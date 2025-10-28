VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/10/2025

Kết phiên 28/10, VN-Index tăng 27,96 điểm, tương đương 1,69% lên mốc 1.680,5 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 1,42 điểm, tương đương 0,54% lên 266,78 điểm.

VN-Index kiểm định thành công vùng 1.600-1.620 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index kiểm định thành công vùng 1.600-1.620 điểm và đóng cửa trên đường trung bình động 50 ngày (MA50) là một diễn biến tích cực, cho thấy mức độ hấp thụ tốt của lực cầu giá thấp, mở ra cơ hội giúp thị trường tiếp đà hồi phục trong các phiên tiếp theo.

Chúng tôi vẫn ưu tiên hoạt động quản trị rủi ro cho danh mục ở giai đoạn hiện tại. Nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng margin, cân nhắc tăng tỷ trọng tiền mặt và cần tuân thủ bán các vị thế ngắn hạn nếu vi phạm ngưỡng trailing stop.

Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư có vị thế tiền mặt lớn hoặc đã bán chốt lời các vị thế ngắn hạn trước đó có thể xem xét mở vị thế mua dò đáy với tỷ trọng vừa phải nếu VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm”.

Dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển qua các ngành để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm xuống ngưỡng 1.625 (tương đương với Fibonacci 0.236) và bật lên mạnh mẽ. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1.680,50 điểm, tăng gần 28 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bán lẻ. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí giảm nhẹ. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này quay trở lại mua ròng hơn 1.5 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển qua các ngành để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, đồng thời biên độ dao động lớn, cho thấy tâm lý thị trường chưa ổn định. Nhà đầu tư nên chú trọng theo dõi thị trường trong những phiên tới”.

Áp lực cung giá cao vẫn sẽ tiếp tục gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự 1.700-1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, chỉ số VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.620 điểm, giá thấp nhất tháng 09/2025 và kháng cự 1.700 điểm - 1.710 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay và giá cao nhất tháng 9/2025. Điểm tích cực là thị trường phân hóa tốt trong vùng giá này, với lực cầu giá thấp gia tăng tốt. Tuy nhiên áp lực cung giá cao vẫn sẽ tiếp tục gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự.

Ngắn hạn chỉ số VN-Index đang tích lũy và phân hóa. Tuy nhiên chất lượng thị trường đã cải thiện, khả năng sinh lợi ngắn hạn đang mở rộng. Nhiều cơ hội sinh lợi ngắn hạn dựa trên tăng trưởng kết quả kinh doanh hơn giai đoạn chỉ số chỉ tăng phụ thuộc vào số ít nhóm mã và mở rộng hơn ở các nhóm ngành. Tâm lý nhà đầu tư cũng đã cải thiện hơn đối với nhiều mã sau giai đoạn giảm giá mạnh, hay tích lũy kéo dài. Nhà đầu tư có thể xem xét chọn lọc các cơ hội đầu tư dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quí III/2025 tăng trưởng tốt.

Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục hướng đến biên trên tại 1.700 nhờ sự hồi phục từ các nhóm Bất động sản và Ngân hàng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 28 điểm (+1,7%), đóng cửa ở mức 1,680.5 điểm. Áp lực bán mạnh tập trung ở nhóm cổ phiếu Vingroup và Ngân hàng khiến thị trường giảm về vùng đáy ngắn hạn 1,620 điểm vào đầu phiên chiều. Tuy nhiên, lực cầu tham gia mạnh tại các nhóm cổ phiếu nêu trên giúp chỉ số nhanh chóng đảo chiều tăng điểm và đóng cửa tại mức cao nhất phiên.

VN-Index có phiên hồi phục mạnh sau khi chạm vùng hỗ trợ quanh mức 1.620 điểm. Trong phiên tiếp theo, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể tiếp tục hướng đến biên trên tại 1.700 nhờ sự hồi phục từ các nhóm Bất động sản và Ngân hàng. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng đà hồi phục có thể không kéo dài khi thiếu đi sự hỗ trợ từ dòng tiền của nhà đầu tư. Điều này phản ánh qua thanh khoản thị trường hôm nay chỉ ở mức thấp và tương đương các phiên gần nhất cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng sau nhịp điều chỉnh mạnh. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi khi thị trường tăng mạnh và giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn”.

Chỉ số VN-Index sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 1.721 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 1.721 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn còn trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thủng vùng hỗ trợ mạnh 1.600 – 1.640 điểm. Điểm tích cực là rủi ro TTCK toàn cầu đang ở mức thấp và thị trường vẫn đang ở giai đoạn hồi phục kỹ thuật ngắn hạn, đặc biệt chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy nhà đầu tư đang dần tích cực hơn, mặc dù vậy trạng thái tích cực này chưa rõ ràng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20-40% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”.

Đà hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn trong những phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index sáng đóng cửa trong sắc đỏ, chiều tăng mạnh 27.96 điểm, tương đương 1.69%, đóng cửa tại 1680.50.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index hình thành mô hình 2 đáy, cùng chỉ báo RSI hướng lên và MACD tạo phân kỳ dương, cho thấy đà hồi phục có thể tiếp diễn trong những phiên tới.

Ở khung đồ thị ngày, VN-Index tạo cây nến xanh rút chân tăng mạnh với biên độ rộng 27 điểm, sau khi về kiểm định lực cung quanh 1630. Chỉ số chung lấy lại mốc MA50 tại 1675, chỉ báo CMF = 0.09 hướng lên đều thể hiện dòng tiền có xu hướng quay trở lại thị trường mạnh mẽ hơn.

Sau phiên giảm 30 điểm đầu tuần, chỉ số chung đã về kiểm định ngưỡng đáy phía trước và hồi phục mạnh dần vào cuối phiên.

Đa số các nhóm ngành trên thị trường đều ghi nhận sự tăng điểm trở lại, sắc xanh lan tỏa toàn bộ thị trường với 219 mã tăng và 94 mã giảm điểm. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới và tận dụng những nhịp tăng điểm trong phiên để cơ cấu danh mục, theo hướng loại bỏ các cổ phiếu đã gãy xu hướng tăng, chịu áp lực cung mạnh và chuyển sang các mã đã điều chỉnh đủ mạnh 20-25% và đang thu hút dòng tiền quay lại”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.