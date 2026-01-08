Tổng Bí thư: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực căn cốt cho mô hình phát triển mới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 08/01/2026
Hà Lê
08/01/2026, 13:53
Làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp bách chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời xác lập mô hình tăng trưởng mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, bền vững và dài hạn...
Sáng ngày 7/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về định hướng xây dựng hai nghị quyết quan trọng của Trung ương: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết về các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.
Tại buổi làm việc, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu nội dung xây dựng hai nghị quyết. Nhiều ý kiến đã tập trung phân tích bối cảnh, yêu cầu thực tiễn và đề xuất các giải pháp lớn cho giai đoạn phát triển mới.
Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu quan trọng và cấp bách của việc chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.
Kết quả nghiên cứu bước đầu của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được đánh giá là khá toàn diện, đề xuất được những chủ trương, giải pháp lớn, tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.
Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hai dự thảo nghị quyết quan trọng để trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.
Tổng Bí thư nêu rõ việc xây dựng hai nghị quyết phải bám sát và thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; có tầm nhìn xa, bao quát, không bị chi phối bởi tư duy nhiệm kỳ hay lợi ích ngắn hạn; xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, bảo đảm tính khả thi, tính hành động cao và có sức hiệu triệu, tạo đồng thuận trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và xã hội.
Về định hướng lớn, Tổng Bí thư yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển, từ chiều rộng sang chiều sâu; từ dựa vào tài nguyên, lao động giản đơn sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất; từ quản lý sang kiến tạo phát triển; từ Nhà nước “làm thay” sang “tạo điều kiện” cho xã hội và doanh nghiệp sáng tạo. Các thành phần kinh tế cần được phát huy đầy đủ vai trò, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, kiến tạo, mở đường; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.
Tổng Bí thư lưu ý phải nhận thức đúng mối quan hệ giữa ổn định và phát triển. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; tăng trưởng cao phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn.
Khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh con người là trung tâm, là chủ thể và mục tiêu của phát triển. Phát triển khoa học – công nghệ phải gắn với phát triển con người Việt Nam toàn diện, có tri thức, bản lĩnh, đạo đức và khát vọng cống hiến.
Về tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hai dự thảo nghị quyết theo đúng lộ trình, huy động trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, tham mưu cho Trung ương những quyết sách đột phá, tạo nền tảng cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
13:58, 10/07/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị, hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ trước ngày 15/1/2026, bảo đảm không còn người dân nào thiếu nhà ở ổn định để đón Tết Nguyên đán...
Sớm hoàn tất đàm phán, lựa chọn công nghệ tiên tiến cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới…
Luật Bảo hiểm tiền gửi bổ sung nhiều quy định nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng để tổ chức bảo hiểm tiền gửi nâng cao năng lực tài chính và tham gia hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng.
Chiều 7/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Cuộc làm việc tập trung rà soát tiến độ, yêu cầu bảo đảm chất lượng toàn diện các nhiệm vụ, từ nhân sự, văn kiện, tuyên truyền đến an ninh, hậu cần, hướng tới tổ chức thành công Đại hội.
Chiều 7/1 tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thông báo chính thức về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, khẳng định ý nghĩa đặc biệt của Đại hội, định hướng phát triển đất nước và đường lối đối ngoại nhất quán trong giai đoạn mới.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: