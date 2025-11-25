Đề xuất miễn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư cho trường hợp đã trúng đấu giá mỏ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Anh Khoa
25/11/2025, 14:34
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 2/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản. Trong đó, dự thảo đề xuất bổ sung quy định miễn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với trường hợp đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản...
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quá trình thực hiện Nghị định số 193/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản đã phát sinh một số khó khăn.
Cụ thể, liên quan đến thủ tục hành chính, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải thực hiện thêm thủ tục “Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư” là không cần thiết, gây kéo dài thời gian và chi phí.
Ngoài ra, về cơ chế đặc thù cho vật liệu xây dựng, Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP đã cho phép khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án đặc thù không phải thưc hiện thủ tục quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, thủ tục đất đai (trừ chuyển mục đích đất quốc phòng, an ninh) và thủ tục môi trường, nên cần được thể chế hóa một cách cụ thể.
Mặt khác, cũng cần đơn giản hóa, bổ sung quy định quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp cấp phép trước ngày 1/7/2025 và đang còn hiệu lực. Còn đối với thu hồi và xử lý khoáng sản dôi dư, hiện chưa có quy định rõ ràng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục để xử lý khoáng sản nhóm II, III, IV dôi dư đã tập kết tại bãi thải, bãi chứa từ các dự án đầu tư xây dựng…
Trước những khó khăn và vướng mắc thực tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP sẽ vừa đảm bảo tính đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan; vừa cắt giảm những thủ tục không cần thiết và tháo gỡ các rào cản pháp lý, giải quyết vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập phát sinh…
Theo đó, về cắt giảm thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung quy định miễn thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (theo pháp luật về đầu tư) đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Điều 61, Điều 79, Điều 89).
Cụ thể, điểm c khoản 1 Điều 61 và điểm c khoản 1 Điều 79 (Khai thác khoáng sản và Khai thác tận thu): Bổ sung quy định miễn thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Hoặc yêu cầu có quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư trong trường hợp pháp luật về đầu tư yêu cầu.
Điều 89 (Cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV): Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì không phải thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đối với quyết toán lần đầu (Điều 139): Bổ sung quy định quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu đối với các trường hợp đã nộp tiền trước ngày 1/7/2025. Thời điểm chốt sản lượng quyết toán lần đầu là ngày 30/6/2025.
Cơ chế xử lý quyết toán: Trường hợp nộp thừa thì số tiền sẽ được bù trừ vào các kỳ nộp tiền tiếp theo. Trường hợp nộp thiếu, phải nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong thời hạn 30 ngày.
Riêng việc miễn quyết toán (Điều 2): Các giấy phép khai thác cấp trước ngày Nghị định có hiệu lực đã nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho toàn bộ trữ lượng, thì không phải thực hiện quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Về xử lý khoáng sản dôi dư: Bổ sung khoản 7 Điều 96 quy định về xử lý khoáng sản nhóm II, III, IV dôi dư đã tập kết tại bãi thải từ các dự án đầu tư xây dựng. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cho phép nhà thầu thi công, chủ đầu tư các công trình, dự án, nhiệm vụ đặc thù (khoản 1a Điều 55 LĐCKS); tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ ứng phó với tình trạng khẩn cấp sử dụng khoáng sản đã tập kết tại bãi thải, bãi chứa mà không phải đấu giá tài sản.
Để tránh tình trạng “cào bằng” giữa các khu vực, cần làm rõ tiêu chí phân loại vị trí đất, đặc biệt là sự khác biệt giữa đường, phố và ngõ có tên. Đồng thời, bổ sung tiêu chí định lượng thay vì chỉ căn cứ vào ngưỡng cứng nhằm bảo đảm tính sát thực...
Theo Cục Thống kê, đến năm 2038, tỷ lệ người trên 60 tuổi ở Việt Nam đạt khoảng 20,1%, chính thức đưa nước ta vào nhóm quốc gia có dân số già. Tương tự, Quỹ dân số Liên hợp quốc cũng dự báo đến 2050, hơn 1/6 dân số Việt Nam sẽ trên 65 tuổi. Trước bối cảnh này, thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở chăm sóc người cao tuổi hứa hẹn có nhiều cơ hội phát triển…
Dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại khu đất số 150 Tô Hiệu chưa thể triển khai do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng…
Trong cuộc tái cơ cấu danh mục đầu tư cuối năm, bất động sản thấp tầng Hà Nội trở thành lựa chọn hấp dẫn khi vừa đảm bảo an toàn vốn, vừa hưởng lợi từ chu kỳ hạ tầng mới.
Thị trường nhà ở tại TP.HCM những năm gần đây như một đường dốc không có điểm dừng. Giá căn hộ liên tục leo thang, trong khi thu nhập của đông đảo người dân không theo kịp. Khoảng cách giữa khả năng chi trả và giá nhà ngày càng nới rộng, khiến giấc mơ an cư trở nên khó tiếp cận hơn bao giờ hết.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: