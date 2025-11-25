Thứ Ba, 25/11/2025

Hà Nội: Mỗi khu công nghiệp đều sẽ có tối thiểu một trạm phát sóng 5G vào cuối 2026

Thanh Xuân

25/11/2025, 16:01

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND về phát triển hạ tầng 5G, IoT trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Trong đó, Hà Nội mục tiêu đến hết năm 2026, 100% các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tối thiểu 1 trạm phát sóng 5G…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2026: 100% các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tối thiểu 1 trạm phát sóng 5G; 100% nhà đầu tư trong khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tư vấn phát triển ứng dụng trên nền tảng mạng 5G riêng tích hợp; thí điểm đầu tư ứng dụng 5G, IoT cho quản lý nhà máy thông minh cho tối thiểu 2 dự án trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Mục tiêu đến năm 2030: Triển khai hoàn thiện hệ thống cáp quang Internet XGS-PON thế hệ mới và hạ tầng truyền dẫn (cho phép truyền dữ liệu với tốc độ 10 gigabit mỗi giây (10 gbps) đối xứng (cả tải xuống và tải lên); 100% các khu công nghệ cao và khu công nghiệp được ứng dụng phần mềm quản lý hạ tầng đô thị thông minh dựa trên nền tảng 5G/IoT; 100% nhà đầu tư đang hoạt động trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp được tư vấn ứng dụng phần mềm quản lý phát triển trên nền tảng mô hình mạng 5G riêng và mạng 5G riêng độc lập; Xây dựng một hệ sinh thái IoT công nghiệp hoàn chỉnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuẩn hóa các giải pháp trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp.

Cùng với đó, Thành phố xác định 5 nhóm giải pháp lớn.

Một là hoàn thiện thể chế, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho phát triển hạ tầng 5G, IoT; rà soát, triển khai, tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan trong việc phát triển hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông, đảm bảo chất lượng, an toàn, áp dụng các công nghệ xanh, thân thiện với môi trường, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Hai là tổ chức hội nghị, hội thảo về hạ tầng 5G, IoT nhằm tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng số; khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp, cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của Thành phố.

Đồng thời, phổ biến những đặc tính, khả năng đáp ứng, cung cấp dịch vụ của hạ tầng băng rộng cố định, băng rộng di động chất lượng cao (5G, 6G) để các tổ chức, cá nhân, nắm bắt, xác định nhu cầu (về tốc độ, độ trễ, …) theo từng mục đích sử dụng (y tế, giáo dục, thương mại điện tử, …).

Ba là ưu tiên phát triển, duy trì hạ tầng số như hạ tầng giao thông, năng lượng; trong quy hoạch các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đầu tư mới phải sẵn sàng cho phát triển hạ tầng số 5G, IoT. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông, chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp viễn thông đồng bộ với hạ tầng ngành khác theo nguyên tắc tăng cường chia sẻ, dùng chung, đảm bảo hiệu quả, giảm chi phí đầu tư.

Bốn là huy động nguồn lực, bảo đảm kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện. Cụ thể, Ngân sách Thành phố đảm bảo kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch do Thành phố thực hiện. Doanh nghiệp viễn thông bảo đảm kinh phí thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch này do doanh nghiệp triển khai. Có phương án nghiên cứu chuyển đổi thành doanh nghiệp hạ tầng số, chuyển đổi nguồn nhân lực, nâng cao tỷ trọng chuyên gia công nghệ số. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hạ tầng 5G, IoT theo mô hình hợp tác công tư PPP, đặc biệt là hạ tầng dùng chung cho nhiều nhà mạng viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ IoT trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Năm là thực hiện khảo sát, thu thập số liệu, công bố kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng số tại Kế hoạch này.

bất động sản Hà Nội hạ tầng 5G khu công nghệ cao khu công nghiệp phát triển hạ tầng số

