Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tài sản của "ông trùm" đầu tư công nghệ Nhật tăng 9 tỷ USD trong hai tuần

Đức Anh

16/08/2025, 10:20

Chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 8/2025, tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son đã “bỏ túi” 9 tỷ USD, khi các vụ đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giá cổ phiếu tăng ông tăng lên mức kỷ lục...

Tỷ phú Masayoshi Son - Ảnh: Bloomberg
Tỷ phú Masayoshi Son - Ảnh: Bloomberg

Kết quả này giúp tài sản của vị tỷ phú trở lại thời kỳ hoàng kim sau nhiều năm sóng gió.

Theo xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông Son hiện là 31,3 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ hai tại Nhật Bản, sau ông Tadashi Yanai – nhà sáng lập công ty bán lẻ thời trang Fast Retailing. Ông Son là người sáng lập SoftBank và cũng là cổ đông lớn nhất của công ty này. Hiện ông cũng điều hành quỹ đầu tư Vision Fund với danh mục công nghệ toàn cầu, từ các nhà sản xuất chip cho tới công ty khởi nghiệp.

Sự hồi sinh của Vision Fund cùng các khoản tài chính lớn từ việc bán tài sản, bao gồm việc bán một phần cổ phần tại công ty Mỹ T-Mobile US Inc., đang mang lại cho ông Son động lực mới để tăng mạnh đầu tư vào AI.

Lâu nay, tài sản của tỷ phú 68 tuổi thường xuyên biến động mạnh. Vào thời đỉnh cao của bong bóng dot-com năm 2000, có thời điểm ông Son từng giàu hơn tỷ phú Mỹ Bill Gates, trước khi các cổ phiếu công nghệ lao dốc, khiến tài sản của ông “bốc hơi” khoảng 70 tỷ USD.

Trong hai thập kỷ sau đó, khoản đầu tư sớm vào tập đoàn Alibaba của Trung Quốc và vị trí độc quyền bán điện thoại iPhone tại Nhật Bản trong nhiều năm đã giúp ông trở lại ngoạn mục.

Tuy nhiên, sau khi nhà chức trách Trung Quốc siết quản lý với các công ty công nghệ Trung Quốc, vào tháng 3/2020, tài sản của ông giảm xuống 8,4 tỷ USD.

Nhưng cũng chỉ 12 tháng sau đó, tài sản ròng của ông lại vọt lên 38.3 tỷ USD nhờ khoản đầu tư của Vision Fund vào các công ty mới niêm yết mang lại lợi nhuận kỷ lục cho SoftBank.

Tới năm 2022, tài sản của ông lại nhanh chóng sụt xuống khi Vision Fund thua lỗ vì các khoản đầu tư công nghệ đồng loạt lao dốc. Thời điểm đó, ông Son tuyên bố sẽ kiềm chế các khoản đầu tư lớn và có biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Giờ đây, sau gần 3 năm, ông đầu tư vào phần cứng công nghệ, mua cổ phiếu của các công ty chip như Nvidia và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) kể cả khi một số người cảnh báo về bong bóng AI và nguy cơ xảy ra tình trạng dư cung chip. Các khoản đầu tư đó đã mang lại “trái ngọt”, giúp lợi nhuận của SoftBank tăng mạnh và đẩy giá cổ phiếu tăng lên các mức kỷ lục.

Gần đây, giá cổ phiếu SoftBank tăng sau thông tin công ty này đứng sau thương vụ mua lại nhà máy xe điện của Foxconn Technology Group tại Ohio (Mỹ). Thương vụ này làm dấy lên hy vọng cho dự án trung tâm dữ liệu Stargate trị giá 500 tỷ USD do SoftBank và hai công ty Mỹ OpenAI, Oracle hợp tác phát triển nhưng đang bị đình trệ.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, các khoản đầu tư gây tranh cãi của ông Son khiến nhà đầu tư của SoftBank lo ngại rằng lợi ích cá nhân của ông sẽ mâu thuẫn với lợi ích của công ty và gây ra các vấn đề về quản trị.

Từ khóa:

masayoshi son SoftBank thế giới tỷ phú tỷ phú Nhật Vision Fund Vneconomy

Đọc thêm

Hai lần Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris và hậu quả toàn cầu

Hai lần Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris và hậu quả toàn cầu

Sự kiện Mỹ tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận Paris không chỉ là một quyết định mang tính biểu tượng về chính sách đối ngoại, mà còn tạo ra một hiệu ứng dây chuyền sâu sắc đối với cách thức vận hành của nền kinh tế toàn cầu trong thời đại chuyển đổi xanh...

Vàng tăng giá sáng đầu tuần, nhà đầu tư thận trọng trước sự kiện của Fed

Vàng tăng giá sáng đầu tuần, nhà đầu tư thận trọng trước sự kiện của Fed

Tuần này không có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, nhưng có hai sự kiện của Fed được giới đầu tư toàn cầu quan tâm...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 10-16/8/2025: Thượng đỉnh Mỹ - Nga, Fed trước sức ép giảm lãi suất

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 10-16/8/2025: Thượng đỉnh Mỹ - Nga, Fed trước sức ép giảm lãi suất

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu mong đợi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine...

Tài sản của "ông trùm" đầu tư công nghệ Nhật tăng 9 tỷ USD trong hai tuần

Tài sản của "ông trùm" đầu tư công nghệ Nhật tăng 9 tỷ USD trong hai tuần

Chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 8/2025, tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son đã “bỏ túi” 9 tỷ USD, khi các vụ đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giá cổ phiếu tăng ông tăng lên mức kỷ lục...

Giá vàng giảm tuần này dù có nhiều yếu tố hỗ trợ

Giá vàng giảm tuần này dù có nhiều yếu tố hỗ trợ

Tuần tới, cách nhìn nhận của thị trường tài chính toàn cầu về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15/8 ở Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: