Tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ Nghệ An

Hoàn lưu bão số 3 và số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An. Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, sạt lở, nhiều bản làng bị cô lập. Trước tình hình đó, chính quyền tỉnh đang khẩn trương triển khai các dự án tái định cư tập trung, giúp người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất...

Tại xã Mỹ Lý, hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Toàn xã có 243 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 84 nhà ngập sâu và 86 nhà nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, buộc phải di dời khẩn cấp. Việc di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đến nơi ở an toàn được xác định là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu.

UBND xã Mỹ Lý đã đề xuất dự án bố trí dân cư tập trung tại 4 bản: Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên và Cha Nga, nhằm quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư mới. Theo phương án đề xuất, dự án sẽ thực hiện theo hình thức di dân tập trung với quy mô 240 hộ dân hiện sinh sống tại các khu vực không còn bảo đảm điều kiện an toàn.

Máy móc được huy động để san mặt bằng xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2. Ảnh: Thành Duy

Khu tái định cư bản Xằng Trên dự kiến bố trí 82 hộ, diện tích 5 ha, đầu tư hệ thống giao thông, điện sinh hoạt, nước sạch tập trung và nhà sinh hoạt cộng đồng, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng.

Khu Xiềng Tắm bố trí 105 hộ, diện tích 12 ha, có đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng và trường mầm non, tổng vốn đầu tư 33 tỷ đồng. Khu Yên Hòa dành cho 17 hộ, diện tích 3 ha, tổng kinh phí 9 tỷ đồng.

Khu Cha Nga bố trí 36 hộ, diện tích 4 ha, đầu tư đường giao thông dài 2,5 km, điện, nước sinh hoạt, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng.

Tổng kinh phí cho 4 khu tái định cư khoảng 82 tỷ đồng. Trong đợt mưa lớn vừa qua, cầu treo Yên Hòa cũng bị nước lũ cuốn trôi, khiến hàng trăm hộ dân tại các bản Yên Hòa, Piêng Pèn và Nhọt Lợt bị cô lập hoàn toàn. Trước thực tế đó, Sở Xây dựng ghệ An đang khẩn trương triển khai phương án xây dựng cầu mới, bảo đảm kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành trong 2 tháng để khôi phục giao thông, phục vụ đi lại, học tập và sinh hoạt của người dân.

Tại xã biên giới Mường Típ, mưa lớn cuối tháng 9 gây sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi hơn 500 m đường bê tông, làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng và trường học. Dọc khe bản Na Mỳ, hàng chục hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ cao bị đe dọa tính mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã trực tiếp khảo sát, thống nhất xây dựng khu tái định cư mới tại vị trí cũ của Đồn Biên phòng Mường Típ, dọc tuyến Tỉnh lộ 543D, tổng vốn đầu tư khoảng 19,5 tỷ đồng. Khu tái định cư này sẽ bố trí cho 18 hộ dân cụm bản Xốp Típ và Xốp Phong – nơi thường xuyên bị cô lập khi mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo sở, ngành và cán bộ Biên phòng, thống nhất chọn vị trí cũ của Đồn Biên phòng Mường Típ để bố trí tái định cư cho cụm bản Xốp Típ và Xốp Phong. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Na Loi, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra cầu tràn qua khe Nậm Tắm – tuyến giao thông huyết mạch nối Na Loi và Keng Đu. Công trình này xuống cấp, thường xuyên bị ngập sâu khi mưa lớn. Lãnh đạo tỉnh thống nhất xây cầu bê tông kiên cố, tổng vốn đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng, nhằm bảo đảm an toàn cho hơn 9.000 người dân trong vùng.

Tại Keng Đu, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An khảo sát ba bản Huồi Cáng, Keng Đu và Huồi Lê – những khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét. Chính quyền địa phương đề xuất quy hoạch tái định cư tập trung và xen ghép cho gần 90 hộ dân, bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài.

Cầu tràn qua khe Nậm Tắm, thuộc tuyến đường liên xã Huồi Tụ - Na Loi - Keng Đu thường xuyên bị ngập lụt mỗi mùa mưa lũ về. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các dự án tái định cư phải được thực hiện đồng bộ về hạ tầng, gắn với mô hình sinh kế bền vững, giúp người dân yên tâm an cư, phát triển sản xuất. Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và triển khai các dự án tái định cư tại Mỹ Lý, Mường Típ, Na Loi và Keng Đu, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.