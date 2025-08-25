Thứ Ba, 26/08/2025

Tiêu điểm

Tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam – Hàn Quốc

Như Nguyệt

25/08/2025, 21:47

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cùng với KOVECA (Hàn Quốc) và các cơ quan hữu quan của 2 nước tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực như kinh doanh, hoạt động xã hội, văn hóa, từ thiện...

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.

Chiều tối 25/8, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) Kwon Sung Taek, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Đỗ Văn Chiến cho biết từ ngày 10 - 13/8, nhận lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.

Chuyến thăm làm sâu sắc sự tin cậy chính trị, hai bên đạt nhận thức chung quan trọng về đẩy mạnh toàn diện, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời mở ra cơ hội mới cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng, phấn khởi về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Trong chuyến thăm, KOVECA đã bố trí Đoàn đến thăm cơ sở dưỡng lão của Hàn Quốc. Đây là mô hình được Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân quan tâm, đang giao nhiệm vụ cho Hà Nội và một số tổ chức khác làm thí điểm.

Ông Đỗ Văn Chiến đồng thời bày tỏ vui mừng về kết quả của hội thảo do Hiệp hội KOVEKA phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết trong thời gian ở Hàn Quốc, ông nhận thấy cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất được yêu mến tại Hàn Quốc. Đồng thời ông cũng đã nhận được cuốn sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng tiếng Hàn. Điều này khẳng định sự yêu mến của người dân Hàn Quốc đối với những nhà lãnh đạo, cũng như nhân dân Việt Nam. 

Ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng sâu sắc rằng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ; quan hệ nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường.

Đồng thời nhấn mạnh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cùng với KOVECA và các cơ quan hữu quan của 2 nước tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực như kinh doanh, hoạt động xã hội, văn hóa, từ thiện...

Ông Kwon Sung Taek nhấn mạnh, Tổng Bí thư Tô Lâm là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức. Điều này thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam và quyết tâm mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông Kwon Sung Taek cho biết thời gian qua, Hiệp hội luôn nỗ lực hết sức mình kết nối các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu doanh nghiệp, tăng cường các dự án hợp tác kinh tế và văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Năm 2025 cũng là năm Hàn Quốc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. KOVECA đang dự kiến tổ chức một triển lãm và hội thảo tại Seoul nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành sự quan tâm tới sự kiện này.

Trước đó, KOVECA đã dịch cuốn "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hơn 500 cuốn bằng ba ngôn ngữ: Việt, Trung, Hàn. Cuốn sách sẽ được trao tới các vị lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc, đại diện những doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm tới Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn ông Kwon Sung Taek và Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến cho biết một trong những nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trao đổi với các bên liên quan, tham gia để góp phần vào thành công của hội thảo có ý nghĩa này...

Từ khóa:

hàn quóc hợp tác quốc tế KOVECA mặt trận tổ quốc việt nam Ông Đỗ Văn Chiến Tiêu điểm

