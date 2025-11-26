Vàng trượt giá, SPDR Gold Trust “án binh bất động”

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/11), dù số liệu kinh tế yếu hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và khiến đồng USD tụt giá...

Quỹ vàng SPDR Gold Trust không có động thái mua - bán ròng nào, dù các yếu tố hỗ trợ vàng trong ngắn hạn đang xuất hiện trở lại.

Đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 4,2 USD/oz, tương đương giảm 0,1%, còn 4.131,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt gần 4.160 USD/oz, mức cao nhất kể từ ngày 14/11.

Tuy nhiên, giá vàng giao sau trên sàn COMEX tăng 1,1%, chốt phiên ở mức 4.140 USD/oz.

Sức tăng của giá vàng giao ngay đang có dấu hiệu suy yếu sau cú tăng gần 2% vào hôm ngày thứ Hai đưa giá tái lập mốc 4.100 USD/oz. Giá vàng đang được hỗ trợ bởi khả năng gia tăng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/12.

Khả năng này được củng cố khi một loạt số liệu kinh tế Mỹ công bố vào ngày thứ Ba cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế.

Báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 9 của nước này chỉ tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo tăng 0,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Cũng theo BLS, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước, phù hợp với dự báo, song PPI lõi chỉ tăng 0,1%, ít hơn so với dự báo là tăng 0,2%.

Cùng với đó, một báo cáo từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy tốc độ mất việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng lên trong 4 tuần qua. Tính bình quân, các công ty tư nhân ở nước này mát 13.500 công việc mỗi tuần trong vòng 4 tuần trở lại đây, so với mức giảm 2.500 công việc mỗi tuần trong kỳ báo cáo trước.

Báo cáo từ tổ chức nghiên cứu Conference Board cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh, về mức 88,7 điểm trong tháng 11 từ mức 195,5 điểm của tháng 10. Mức này cũng thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích là giảm về 93,5 điểm.

Sau khi các dữ liệu này được công bố, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng 85% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12, từ mức 70% của ngày hôm trước. Mức độ đặt cược vào một đợt giảm lãi suất nữa vào tháng 1/2026 cũng tăng lên, đạt 65%.

Cùng với đó, đồng USD trượt giá khá mạnh, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở ngưỡng 99,8 điểm, giảm 0,3% so với mức 100,2 điểm của phiên trước.

“Kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 12 đang trỗi dậy, nhờ phát biểu mềm mỏng gần đây của một số quan chức Fed. Các số liệu kinh tế công bố ngày hôm nay không làm thay đổi triển vọng đó”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định.

Ngày thứ Ba, Thống đốc Fed Stephen Miran nói rằng tình trạng suy yếu của thị trường lao động đòi hỏi phải cắt giảm thêm lãi suất. Quan điểm này phù hợp với ý kiến mà Thống đốc Fed Christopher Waller đưa ra trước đó.

Vàng được định giá bằng USD và là một tài sản không mang lãi suất, nên những diễn biến trên về tỷ giá và kỳ vọng lãi suất đều có lợi cho giá vàng. Tuy nhiên, việc giá vàng vẫn giảm trong phiên này cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư có đang giảm xuống, nhất là khi thị trường chứng khoán Mỹ có một phiên tăng điểm mạnh và tiến trình hòa bình Nga - Ukraine tiếp tục được thúc đẩy.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust “án binh bất động” trong phiên này, giữ khối lượng nắm giữ ở mức 1.040,9 tấn vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo nhà phân tích Ricardo Evangelista của công ty ActivTrades, nhìn trong dài hạn, giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi sự bấp bênh kinh tế và bất ổn địa chính trị, còn trong ngắn hạn, giá kim loại quý này sẽ tiếp tục được nâng đỡ bởi triển vọng Fed cắt giảm lãi suất.

Lúc 6h15 sáng nay (26/11), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 4,8 USD/oz so với mức chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,12%, giao dịch ở mức 4.136,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.153 đồng (mua vào) và 26.403 đồng (bán ra), tăng 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.