Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Đỗ Như
25/11/2025, 10:22
Đại biểu Quốc hội cho rằng trong đội ngũ báo chí địa phương hiện nay, cả báo in, phát thanh, truyền hình và điện tử có những tờ báo là vốn quý của nền báo chí. Luật Báo chí (sửa đổi) cần tạo điều kiện để những tờ báo đó tiếp tục phát triển.
Tại phiên họp chiều 24/11, các đại biểu thảo luận về Luật Báo chí (sửa đổi), trong đó tập trung phân tích vào mô hình hoạt động của các cơ quan báo chí, đề nghị cần tạo hành lang pháp lý thông thoáng để báo chí tiếp tục phát triển.
Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa – Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, khoản 1 Điều 16 dự thảo quy định: "Cơ quan báo chí thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí có cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định của luật này".
Tuy nhiên, khoản 7 Điều 16 quy định: "Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy" có "nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí"; tức là thiếu mất cụm từ "có cơ quan báo chí trực thuộc".
Đại biểu cho rằng nếu được thông qua, quy định này sẽ áp dụng đồng loạt cho báo chí của 34 tỉnh, thành, tỉnh ủy, thành ủy. Như vậy, cơ quan báo chí và phát thanh, truyền hình thuộc tỉnh ủy, thành ủy sẽ không có cơ quan báo chí trực thuộc, Nghĩa là cũng không thể thành lập hay phát triển thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện quy định tại khoản 5 Điều 16.
Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đối với báo chí, khả năng, phạm vi và mức độ thâm nhập vào độc giả là yếu tố quan trọng đòi hỏi tài năng, kỹ năng, năng lực của cơ quan báo chí và của nhà báo.
“Trong đội ngũ báo chí địa phương hiện nay, cả báo in, phát thanh, truyền hình và điện tử có những tờ báo đã làm được điều này, theo tôi những tờ báo đó là vốn quý của nền báo chí của chúng ta. Luật Báo chí (sửa đổi) lần này cần tạo điều kiện để những tờ báo đó tiếp tục phát triển. Luật cũng nên tạo hành lang pháp lý để báo chí của nhiều tỉnh, thành khác cũng phát triển theo hướng đó”, đại biểu Nghĩa kiến nghị.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng phân tích sau sáp nhập, chúng ta đã có 8 tỉnh, thành có dân số từ 4-5 triệu dân; 9 tỉnh, thành có từ 3 - 4 triệu dân; 3 tỉnh, thành có dân số từ 2 - 3 triệu dân và 8 tỉnh, thành có dân số từ 1 - 2 triệu dân. Đặc biệt ở 2 đô thị lớn nhất, đông dân nhất cả nước là Hà Nội hơn 8 triệu dân và TP.HCM hơn 14 triệu dân.
“Chúng ta đang có những tờ báo mà thương hiệu và tín nhiệm vượt qua ranh giới của hai địa phương này”, đại biểu nêu rõ.
Đồng thời kiến nghị sửa điều 7 thành “Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có thể có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc. Một số tỉnh ủy, thành ủy có thể thành lập cơ quan báo chí theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện theo quy định tại khoản 5 điều này”.
Phân tích về mô hình cơ quan báo chí, đại biểu Phạm Văn Hòa – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp - cũng cho rằng khoản 6, điều 16 quy định "Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ".
Điều 7 quy định "Cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình địa phương là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí".
Đồng quan điểm với ý kiến đại biểu Nghĩa, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng hiện nay các cơ quan báo chí trực thuộc của thành ủy, của tỉnh ủy, đặc biệt là của hai thành phố lớn là TP. Hà Nội và TP.HCM có những tờ báo rất uy tín và có tiếng vang trong cả nước. Các tờ báo này tự chủ hoàn toàn về tài chính, thậm chí nộp ngân sách nhà nước.
Lo ngại về việc hợp nhất các cơ quan báo chí này, đại biểu đề nghị sửa lại Điều 7 là “Cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, có cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định của luật này và giao cho Chính phủ quy định chi tiết”.
Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng nhấn mạnh nên duy trì và giữ lại các tờ báo lớn, không thể ghép lại với nhau được. Về các loại hình báo chí, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đề nghị cần quy định linh động, mở hơn để phù hợp với xu thế phát triển sau này.
Cũng đề cập đến khoản 6, Điều 16 dự thảo, đại biểu Đỗ Đức Hiển – Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - cho rằng quy định về “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” chưa bảo đảm tính bao quát, vừa thừa lại vừa thiếu; nhất là chưa làm rõ được những đặc thù về tiêu chí thành lập, về cơ quan có thẩm quyền thành lập và địa vị pháp lý của mô hình báo chí lớn và rất quan trọng này. Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc và chỉnh lý thêm về nội dung này.
Đại biểu Phan Thị Thanh Phương - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nhấn mạnh Luật Báo chí (sửa đổi) cần mạnh dạn tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho sự hình thành và phát triển của cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện địa phương và quy định về kinh tế báo chí.
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật tại Quảng Ninh là dịp kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước. Trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp nhiều lãnh đạo địa phương Nhật Bản, trao đổi định hướng hợp tác và khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, giao lưu và kết nối nhân lực.
Dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 được kỳ vọng tạo dựng nền tảng thể chế thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các chuyên gia đề xuất chính sách cần cân bằng giữa quản lý Nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch.
Cuộc họp do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì ngày 25/11 tập trung hoàn thiện Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm thống nhất, minh bạch, nâng cao hiệu quả vận hành Hệ thống và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan...
Giai đoạn 1 từ năm 2026 -2030, cơ cấu vốn chủ yếu gồm vốn ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, xã) chiếm 33%; vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án khác chiếm 29% và vốn doanh nghiệp và huy động đóng góp của cộng đồng và người dân chiếm 28%...
Việc tích hợp ba Chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình không làm giảm đi các chính sách, mà khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp và giúp tập trung hơn vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gia tới.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: