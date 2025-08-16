Tài sản của "ông trùm" đầu tư công nghệ Nhật tăng 9 tỷ USD trong hai tuần

Kết quả này giúp tài sản của vị
tỷ phú trở lại thời kỳ hoàng kim sau nhiều năm sóng gió.
Theo xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới Bloomberg
Billionaires Index, tài sản của ông Son hiện
là 31,3 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ hai tại Nhật Bản, sau ông
Tadashi Yanai – nhà sáng lập công ty bán lẻ thời trang Fast Retailing. Ông Son là người
sáng lập SoftBank và cũng là cổ đông lớn nhất của công ty này. Hiện ông cũng điều
hành quỹ đầu tư Vision Fund với danh mục công nghệ toàn cầu, từ các nhà sản xuất
chip cho tới công ty khởi nghiệp.
Sự hồi sinh của Vision Fund cùng các khoản tài chính lớn từ
việc bán tài sản, bao gồm việc bán một phần cổ phần tại công ty Mỹ T-Mobile US
Inc., đang mang lại cho ông Son động lực mới để tăng mạnh đầu tư vào AI.
Lâu nay, tài sản của tỷ phú 68 tuổi thường xuyên biến động mạnh.
Vào thời đỉnh cao của bong bóng dot-com năm 2000, có thời điểm ông Son từng
giàu hơn tỷ phú Mỹ Bill Gates, trước khi các cổ phiếu công nghệ lao dốc, khiến
tài sản của ông “bốc hơi” khoảng 70 tỷ USD.
Trong hai thập kỷ sau đó, khoản đầu tư sớm vào tập đoàn
Alibaba của Trung Quốc và vị trí độc quyền bán điện thoại iPhone tại Nhật Bản trong nhiều năm đã giúp ông trở lại ngoạn mục.
Tuy nhiên,
sau khi nhà chức trách Trung Quốc siết quản lý với các công ty công nghệ Trung
Quốc, vào tháng 3/2020, tài sản của ông giảm xuống 8,4 tỷ USD.
Nhưng cũng chỉ
12 tháng sau đó, tài sản ròng của ông lại vọt lên 38.3 tỷ USD nhờ khoản đầu tư
của Vision Fund vào các công ty mới niêm yết mang lại lợi nhuận kỷ lục cho
SoftBank.
Tới năm 2022, tài sản của ông lại nhanh chóng sụt xuống khi
Vision Fund thua lỗ vì các khoản đầu tư công nghệ đồng loạt lao dốc. Thời điểm
đó, ông Son tuyên bố sẽ kiềm chế các khoản đầu tư lớn và có biện pháp phòng ngừa
rủi ro.
Giờ đây, sau gần 3 năm, ông đầu tư vào phần cứng công nghệ, mua cổ phiếu
của các công ty chip như Nvidia và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
(TSMC) kể cả khi một số người cảnh báo về bong bóng AI và nguy cơ xảy ra tình
trạng dư cung chip. Các khoản đầu tư đó đã mang lại “trái ngọt”, giúp lợi nhuận
của SoftBank tăng mạnh và đẩy giá cổ phiếu tăng lên các mức kỷ lục.
Gần đây, giá cổ phiếu SoftBank tăng sau thông tin
công ty này đứng sau thương vụ mua lại nhà máy xe điện của Foxconn Technology
Group tại Ohio (Mỹ). Thương vụ này làm dấy lên hy vọng cho dự án trung tâm dữ
liệu Stargate trị giá 500 tỷ USD do SoftBank và hai công ty Mỹ OpenAI, Oracle hợp
tác phát triển nhưng đang bị đình trệ.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, các khoản đầu tư gây tranh cãi của
ông Son khiến nhà đầu tư của SoftBank lo ngại rằng lợi ích cá nhân của ông sẽ
mâu thuẫn với lợi ích của công ty và gây ra các vấn đề về quản trị.