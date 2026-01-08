Giới thiệu 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 08/01/2026
Đỗ Như
08/01/2026, 17:25
Chiều 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khoá XVI ở Trung ương.
Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội - Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan…
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu 145 nhân sự ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương gồm cả những người được giới thiệu tái cử và ứng cử lần đầu để làm cơ sở tiến hành Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và thông báo đến các cá nhân để triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.
Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét, bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan tiếp tục thẩm định hồ sơ.
Đồng thời, hoàn thiện văn bản thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương và thông báo đến các cơ quan, cá nhân để lấy ý kiến cử tri nơi công tác;
Triển khai làm thủ tục hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, hoàn thiện Nghị quyết bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm về nhân sự cơ quan mình giới thiệu.
08:48, 20/12/2025
Sáng ngày 8/1/2025, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
Sáng ngày 8/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ kết hợp trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tạp chí Kinh tế Việt Nam-VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp bách chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời xác lập mô hình tăng trưởng mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, bền vững và dài hạn...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ trước ngày 15/1/2026, bảo đảm không còn người dân nào thiếu nhà ở ổn định để đón Tết Nguyên đán...
Sớm hoàn tất đàm phán, lựa chọn công nghệ tiên tiến cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: