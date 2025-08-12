Tăng tốc thi công cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua An Giang

Các nhà thầu đang dồn lực thi công “3 ca, 4 kíp” trên toàn tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua An Giang, nhằm kịp thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 và hoàn thành trước 30/6/2026, vượt tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188,2 km, quy mô 4 làn xe, chia thành 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Riêng đoạn qua An Giang dài hơn 57 km, tổng mức đầu tư trên 13.526 tỷ đồng. Dự án đang được lãnh đạo tỉnh khẩn trương rà soát thuận lợi, khó khăn để đề ra các giải pháp phù hợp điều kiện thực tế để thúc đẩy tiến độ.

Chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, phấn đấu hoàn thành Dự án thành phần 1 đưa vào khai thác trước 30/6/2025. Hiện tổng khối lượng thi công đạt 54,08%, vượt 0,14% so với kế hoạch; giải ngân gần 1.450 tỷ đồng trong tổng 3.450 tỷ đồng vốn năm 2025, đạt hơn 42%. Ba trong bốn gói thầu đang có tiến độ khả quan.

Cụ thể, gói thầu 42 (Km0 314 – Km17 240), các hạng mục đắp cát, lu lèn nền đường, cọc CDM, bấc thấm, dầm ngang và bản mặt cầu Kênh 10, cầu Cần Thảo được triển khai đồng loạt; một số cầu như Huỳnh Văn Thu, Kênh 11, Kênh 12, Kênh Đào, Vịnh Tre đã hoàn thành bản mặt.

Trong khi, gói thầu 43 (Km17 240 – Km31 280) đang thi công đắp cát, lu lèn nền đường, cấp phối đá dăm, bấc thấm, bản mặt cầu Kênh 13, cầu Vĩnh Bình 2, lan can cầu Kênh 10 Châu Phú, Ba Thê, Mặc Cần Dưng, Trà Kiết, Đòn Dông và các công trình cống.

Đặc biệt, gói thầu 44 (Km31 280 – Km43 500) đã hoàn tất cắm bấc thấm, thi công nền đường, gờ lan can tại nhiều cầu; 6 vị trí cống hộp hoàn thành, đang đúc dải phân cách cứng. Đây là gói thầu có tiến độ cao nhất, đạt hơn 60%, vượt kế hoạch 1,03%. Nhà thầu Thành Huy dự kiến cuối tháng 8 dỡ tải, cấp phối đá dăm, cuối tháng 9 thảm nhựa 4 cầu; giữa tháng 10 thảm nhựa mặt đường. Hiện đơn vị huy động hơn 140 nhân sự, gần 60 phương tiện, tập kết đầy đủ vật liệu.

Riêng gói thầu 45 (Km43 500 – cuối tuyến) đang đắp cát, lu lèn nền đường, bấc thấm, lao lắp dầm cầu Rạch Giá Long Xuyên; một số cầu như vượt Đường tỉnh 943, kênh T12, T20, Ba Phú, Đòn Dông, kênh Ranh đã hoàn thành bản mặt; lan can và 14/16 vị trí cống hộp đang thi công.

Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang Đinh Văn To khẳng định công trình cơ bản đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng giải pháp kỹ thuật tối ưu, tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung mũi thi công, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Để đẩy nhanh Dự án thành phần 1, UBND tỉnh An Giang cũng đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp các nhà thầu thi công, ban quản lý dự án, nghiên cứu, sử dụng các giải pháp kỹ thuật cần thiết, đưa ra giải pháp thi công tối ưu nhất nhằm đẩy nhanh tiến độ theo đúng quy định.

Đồng thời yêu cầu các nhà thầu tăng cường thiết bị, nhân lực, vật tư, bổ sung thêm nhiều mũi thi công phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường; đẩy nhanh việc khai thác, vận chuyển, tập kết nguồn vật liệu cát, đá đáp ứng tiến độ thi công cho công trình