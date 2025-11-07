Thứ Hai, 10/11/2025

Cơ quan báo chí cần đổi mới, bảo đảm sự nhanh nhạy, chính xác, thuyết phục

Như Nguyệt

07/11/2025, 09:50

Mỗi cơ quan báo chí cần đặt ra những phương châm cụ thể, đảm bảo sự nhanh nhạy, đúng, trúng, chính xác và thuyết phục; đồng thời tăng cường đoàn kết, phối hợp trong hoạt động, tạo ra sức mạnh trong hệ thống báo chí Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương...

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí. Ảnh: Báo Lao động.
Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí. Ảnh: Báo Lao động.

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2025 và lấy ý kiến đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, hiện nay các cơ quan báo chí thuộc các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 39 cơ quan, gồm 8 báo của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; 31 cơ quan báo chí thuộc các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Hiện nay, các cơ quan báo chí đã được sắp xếp tinh gọn, chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng “một cơ quan - nhiều ấn phẩm - đa nền tảng”, phù hợp với xu thế báo chí hiện đại. Hầu hết các cơ quan đã hình thành tòa soạn hội tụ, tích hợp báo in, báo điện tử, mạng xã hội và sản xuất nội dung đa phương tiện.

Mô hình hoạt động mới đã giúp báo chí khối Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả, lan tỏa giá trị nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Về định hướng tuyên truyền, ông Nguyễn Minh Chung cho biết tháng 11/2025 là thời điểm có nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là cao điểm trong công tác tuyên truyền của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng. Báo chí cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính định hướng, tính chiến đấu và tính nhân văn, vừa đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Theo đó, các nội dung định hướng tuyên truyền trong tháng 11 bao gồm: Tuyên truyền về lấy ý kiến nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 13 và 14 khóa XIII và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025); Tuyên truyền về kết quả sắp xếp tổ chức, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Tuyên truyền về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và các nội dung trọng tâm khác.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả công tác thông tin, tuyên truyền, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương khẳng định Hội nghị giao ban báo chí lần này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các cơ quan báo chí trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động. Từ kết quả của Hội nghị, các cơ quan báo chí cần duy trì giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động.

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trong hệ thống Mặt trận, các đoàn thể Trung ương cần thể hiện đầy đủ vị thế, vai trò quan trọng của mình trong tổ chức hoạt động, thể hiện tiếng nói của từng cơ quan báo chí góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần đổi mới phương pháp, cách thức vận hành báo, tạp chí theo mô hình mới.

"Mỗi cơ quan báo chí cần đặt ra những phương châm cụ thể, đảm bảo sự nhanh nhạy, đúng, trúng, chính xác và thuyết phục trong từng bài viết, từng ấn phẩm. Đồng thời tăng cường đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động, tạo ra sức mạnh chung trong hệ thống báo chí Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương", ông Nguyễn Thái Học gợi mở.

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

14:22, 04/11/2025

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Xác định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

14:38, 21/10/2025

Xác định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề lớn từ góp ý của cử tri cả nước

15:01, 20/10/2025

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề lớn từ góp ý của cử tri cả nước

Khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền

Khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền

Sáng 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel và UBND 15 tỉnh tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa.

Bộ Chính trị phê duyệt một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ

Bộ Chính trị phê duyệt một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ

Bộ Chính trị nêu một số giải pháp đột phá, vượt trội nhằm thu hút, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với những cán bộ thực sự tài năng, xuất sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Điện Biên phải trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Điện Biên phải trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc

Phó Thủ tướng Lê Thành Long gợi mở hướng kết nối giao thông đường bộ, đường hàng không, khuyến khích doanh nghiệp khảo sát, đầu tư vào hạ tầng du lịch; phối hợp các bộ, ngành để tháo gỡ các vướng mắc về tuyến bay, cơ chế đầu tư và phát triển dịch vụ tại địa phương...

Khởi công một số dự án quan trọng quốc gia từ đầu năm 2026

Khởi công một số dự án quan trọng quốc gia từ đầu năm 2026

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Kết luận số 203-KL/TW về việc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới...

Phát huy tinh thần “biến không thành có”, hoàn thành mục tiêu 3.000 km cao tốc

Phát huy tinh thần “biến không thành có”, hoàn thành mục tiêu 3.000 km cao tốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ, hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển trong năm 2025, với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”...

