng góp 59% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, trong đó 59 mã tăng từ 1% trở lên đóng góp 35,5%. Giao dịch của 162 mã đỏ chỉ chiếm 31,3% sàn. Dù vậy cũng phải lưu ý rằng thanh khoản tổng thể của sàn HoSE đang ở ngưỡng thấp kỷ lục.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay xuất hiện giao dịch bán ròng thỏa thuận cực lớn ở VIC, trị giá -4.886 tỷ đồng, đẩy vị thế ròng cả phiên lên -5774,8 tỷ đồng. Tuy vậy đây là giao dịch thỏa thuận và không ảnh hưởng đến giá trị thường. Không nhiều cổ phiếu khác bị bán lớn, đáng kể chỉ có MWG -96 tỷ, ACB -89,8 tỷ, VPB -82,2 tỷ, VHM -90,4 tỷ, TCB -64,8 tỷ, MSN -54 tỷ. Phía mua ròng có FPT +257,1 tỷ là duy nhất đáng chú ý.

VN-Index tăng chung cuộc 12,54 điểm (+0,69%) hôm nay lên 1831,55 điểm. Mức tăng này không nhiều, nhưng tích cực là ở chỗ phục hồi nối tiếp nhịp hồi lại chiều qua. Thêm nữa, chỉ số quay đầu đi lên đúng ở vùng hỗ trợ kỹ thuật khá mạnh.

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