Trang chủ Dân sinh

Cấm đường cao tốc, dừng đường sắt Bắc - Nam, hủy nhiều chuyến bay để ứng phó siêu bão

Nguyễn Thuấn

25/08/2025, 14:44

Trưa 25/8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu họp khẩn sau khi kiểm tra hiện trường các tuyến đường bộ, cảng biển tại Bắc Trung Bộ. Nhiều biện pháp cấp bách đã được triển khai để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại do bão số 5..

Cục Đường bộ Việt Nam đã lập kế hoạch cấm phương tiện đi vào cao tốc dự kiến từ 13h đến19h hôm nay.
Cục Đường bộ Việt Nam đã lập kế hoạch cấm phương tiện đi vào cao tốc dự kiến từ 13h đến19h hôm nay.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế các tuyến cao tốc, quốc lộ và cảng biển, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đánh giá bão số 5 có cường độ mạnh, có thể gây thiệt hại lớn không kém những cơn bão mạnh từng đổ bộ vào Việt Nam trước đây.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng triển khai nghiêm nguyên tắc “4 tại chỗ”, cử người ứng trực, thường xuyên rà soát, nhất là tại những vị trí xung yếu như cầu treo, bến phà, bến đò, ngầm tràn. Những điểm nguy hiểm phải cấm tuyệt đối người và phương tiện qua lại.

TĂNG CƯỜNG PHÂN LUỒNG, CẤM XE HƯỚNG VỀ TÂM BÃO

Theo ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, bão đã áp sát bờ, thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Trước mắt, Cục đã yêu cầu các bến xe trong vùng ảnh hưởng không cho xe khách và phương tiện vận tải xuất bến. Các bến xe ở ngoài khu vực nhưng có tuyến đi qua vùng bão cũng buộc phải tạm dừng hoạt động.

Trên các tuyến quốc lộ, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện đi vào vùng nguy hiểm. Phạm vi cấm được thiết lập từ nút giao quốc lộ 45, km351 cao tốc quốc lộ 45 – Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến nút giao Vũng Áng, km568 (Hà Tĩnh).

Cục CSGT xác nhận, từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 25/8, phương tiện bị cấm lưu thông trên các tuyến cao tốc hướng tâm bão. Đồng thời, các phương tiện trong khu vực ảnh hưởng phải tìm nơi trú ẩn an toàn cho đến khi bão đi qua.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu phát đi khuyến cáo mạnh mẽ: người dân trong khu vực tâm bão không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ cùng ngày; đồng thời cấm tuyệt đối người và phương tiện hoạt động trên các cầu treo, cầu yếu, đò ngang, khu vực nguy cơ sạt lở, ngầm tràn. Các đơn vị chức năng cũng được yêu cầu bố trí người trực gác, tuần tra, kiểm soát.

ĐƯỜNG SẮT VÀ HÀNG KHÔNG CŨNG TẠM NGỪNG KHAI THÁC

Không chỉ đường bộ, ngành đường sắt và hàng không cũng đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo tạm ngừng chạy một số đoàn tàu do ảnh hưởng bão. Cụ thể, dừng chạy tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21 giờ 50, tàu NA2 xuất phát từ ga Vinh lúc 21 giờ 30 và tàu SE9 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 12 giờ 50 trong ngày 25/8.

Nhiều tuyến tàu phải ngừng chạy do ảnh hưởng của mưa bão.
Nhiều tuyến tàu phải ngừng chạy do ảnh hưởng của mưa bão.

Hành khách đã mua vé những chuyến tàu này sẽ được hoàn trả miễn phí trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày tàu ngừng chạy. Trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, vẫn còn các đôi tàu Thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE10, SE11/SE12 và tàu SE19/SE20 (Hà Nội – Đà Nẵng) duy trì hoạt động.

Ở lĩnh vực hàng không, theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong hai ngày 23 và 24/8, bão số 5 đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bay tại khu vực. Ngày 23/8 có tới 225 chuyến bay bị ảnh hưởng. Ngày 24/8, có 170 chuyến phải thay đổi đường bay, 35 chuyến bị hủy do đóng cửa sân bay (trong đó Thọ Xuân 26 chuyến, Đồng Hới 9 chuyến), 5 chuyến phải chuyển hướng đến sân bay dự bị.

Các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, sẵn sàng điều chỉnh phương án điều hành giao thông theo diễn biến thực tế của bão, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện trong vùng ảnh hưởng.

