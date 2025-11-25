Khu Đông bứt tốc hạ tầng, mở ra làn sóng dịch chuyển nơi sống của giới giàu TP.HCM

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 25/11/2025
Tuấn Sơn
25/11/2025, 16:51
Khu Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ khi mạng lưới hạ tầng trọng điểm đang dần hoàn thiện. Từ tuyến metro số 1 hoàn thiện cho đến đường Liên Phường, nút giao An Phú thông xe giai đoạn 1, tất cả đang góp phần không nhỏ định hình lại lựa chọn an trú của giới siêu giàu tại TP.HCM.
Từ các tuyến đường vành đai, cao tốc cho đến tuyến Metro số 1, mạng lưới giao thông khu Đông đang được định hình đồng bộ và hiện đại bậc nhất TP.HCM. Mỗi công trình hạ tầng là một “mắt xích” trong chiến lược phát triển toàn vùng, góp phần thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng cùng diện mạo đô thị tương lai phía Đông.
Mới đây, tuyến đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TP.HCM) đã chính thức thông xe một chiều, kết nối trực tiếp The Global City với đại lộ Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp và khu Thảo Điền, liên thông thẳng đến khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.
Công trình góp phần giảm tải cho các trục cửa ngõ phía Đông như Đỗ Xuân Hợp, Mai Chí Thọ hay nút giao An Phú; định hình lại mạng lưới giao thông khu vực; đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển - chỉ khoảng 5 phút từ Thảo Điền, 10 phút từ Thủ Thiêm hoặc trung tâm quận 1, 30 phút từ sân bay quốc tế - để tiếp cận The Global City.
Cùng với tuyến Liên Phường vừa hoàn thành, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại khu Đông cũng đang tăng tốc triển khai: nút giao An Phú từng bước hoàn thiện sau thông xe một phần, Vành đai 3 dự kiến thông xe trong tương lai gần, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây mở rộng lên 8 làn xe, cùng tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành được ưu tiên đầu tư.
Nhờ đó, Khu Đông đang sở hữu mạng lưới giao thông đồng bộ và liên hoàn bậc nhất, tạo nền tảng cho sự hình thành một tâm điểm sống mới của thành phố - tọa độ đang chứng kiến xu hướng - dù thầm lặng nhưng rõ ràng - trong lựa chọn nơi sống của giới siêu giàu.
Giữa lòng khu Đông đổi thay từng ngày, The Global City giữ vai trò biểu tượng của chuẩn sống toàn cầu tại khu Đông nói riêng và tại khu vực trung tâm TP.HCM nói chung. Liên tục ghi dấu bằng nhịp sống hiện đại thông qua các tiện ích và hoạt động biểu tượng như: Kênh đào nhạc nước lớn nhất khu vực Đông Nam Á, các sự kiện, chương trình âm nhạc tầm vóc quốc tế, khu phức hợp thể thao City Park… tạo dựng một nhịp sống năng động, hiện đại và đầy sức sống. Và chính trong nền chuyển động ấy, không gian an trú mang nhịp sống hoàn toàn khác bắt đầu được tìm kiếm.
Trái ngược với thanh âm rộn ràng giữa phố thị, bán đảo SOLA - biểu tượng villa compound duy nhất tại The Global City lại chọn cho mình một giai điệu khác biệt: An nhiên, tĩnh tại và cân bằng. Đây là những giá trị chạm đúng kỳ vọng của những người có tầm nhìn - những người đang chủ động dịch chuyển để tìm một không gian riêng tư, hài hòa mà vẫn thuận tiện kết nối với trung tâm.
Tựa như viên ngọc giữa lòng The Global City, bán đảo SOLA kế thừa trọn vẹn hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại và kết nối bậc nhất khu Đông, mang đến một chuẩn mực sống thuận tiện và hiệu quả cho những lịch trình bận rộn. Từ bán đảo, thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể nhờ loạt hạ tầng kể trên.
Song song đó, bán đảo SOLA thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích quốc tế của The Global City như: Trung tâm thương mại, công viên kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, Hệ thống trường học quốc tế liên cấp, bệnh viện quốc tế… cùng hệ thống ẩm thực – giải trí phong phú. Một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh hiện diện trong bán kính 15 phút đi bộ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống – làm việc – giải trí của gia chủ.
Bên trong, bán đảo SOLA lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác biệt: Ba mặt giáp nước tạo nên lớp đệm tự nhiên hiếm có, mang đến bầu không khí trong lành và sự tách biệt nhẹ nhàng khỏi nhịp đô thị kế cận. Quy hoạch compound khép kín ưu tiên sự riêng tư, trong khi mật độ thấp và hệ công viên nội khu phủ xanh tạo nên cảm giác an trú thanh bình.
Cộng đồng tại đây được định hình bởi những người cùng chọn lối sống tinh tế, đề cao sự kín đáo và chất lượng sống sâu sắc, những giá trị mà những người có khối tài sản ròng cao luôn hướng đến khi cân nhắc điểm dừng chân dài hạn.
Với sự cộng hưởng giữa hạ tầng bên ngoài và giá trị nội tại của địa thế bán đảo giữa lòng khu đô thị, bán đảo SOLA trở thành lựa chọn tự nhiên cho những người hiểu rằng nơi ở cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng của mình. Họ tìm một không gian có nền tảng vững bền, nơi giá trị tài sản có thể tăng trưởng ổn định theo thời gian và đủ tiềm năng để đồng hành cùng thế hệ kế thừa trong tương lai.
Bán đảo SOLA - “A World Apart, A Name Above”, vì thế không chỉ là một dấu ấn định danh mà còn là sự công nhận thầm lặng cho bản lĩnh của những chủ nhân tại nơi đây: Chọn một môi trường đủ giá trị và tiềm năng để phát triển tương lai, đủ chiều sâu cảm xúc để gắn bó, đồng thời vẫn đủ khác biệt để phản chiếu vị thế và những thành tựu đã dày công vun đắp.
