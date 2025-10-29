Tách rời ảnh hưởng của trụ, cổ phiếu tăng giá tưng bừng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Kim Phong
29/10/2025, 12:04
Bất chấp việc một số mã vốn hóa lớn nhất thị trường vẫn đỏ rực vào ép mạnh chỉ số, đa số cổ phiếu vẫn tăng giá tích cực trong phiên sáng nay, thậm chí nhiều mã vừa và nhỏ còn tăng nóng. Dòng tiền cũng có tín hiệu vận động mạnh mẽ ở nhóm này.
VN-Index chốt phiên sáng tăng yếu 0,53% tương đương +8,99 điểm. Chỉ số bị kiềm chế rõ ràng từ các trụ: VIC giảm 1,86%, VHM giảm 2,24%. Ngoài ra thêm VRE giảm 2,45% và VCB chỉ tham chiếu. Riêng 3 cổ phiếu nhóm Vin đã khiến VN-Index “hụt mất” 4,5 điểm.
VN30-Index cũng đang bị tác động mạnh khi chỉ tăng 0,42% tương đương +8,16 điểm trong đó VIC, VHM, VRE lấy đi 7 điểm. Độ rộng chỉ số này đang rất tốt với 24 mã tăng/5 mã giảm, thậm chí 12 mã còn tăng trên 1%. Dẫn đầu rổ này đang là HDB tăng 4,19%, VJC tăng 4,05%, GVR tăng 2,72%, VPB tăng 2,72%, TPB tăng 2,51%, LPB tăng 2,27% và SHB tăng 2,14%.
Có thể thấy đà tăng mạnh đang tập trung vào nhóm vốn hóa trung bình của rổ blue-chips và không chịu nhiều tác động từ các trụ. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay giảm mạnh 25% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 5,950 tỷ đồng, thấp nhất 4 phiên. Tuy vậy với độ rộng phản ánh diễn biến tăng áp đảo và khá nhiều cổ phiếu tăng mạnh như mới liệt kê phía trên, áp lực bán đang tương đối nhẹ.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, giao dịch cũng đang thể hiện sự tách rời giữa cổ phiếu và chỉ số. Tuy VN-Index bị kiềm chế nhưng rất nhiều cổ phiếu vẫn thoát ra khỏi ảnh hưởng chung này. Diễn biến độ rộng thể hiện rất rõ: Tuy VN-Index trồi sụt và nhiều thời điểm giảm xuống dưới tham chiếu nhưng số cổ phiếu tăng giá luôn áp đảo số giảm. Chẳng hạn tại đáy chỉ số lúc 10h15, VN-Index giảm 4,82 điểm thì vẫn có 180 mã tăng/100 mã giảm. Kết phiên sáng sàn HoSE có 224 mã tăng/89 mã giảm, trong đó 135 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên.
Rõ ràng với diễn biến cổ phiếu tích cực như vậy, việc VN-Index xanh hay đỏ cũng không khiến nhà đầu tư chú ý. Đây là phiên hiếm hoi thị trường thoát ra khỏi ảnh hưởng từ các trụ, bất chấp các trụ giảm rất mạnh. Chỉ số Midcap chốt phiên sáng tăng 0,95%, Small cap tăng 1,02%. Hai rổ này thậm chí còn “cứu vớt” thanh khoản cho cả sàn HoSE. Cụ thể, rổ VN30 giảm giao dịch tới 2.010 tỷ đồng nhưng toàn sàn HoSE chỉ giảm 998,6 tỷ đồng. Nếu không có giao dịch tăng lên trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thì mức giảm thanh khoản chung sẽ còn lớn hơn nhiều con số 8% so với sáng hôm qua.
Trong top đầu thanh khoản thị trường dĩ nhiên vẫn có chỗ cho các blue-chips. Chẳng hạn SHB, HDB, VPB đang dẫn đầu về thanh khoản. Tuy nhiên đã có mặt nhiều cổ phiếu midcap rất ấn tượng như KDH đứng thứ 4 với 442,4 tỷ đồng, giá tăng 4,18%; HAH với 212,9 tỷ, giá tăng 4,01%; CTD với 210,3 tỷ, giá tăng 6,97%; VSC với 201,1 tỷ, giá tăng 1,81%; OCB với 154,9 tỷ, giá tăng 4,23%; KHG với 152,9 tỷ, giá tăng 6,69%; NT2 với 121,8 tỷ, giá tăng 6,87%...
Tính chung nhóm cổ phiếu tăng trên 1% trong VN-Index sáng nay chiếm 55,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây là tỷ lệ cho thấy dòng tiền nâng giá đạt hiệu quả cao. Dù tổng thể mức thanh khoản không lớn nhưng việc mua chủ động ở vùng giá xanh trên diện rộng như vậy cũng phản ánh bên bán khá hạn chế.
Ở phía giảm, trong 89 cổ phiếu đỏ chỉ có khoảng 40 mã giảm vượt 1%, nhưng chưa tới chục mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Nhóm Vin chiếm hết các vị trí hàng đầu với VIC, VHM, VRE khớp hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra chỉ còn vài cổ phiếu đáng chú ý là VIX giảm 1,09% với 400,6 tỷ đồng; GEX giảm 1,37% với 269,9 tỷ; PNJ giảm 1,26% với 29,1 tỷ; HVN giảm 1,81% với 15,8 tỷ; DCL giảm 1,29% với 12,3 tỷ.
Ngay cả ở nhóm giảm giá sâu, dù dòng tiền kém nhưng vẫn nâng được giá lên cao hơn mức đáy. Đối với nhóm tăng giá, dĩ nhiên biểu hiện nâng giá tốt hơn nhiều. Khoảng 47% số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index sáng nay đạt biên độ phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm cường độ mua đột ngột, quy mô giải ngân trên HoSE chỉ còn 981,6 tỷ đồng, giảm 48% so với sáng hôm qua. Vị thế bán ròng do đó đạt -958,2 tỷ. Các cổ phiếu bị bán ròng lớn là MBB -138 tỷ, VIX -96 tỷ, SSI -71,8 tỷ, VHM -69,6 tỷ, VIC -67,4 tỷ, VRE -48,9 tỷ, VND -46 tỷ, GEX -45,9 tỷ, DXG -45,3 tỷ… Phía mua ròng có HDB +64,7 tỷ, SHB +30,6 tỷ, HAH +21 tỷ.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: