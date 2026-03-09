Thứ Hai, 09/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phúc Minh

09/03/2026, 10:22

Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhằm bảo đảm việc thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 388/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ cụ thể để Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Chính phủ giao Bộ Y tế phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong quý 1/2026.

Đồng thời, tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị quyết.

Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ở cấp trung ương, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ này thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm từ quý 1/2026. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ này ở cấp địa phương với thời gian và hình thức tương tự.

Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Bên cạnh đó, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Nghị quyết thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công.

Thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết dưới Nghị quyết.

Bộ Y tế và các bộ, ngành chịu trách nhiệm đối với các văn bản do cơ quan mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nhiệm vụ này đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi kết quả rà soát, tình hình xử lý văn bản thuộc thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Bộ Y tế trước ngày 31/3/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành Nghị quyết.

Bộ trưởng Y tế cam kết tận lực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

07:00, 06/03/2026

Bộ trưởng Y tế cam kết tận lực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Có thể dùng Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh

15:57, 07/01/2026

Có thể dùng Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh

Dành hơn 88.600 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026 - 2030

11:33, 11/12/2025

Dành hơn 88.600 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026 - 2030

Đọc thêm

Hà Nội: Phụ huynh hồi hộp và lo lắng chờ đợi phương án tuyển sinh THPT mới

Hà Nội: Phụ huynh hồi hộp và lo lắng chờ đợi phương án tuyển sinh THPT mới

Nhiều năm qua, Hà Nội chia 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 dựa trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Cách phân chia này giúp học sinh không phải di chuyển quá xa khi học tại các trường THPT công lập. Tuy nhiên, với việc sắp xếp lại địa giới hành chính và bỏ cấp huyện, Hà Nội có thể sẽ có phương thức tuyển sinh khác...

Bộ Công an kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 15 để chặn thực phẩm chức năng giả

Bộ Công an kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 15 để chặn thực phẩm chức năng giả

Từ vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả tại Công ty MediUSA, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị đối với thực phẩm chức năng lần đầu đưa ra thị trường phải thành lập Hội đồng khoa học thẩm định báo cáo thử nghiệm về công dụng sản phẩm và bằng chứng khoa học được công bố...

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 50 tác phẩm tiêu biểu

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 50 tác phẩm tiêu biểu

Ban Tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII trao giải cho 50 cuốn sách, bộ sách, gồm: 2 Giải A; 17 Giải B; 23 Giải C; 5 Giải Khuyến khích; 5 Giải Sách được bạn đọc yêu thích...

Đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn

Trong các buổi tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ và An Giang, nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã trình bày chương trình hành động với trọng tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân...

Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng

Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng

Cục An toàn thực phẩm đề nghị thu hồi 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và hơn 675 sản phẩm khác không bảo đảm chất lượng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Gia đình Chủ tịch DIG vừa bị bán giải chấp gần 12 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Tháng 2/2026, giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm 19,87%

Chứng khoán

3

Tổng thống Trump lên tiếng khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Thế giới

4

Centa Riverside: Biệt thự ven sông khan hiếm thu hút đầu tư với giá dưới 20 tỷ đồng

Bất động sản

5

Từ dịch chuyển đến “sống đủ tại một nơi”: Cuộc trải nghiệm đô thị của cư dân toàn cầu

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy