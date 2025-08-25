Thứ Hai, 25/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Nguyễn Thuấn

25/08/2025, 17:34

Theo dự báo, từ chiều 25/8, bão số 5 với sức gió cấp 13, giật cấp 15, trọng tâm ảnh hưởng là Nghệ An, nam Thanh Hóa và bắc Hà Tĩnh...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tuyến đê biển tại xã Diễn Châu. Ảnh: Phạm Bằng

Trưa 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác sơ tán người dân, tuyến đê biển xung yếu tại xã Diễn Châu (Nghệ An) và chỉ đạo các giải pháp ứng phó trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu, nơi bố trí điểm sơ tán, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 62 hộ dân với 177 nhân khẩu, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em đang tránh trú bão. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh và nguy hiểm, người dân cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của chính quyền, yên tâm sinh hoạt tại điểm sơ tán, chỉ trở về nhà khi bão tan để đảm bảo an toàn tính mạng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người có bệnh. Việc rà soát, di dời dân ở các điểm xung yếu phải được tiến hành khẩn trương với phương châm “tính mạng người dân là trên hết, trước hết”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà, động viên người dân đi sơ tán, tránh trú bão. Ảnh: Phạm Bằng

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tuyến đê biển xã Diễn Châu – khu vực dự báo sẽ chịu tác động trực tiếp khi bão tiến vào đất liền. Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng phải túc trực 24/24h, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện để ứng cứu kịp thời nếu có tình huống xấu xảy ra.

Chiều 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương (tỉnh Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng thuỷ văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5.

Theo báo cáo của Cục Khí tượng Thủy văn, đến 14h ngày 25/8, bão số 5 chưa vào bờ nhưng đã gây gió mạnh tại Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị. Cơn bão duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 15 và dự kiến từ 15h đến 19h cùng ngày sẽ đổ bộ đất liền, với tâm bão đi qua khu vực Nghệ An, nam Thanh Hóa và bắc Hà Tĩnhự

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng Thuỷ văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5. Ảnh: Thành Cường
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng Thuỷ văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5. Ảnh: Thành Cường

Sau khi vào đất liền, bão sẽ suy yếu nhưng khu vực thành phố Vinh (cũ) vẫn có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Mưa lớn đã xuất hiện trên diện rộng ở Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiều điểm ghi nhận lượng mưa 200mm. Thủy triều dâng từ 1-1,5m tại ven biển nam Thanh Hóa đến bắc Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho biết, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại nhưng mưa to, gió mạnh kéo dài. Tỉnh đã tổ chức sơ tán 17.300 người dân đến nơi an toàn, đồng thời tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu.

Đại diện Cục Khí tượng thủy văn báo cáo tình hình diễn biến của bão số 5.
Đại diện Cục Khí tượng thủy văn báo cáo tình hình diễn biến của bão số 5.

Nghệ An đã di dời 4.245 hộ với hơn 14.000 nhân khẩu, trong đó riêng vùng ven biển có hơn 9.000 người được sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Tất cả tàu thuyền đã vào nơi neo đậu. Chính quyền đã ban hành lệnh cấm đường tạm thời từ 11h ngày 25/8 để phòng ngừa sự cố.

Tại Thanh Hóa, 1.905 hộ với hơn 7.000 nhân khẩu ở 17 xã đã được sơ tán vào các công trình kiên cố. Lãnh đạo tỉnh đã thành lập 8 đoàn kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão. Các đồn biên phòng chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, lực lượng cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng.

Trong khi đó, tại Quảng Trị, lượng mưa không quá lớn (50-100mm) nhưng gió mạnh khiến 20.000 ha hoa màu bị đổ sập. Mực nước trên sông Gianh đã lên mức báo động 3.

Cấm đường cao tốc, dừng đường sắt Bắc - Nam, hủy nhiều chuyến bay để ứng phó siêu bão

14:44, 25/08/2025

Cấm đường cao tốc, dừng đường sắt Bắc - Nam, hủy nhiều chuyến bay để ứng phó siêu bão

Bão số 5 gây mưa dồn dập, nhiều nơi miền Trung đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

13:23, 25/08/2025

Bão số 5 gây mưa dồn dập, nhiều nơi miền Trung đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Huy động khẩn cấp lực lượng ứng phó bão số 5 trong “thời gian vàng”

13:30, 25/08/2025

Huy động khẩn cấp lực lượng ứng phó bão số 5 trong “thời gian vàng”

an toàn Bão số 5 gió mạnh mưa lớn nghệ an sơ tán thiệt hại thủy văn Trần Hồng Hà ứng phó

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Theo dự báo, từ chiều 25/8, bão số 5 với sức gió cấp 13, giật cấp 15, trọng tâm ảnh hưởng là Nghệ An, nam Thanh Hóa và bắc Hà Tĩnh...

