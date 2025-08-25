Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh
Nguyễn Thuấn
25/08/2025, 17:34
Theo dự báo, từ chiều 25/8, bão số 5 với sức gió cấp 13, giật cấp 15, trọng tâm ảnh hưởng là Nghệ An, nam Thanh Hóa và bắc Hà Tĩnh...
Trưa 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác sơ tán người dân, tuyến đê biển xung yếu
tại xã Diễn Châu (Nghệ An) và chỉ đạo các giải pháp ứng phó trước khi bão số 5
đổ bộ vào đất liền.
Tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu,
nơi bố trí điểm sơ tán, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thăm hỏi, động viên và tặng
quà cho 62 hộ dân với 177 nhân khẩu, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em
đang tránh trú bão. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh và nguy hiểm,
người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền, yên tâm sinh hoạt tại
điểm sơ tán, chỉ trở về nhà khi bão tan để đảm bảo an toàn tính mạng.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa
phương và lực lượng chức năng đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống,
đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người có bệnh. Việc rà
soát, di dời dân ở các điểm xung yếu phải được tiến hành khẩn trương với phương
châm “tính mạng người dân là trên hết, trước hết”.
Ngay sau đó, Phó Thủ tướng cùng
đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tuyến đê biển xã Diễn Châu – khu vực dự báo sẽ
chịu tác động trực tiếp khi bão tiến vào đất liền. Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng phải
túc trực 24/24h, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện để ứng cứu kịp thời nếu
có tình huống xấu xảy ra.
Chiều 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương (tỉnh Nghệ An),
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu
Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng thuỷ văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công
tác ứng phó cơn bão số 5.
Theo báo cáo của Cục Khí tượng Thủy
văn, đến 14h ngày 25/8, bão số 5 chưa vào bờ nhưng đã gây gió mạnh tại Thanh
Hóa, Nghệ An và Quảng Trị. Cơn bão duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 15 và dự
kiến từ 15h đến 19h cùng ngày sẽ đổ bộ đất liền, với tâm bão đi qua khu vực Nghệ
An, nam Thanh Hóa và bắc Hà Tĩnhự
Sau khi vào đất liền, bão sẽ suy
yếu nhưng khu vực thành phố Vinh (cũ) vẫn có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.
Mưa lớn đã xuất hiện trên diện rộng ở Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiều điểm ghi nhận
lượng mưa 200mm. Thủy triều dâng từ 1-1,5m tại ven biển nam Thanh Hóa đến bắc
Hà Tĩnh.
Tại Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn
Duy Lâm cho biết, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại nhưng mưa to, gió mạnh kéo
dài. Tỉnh đã tổ chức sơ tán 17.300 người dân đến nơi an toàn, đồng thời tăng cường
kiểm tra các điểm xung yếu.
Nghệ An đã di dời 4.245 hộ với
hơn 14.000 nhân khẩu, trong đó riêng vùng ven biển có hơn 9.000 người được sơ
tán đến nơi tránh trú an toàn. Tất cả tàu thuyền đã vào nơi neo đậu. Chính quyền
đã ban hành lệnh cấm đường tạm thời từ 11h ngày 25/8 để phòng ngừa sự cố.
Tại Thanh Hóa, 1.905 hộ với hơn
7.000 nhân khẩu ở 17 xã đã được sơ tán vào các công trình kiên cố. Lãnh đạo tỉnh
đã thành lập 8 đoàn kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão. Các đồn biên phòng chuẩn bị
đầy đủ nhu yếu phẩm, lực lượng cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng.
Trong khi đó, tại Quảng Trị, lượng
mưa không quá lớn (50-100mm) nhưng gió mạnh khiến 20.000 ha hoa màu bị đổ sập.
Mực nước trên sông Gianh đã lên mức báo động 3.
