Công nghệ giúp giảm gánh nặng bệnh mạn tính

Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực chẩn đoán bệnh giờ đây đang “đến gần” đời sống hơn bao giờ hết, hỗ trợ chuyển dịch từ chăm sóc theo đợt sang chăm sóc liên tục. Nếu thành công, các thiết bị theo dõi sức khỏe có thể trở thành một “mảnh ghép” quan trọng trong tương lai của ngành y tế...
Công nghệ đang đóng vai trò quan trọng trong việc giảm gánh nặng bệnh mạn tính, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân.
Theo nghiên cứu trên tạp chí Nature, đến năm 2050, số lượng thiết bị y tế cá nhân có thể đạt gần 2 tỷ chiếc mỗi năm, vượt xa doanh số smartphone hiện nay. Đặc biệt, thiết bị theo dõi đường huyết liên tục không xâm lấn có thể chiếm tới 72% tổng mức sử dụng toàn cầu.
Các thiết bị như đo đường huyết, điện tâm đồ (ECG), huyết áp hay miếng dán siêu âm ngày càng nhỏ gọn và dễ sử dụng, hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính hiệu quả hơn. Apple đã cập nhật đồng hồ thông minh có khả năng cảnh báo tăng huyết áp mà không cần đo theo cách truyền thống. PixoTest Vision của iXensor sử dụng trắc quang UV-Vis để phân tích các chỉ số cholesterol chỉ trong 3 phút. Hệ thống siêu âm đeo được của SMART tại MIT Singapore đang được nghiên cứu để cho phép theo dõi bệnh mạn tính liên tục...
Tại Việt Nam, nhu cầu chăm sóc sức khỏe từ xa đang tăng cao với hơn 16 triệu người cao tuổi và 22 triệu người mắc bệnh mạn tính. Các ứng dụng AI phổ biến bao gồm phân tích tự động, cảnh báo kịp thời và số hóa hồ sơ bệnh án. Mới đây, Startup Brain-Life đã nhận đầu tư 10 tỷ đồng để thương mại hóa vòng đeo theo dõi trạng thái tinh thần, dự kiến thử nghiệm diện rộng vào tháng 4/2026.
Tuy nhiên, lượng thiết bị y tế đeo có thể tạo ra khoảng 3,4 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm vào giữa thế kỷ, với Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia phát thải lớn nhất. Để giảm tác động môi trường, các nhà khoa học đề xuất sử dụng nhựa tái chế và vật liệu phân hủy sinh học trong sản xuất thiết bị.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 9-2026 phát hành ngày 02/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tạiđây:
