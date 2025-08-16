Tài sản của "ông trùm" đầu tư công nghệ Nhật tăng 9 tỷ USD trong hai tuần

Chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 8/2025, tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son đã “bỏ túi” 9 tỷ USD, khi các vụ đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giá cổ phiếu tăng ông tăng lên mức kỷ lục...

Kết quả này giúp tài sản của vị tỷ phú trở lại thời kỳ hoàng kim sau nhiều năm sóng gió.

Theo xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông Son hiện là 31,3 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ hai tại Nhật Bản, sau ông Tadashi Yanai – nhà sáng lập công ty bán lẻ thời trang Fast Retailing. Ông Son là người sáng lập SoftBank và cũng là cổ đông lớn nhất của công ty này. Hiện ông cũng điều hành quỹ đầu tư Vision Fund với danh mục công nghệ toàn cầu, từ các nhà sản xuất chip cho tới công ty khởi nghiệp.

Sự hồi sinh của Vision Fund cùng các khoản tài chính lớn từ việc bán tài sản, bao gồm việc bán một phần cổ phần tại công ty Mỹ T-Mobile US Inc., đang mang lại cho ông Son động lực mới để tăng mạnh đầu tư vào AI.

Lâu nay, tài sản của tỷ phú 68 tuổi thường xuyên biến động mạnh. Vào thời đỉnh cao của bong bóng dot-com năm 2000, có thời điểm ông Son từng giàu hơn tỷ phú Mỹ Bill Gates, trước khi các cổ phiếu công nghệ lao dốc, khiến tài sản của ông “bốc hơi” khoảng 70 tỷ USD.

Trong hai thập kỷ sau đó, khoản đầu tư sớm vào tập đoàn Alibaba của Trung Quốc và vị trí độc quyền bán điện thoại iPhone tại Nhật Bản trong nhiều năm đã giúp ông trở lại ngoạn mục.

Tuy nhiên, sau khi nhà chức trách Trung Quốc siết quản lý với các công ty công nghệ Trung Quốc, vào tháng 3/2020, tài sản của ông giảm xuống 8,4 tỷ USD.

Nhưng cũng chỉ 12 tháng sau đó, tài sản ròng của ông lại vọt lên 38.3 tỷ USD nhờ khoản đầu tư của Vision Fund vào các công ty mới niêm yết mang lại lợi nhuận kỷ lục cho SoftBank.

Tới năm 2022, tài sản của ông lại nhanh chóng sụt xuống khi Vision Fund thua lỗ vì các khoản đầu tư công nghệ đồng loạt lao dốc. Thời điểm đó, ông Son tuyên bố sẽ kiềm chế các khoản đầu tư lớn và có biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Giờ đây, sau gần 3 năm, ông đầu tư vào phần cứng công nghệ, mua cổ phiếu của các công ty chip như Nvidia và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) kể cả khi một số người cảnh báo về bong bóng AI và nguy cơ xảy ra tình trạng dư cung chip. Các khoản đầu tư đó đã mang lại “trái ngọt”, giúp lợi nhuận của SoftBank tăng mạnh và đẩy giá cổ phiếu tăng lên các mức kỷ lục.

Gần đây, giá cổ phiếu SoftBank tăng sau thông tin công ty này đứng sau thương vụ mua lại nhà máy xe điện của Foxconn Technology Group tại Ohio (Mỹ). Thương vụ này làm dấy lên hy vọng cho dự án trung tâm dữ liệu Stargate trị giá 500 tỷ USD do SoftBank và hai công ty Mỹ OpenAI, Oracle hợp tác phát triển nhưng đang bị đình trệ.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, các khoản đầu tư gây tranh cãi của ông Son khiến nhà đầu tư của SoftBank lo ngại rằng lợi ích cá nhân của ông sẽ mâu thuẫn với lợi ích của công ty và gây ra các vấn đề về quản trị.