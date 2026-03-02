Bệnh hiếm đòi hỏi cách tiếp cận bài bản, dài hạn và nhân văn
Hoài Phương
02/03/2026, 15:45
Những tác động của bệnh hiếm không hề nhỏ bé. Quy mô ảnh hưởng lớn, gánh nặng lớn hơn xã hội hình dung, và trách nhiệm của hệ thống y tế cũng tỷ lệ thuận với mức độ thách thức đó…
Bệnh hiếm là bệnh có tỷ lệ ca bệnh lưu hành trong một quần thể ngay tại một thời điểm thấp, không quá 0,05% dân số. Đây chủ yếu là các bệnh về gene, bệnh bẩm sinh, ung thư, tự miễn, truyền nhiễm... Hơn 300 triệu người trên thế giới đang mắc khoảng 6.000 loại bệnh hiếm, chiếm khoảng 3,5 - 5,9% dân số.
Tối 28/2, BSCKII. Nguyễn Hoàng Phong, Bệnh viện Nhi đồng 2
(TP.HCM), cho biết đơn vị vừa điều trị thành công, cứu sống bé gái 2 tháng tuổi
mắc u tuyến ức gây tràn dịch dưỡng trấp (chylothorax). Đây là tình trạng rò rỉ bạch huyết bất thường vào khoang màng phổi, vốn hiếm gặp trong y văn thế giới và rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ.
Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhi chào đời hoàn toàn bình thường,
nhưng khi mới 6 ngày tuổi đã xuất hiện triệu chứng thở mệt, tím tái. Bé được
đưa vào bệnh viện tuyến dưới, được đặt nội khí quản cấp cứu do suy hô hấp nặng.
Chỉ trong hai tuần, bệnh nhi phải nhập viện hai lần với chẩn đoán viêm phổi,
tràn dịch màng phổi.
Hội
đồng liên chuyên khoa gồm Khoa Hô hấp 1, Khoa Hồi sức tích cực Phẫu thuật Tim mạch
Lồng ngực, Khoa Dinh dưỡng và Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã thống nhất chỉ định phẫu
thuật cắt bỏ u tuyến ức. "Ca mổ khá khó khăn nhưng đã được ê-kíp thực hiện thành
công. Sau phẫu thuật, lượng dịch màng phổi giảm rõ rệt, bệnh nhi tự thở tốt, dần
bình phục", bác sĩ Phong cho biết.
Tương tự, bệnh viện FV vừa chẩn đoán và điều trị thành công
một trường hợp giãn tá tràng khổng lồ (Megaduodenum) đầu tiên tại Việt Nam. Đây
là bệnh hiếm mà y văn thế giới mới ghi nhận khoảng 15 ca. Cụ thể, anh Y.C.S (42
tuổi, quốc tịch Campuchia) được người thân đưa đến Bệnh viện FV trong tình trạng
nguy kịch: Nôn ra máu, sốc do thiếu máu và thiếu dịch, cơ thể
suy kiệt, bụng chướng to bất thường.
Kết quả CT scan khiến các bác sĩ bất ngờ: Dạ dày, tá tràng
đã giãn cực đại, chiếm gần toàn bộ khoang bụng. Bệnh nhân nhanh chóng được hồi
sức tích cực, truyền máu, ổn định huyết động. Theo y văn thế giới, cách điều trị tối ưu nhất cho giãn tá
tràng khổng lồ vô căn là cắt bỏ hoàn toàn đoạn tá tràng bệnh lý và tái tạo
một tá tràng mới cho bệnh nhân.
Khi thực hiện phẫu thuật, ThS.BSCKII. Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện FV
và ê kíp đã bóc tách toàn bộ tá tràng dính chặt vào các cơ quan xung quanh, cắt
bỏ phần dị dạng, đồng thời sử dụng 2 đoạn ruột non lành để tái cấu trúc lại hệ
tiêu hóa. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ăn uống bình thường, các triệu chứng cải
thiện.
Bộ Y tế ước tính khoảng 6 triệu người Việt đang sống chung với
gần 1.300 bệnh hiếm gặp trong đó 58% là trẻ em, nhiều trẻ tử vong do phát hiện
muộn hoặc chưa tiếp cận điều trị. "Những con số này cho thấy bệnh hiếm phải
được nhìn nhận như một ưu tiên trong hoạch định chính sách y tế quốc gia",
Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nói tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế bệnh
hiếm mới đây tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh,
Bộ Y tế, cho hay hiện Bộ đã tổng hợp được danh mục tạm thời gần 1.300 bệnh hiếm
tại Việt Nam. Khoảng 6 triệu người Việt đang sống chung với các bệnh này.
Những
con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết: Bệnh hiếm phải được nhìn nhận như một ưu
tiên trong hoạch định chính sách y tế quốc gia, chứ không còn là câu chuyện
riêng lẻ của từng chuyên khoa. Chữa bệnh, việc giải quyết vấn đề bệnh hiếm đòi
hỏi khung pháp lý vững chắc và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.
Một trong những nút thắt lớn nhất hiện nay là chi phí điều
trị. Thuốc hiếm thường có giá rất cao, vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia
đình. Hiện các chuyên gia đề xuất 4 nhóm giải pháp trọng tâm: hoàn thiện pháp
lý; mở rộng quỹ bảo hiểm y tế; áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro; và tăng cường xã
hội hóa nguồn lực.
Thời gian qua, hành lang pháp lý cho bệnh hiếm từng bước được
hoàn thiện. Luật Dược năm 2016 đã xây dựng danh mục thuốc hiếm; Thông tư 01.2025
hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế quy định người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm
không phải thực hiện thủ tục chuyển tuyến.
Năm 2025, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động quốc gia và
thành lập Ban chỉ đạo Tăng cường quản lý bệnh hiếm tại Việt Nam. Tuy nhiên, năng
lực chẩn đoán ở tuyến dưới còn hạn chế; xét nghiệm chuyên sâu chưa đồng đều;
gánh nặng tài chính vẫn đè nặng lên gia đình người bệnh.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang nỗ lực tối đa, phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia
để sớm hoàn thiện dự thảo Danh mục bệnh hiếm dựa trên các tiêu chí khoa học và
thực tiễn của Việt Nam. Đây sẽ là nền tảng bản lề để từ đó xây dựng phác đồ điều
trị chuẩn, hỗ trợ người mắc bệnh hiếm một cách hiệu quả nhất.
Các bệnh hiếm gặp
tại Việt Nam chủ yếu là bệnh di truyền, ung thư, truyền nhiễm, ngộ độc hiếm gặp,
liên quan miễn dịch, bệnh vô căn... Trong đó, 72% loại bệnh hiếm có tính di truyền. Mất trung
bình 7 năm để chẩn đoán bệnh hiếm và sau 2 - 3 lần chẩn đoán khác mới chẩn đoán
xác định bệnh. Thuốc đắt đỏ khiến gánh nặng điều trị bệnh hiếm gấp 5 - 10
lần bệnh thông thường.
Để tăng cơ hội được chăm sóc y tế, chẩn đoán, điều trị với
người bệnh hiếm, GS. Thuấn cho rằng, chúng ta phải chuyển từ cách tiếp cận rời rạc
sang cách tiếp cận hệ thống. Chuyển từ hỗ trợ từng trường hợp sang xây dựng
chính sách đồng bộ. Chuyển từ phản ứng bị động sang chủ động phát hiện, chẩn
đoán sớm và can thiệp kịp thời, theo đúng tinh thần Nghị quyết chiến lược số 72
của Bộ Chính trị.
Thứ trưởng cũng nhắc đến 3 trụ cột lớn trong vấn đề quản lý
bệnh hiếm. Một là, hoàn thiện Danh mục bệnh hiếm quốc gia trên cơ sở tiêu chí
khoa học, tham chiếu kinh nghiệm quốc tế, nhưng phải phù hợp với đặc thù dịch tễ,
nguồn lực và hệ thống y tế Việt Nam.
Hai là, thiết kế cơ chế tài chính bền vững cho thuốc hiếm.
Theo đó, cần nghiên cứu mô hình chia sẻ rủi ro, tăng cường đàm phán giá, phối hợp
chặt chẽ giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời huy động nguồn lực
xã hội một cách minh bạch, có kiểm soát.
Ba là, phát triển mạng lưới chuyên môn về bệnh hiếm. Cụ thể,
xây dựng trung tâm tham chiếu, tăng cường xét nghiệm chẩn đoán di truyền, chuẩn
hóa phác đồ, đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu
quốc gia về bệnh hiếm phục vụ quản lý và nghiên cứu.
Ngày Quốc tế bệnh hiếm được chọn là ngày cuối cùng của tháng Hai hàng năm. Hiện ngày này được hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ hưởng ứng kể từ năm 2008. Năm 2026, cộng đồng quốc tế lựa chọn thông điệp "More than you can imagine - Nhiều hơn những gì bạn có thể hình dung".
Ứng dụng tế bào gốc trong nâng cao sức khỏe người cao tuổi
12:02, 27/02/2026
Phần lớn người Việt nhận thức béo phì là bệnh lý mạn tính
09:18, 27/02/2026
Dịp Tết tại các bệnh viện tuyến cuối: Gia tăng ca bệnh do tai nạn sinh hoạt
Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực chẩn đoán bệnh giờ đây đang “đến gần” đời sống hơn bao giờ hết, hỗ trợ chuyển dịch từ chăm sóc theo đợt sang chăm sóc liên tục. Nếu thành công, các thiết bị theo dõi sức khỏe có thể trở thành một “mảnh ghép” quan trọng trong tương lai của ngành y tế...
Ứng dụng tế bào gốc trong nâng cao sức khỏe người cao tuổi
Giữa làn sóng già hóa dân số, mỗi người Việt bước qua tuổi 60 thường mang theo ít nhất vài bệnh lý mạn tính. Bài toán đặt ra không còn đơn thuần là “chữa bệnh” mà là làm thế nào để người cao tuổi sống khỏe, giảm gánh nặng y tế...
Phần lớn người Việt nhận thức béo phì là bệnh lý mạn tính
Theo tạp chí Communications Medicine, béo phì không chỉ ảnh hưởng xấu đến ngoại hình mà còn là tác nhân chính gây ra 61 loại bệnh mạn tính. Chuyên gia khuyến cáo, thay đổi lối sống là giải pháp bền vững để phòng ngừa và kiểm soát cân nặng...
Nguy cơ sốc phản vệ đằng sau “tinh chất truyền trắng da”
Thời gian gần đây, glutathione được nhiều cơ sở quảng cáo với mục đích “truyền trắng” làm sáng da. Việc truyền tĩnh mạch tại nhà, không có chỉ định và theo dõi y tế chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phản ứng dị ứng, sốc phản vệ nguy hiểm…
Dịp Tết tại các bệnh viện tuyến cuối: Gia tăng ca bệnh do tai nạn sinh hoạt
Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ, từ 7h ngày 14/2 đến 7h ngày 21/2, các bệnh viện trực thuộc Bộ, 34 Sở Y tế tỉnh, thành và y tế ngành đã tiếp nhận 510.051 lượt khám, cấp cứu. Riêng 24 giờ cuối kỳ báo cáo ghi nhận 84.206 lượt khám và 35.010 ca nhập viện…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: