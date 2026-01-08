Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

Chiều 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khoá XVI ở Trung ương.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội - Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 145 nhân sự ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương gồm cả những người được giới thiệu tái cử và ứng cử lần đầu để làm cơ sở tiến hành Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và thông báo đến các cá nhân để triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét, bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan tiếp tục thẩm định hồ sơ.

Đồng thời, hoàn thiện văn bản thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương và thông báo đến các cơ quan, cá nhân để lấy ý kiến cử tri nơi công tác;

Triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hoàn thiện Nghị quyết bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm về nhân sự cơ quan mình giới thiệu.