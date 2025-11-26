Tâm điểm đầu tư phía Bắc Hải Phòng: Cơ hội hấp dẫn tại Phú Thứ Park Hill

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 26/11/2025
Khánh Huyền
26/11/2025, 08:03
Sau sự kiện sáp nhập tỉnh Hải Dương vào thành phố Hải Phòng, phường Nhị Chiểu (thị xã Kinh Môn, Hải Dương cũ) nổi lên như một "tâm điểm" thu hút đầu tư bất động sản đầy hứa hẹn.
Sự nâng cấp về địa tầng chiến lược này mang lại một luồng sinh khí mới cho toàn khu vực. Khi ranh giới hành chính được xóa bỏ, các nguồn lực về hạ tầng, vốn đầu tư, quy hoạch đô thị và nhân lực sẽ được tích hợp một cách tối ưu. Hải Phòng, với vai trò là một đầu tàu kinh tế biển, trung tâm công nghiệp và cảng biển quốc gia, hứa hẹn sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển các khu vực công nghiệp (KCN) vốn là thế mạnh của Hải Dương cũ, tạo nên một thể thống nhất vừa có biển, vừa có cửa ngõ công nghiệp, vừa kết nối được với toàn vùng.
Phường Nhị Chiểu, với vị trí đắc địa, trở thành mắt xích then chốt trong trục kinh tế Hải Phòng - Quảng Ninh, tiềm năng lớn để trở thành một cực tăng trưởng mới, một đô thị động lực phía Bắc. Với vị thế "cửa ngõ" kết nối này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm kết nối huyết mạch giữa Hải Phòng, Quảng Ninh và Thủ đô Hà Nội, mở ra những tiềm năng phát triển vượt bậc.
Sức hút lớn nhất của khu vực này chính nằm ở hệ thống giao thông chiến lược được quy hoạch bài bản và đột phá. Theo các quy hoạch đã được công bố, một hệ thống các tuyến đường kết nối mới sẽ được triển khai, rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Nhị Chiểu đến trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên chỉ còn khoảng 20 phút, và vào trung tâm thành phố Hải Phòng chỉ trong vòng 30 phút, biến Nhị Chiểu thực sự trở thành một phần hữu cơ trong nhịp đập đô thị của Hải Phòng.
Tầm nhìn chiến lược ấy còn được củng cố vững chắc bởi mạng lưới kết nối đa cực. Vị trí địa lý vàng giúp nơi đây trở thành điểm trung chuyển lý tưởng, kết nối thuận tiện với Sân bay Quốc tế Gia Bình chỉ trong vòng 30 phút, mở ra cánh cửa kết nối toàn cầu.
Đặc biệt, tuyến tàu điện cao tốc Hà Nội - Hạ Long - dự án hạ tầng quốc gia trọng điểm sẽ đi qua khu vực lân cận, biến Phường Nhị Chiểu thành một "ga đỗ" tiềm năng, kết nối siêu tốc với hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Quảng Ninh. Sự hội tụ của các yếu tố này khẳng định vị thế là trung tâm logistics và giao thương của toàn vùng phía Bắc Hải Phòng mở rộng.
Tiềm năng bứt phá ấy không phải là viễn cảnh xa vời, mà được bảo chứng bằng một nền tảng kinh tế - xã hội vững chắc. Thị xã Kinh Môn cũ sở hữu mật độ dân cư cao nhất khu vực và với mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,5 lần (8,5 triệu đồng/tháng theo khảo sát năm 2024) so với mặt bằng chung cả nước.
Đây còn là nơi tập trung các khu công nghiệp trọng điểm như Phú Thứ (64ha), Phúc Xuyên (49ha), An Phú (49ha) với tỷ lệ lấp đầy lên đến 100%, các nhà máy lớn như Thép Hóa Phát (90ha) cùng các khu công nghiệp đang được quy hoạch.
Các khu công nghiệp này liên tục tạo ra một lực lượng lao động đông đảo, có thu nhập ổn định, kéo theo nhu cầu về nhà ở thực và chất lượng cao là rất lớn, đảm bảo tính thanh khoản lâu dài cho các sản phẩm bất động sản trong khu vực.
Tại trung tâm của những tiềm năng ấy, Phú Thứ Park Hill xuất hiện như một điểm sáng bất động sản đáng chú ý nhất tại thời điểm hiện tại - dự án đất nền cuối cùng được mở bán tại phường Nhị Chiểu. Điều tạo nên giá trị đặc biệt chính là việc sở hữu sản phẩm ở thời điểm hiện tại, khi khu vực này vẫn đang ở "vùng trũng" về giá so với các khu đô thị lân cận cũng như so với khu vực Thuỷ Nguyên và nội thành Hải Phòng.
Sự chênh lệch giá trị lớn này tạo ra một "khe hở" lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn cho các nhà đầu tư thông thái. Đây chính là thời điểm vàng để đầu tư, trước khi làn sóng đầu tư đổ về và giá đất bắt đầu bùng nổ theo quy luật cung - cầu.
Phú Thứ Park Hill không chỉ là một dự án bất động sản thông thường, mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư có tầm nhìn xa. Đây là cơ hội để cùng kiến tạo và thụ hưởng thành quả từ sự phát triển vượt bậc của Hải Phòng trong kỷ nguyên mở rộng và hội nhập.
Sự chuyển mình của cả một vùng đất rộng lớn luôn bắt đầu từ những điểm nhấn chiến lược, và Phú Thứ Park Hill chính là một điểm nhấn như thế - nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành tâm điểm đầu tư thông minh trong giai đoạn hiện nay.
Chuyên gia John Lam - trưởng bộ phận nghiên cứu bất động sản Trung Quốc của ngân hàng Thụy Sỹ UBS, một người bấy lâu nay đi ngược lại quan điểm của đám đông - đã rút lại những đánh giá tích cực của mình...
Khu Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ khi mạng lưới hạ tầng trọng điểm đang dần hoàn thiện. Từ tuyến metro số 1 hoàn thiện cho đến đường Liên Phường, nút giao An Phú thông xe giai đoạn 1, tất cả đang góp phần không nhỏ định hình lại lựa chọn an trú của giới siêu giàu tại TP.HCM.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND về phát triển hạ tầng 5G, IoT trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Trong đó, Hà Nội mục tiêu đến hết năm 2026, 100% các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tối thiểu 1 trạm phát sóng 5G…
Sáng 25/11/2025, Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh tổ chức Lễ khởi công dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư và Thương mại hỗn hợp Khải Vy tại phường Phú Thuận, TP.HCM. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 2/2028…
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 2/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản. Trong đó, dự thảo đề xuất bổ sung quy định miễn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với trường hợp đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: