Tổng Bí thư: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực căn cốt cho mô hình phát triển mới

Làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp bách chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời xác lập mô hình tăng trưởng mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, bền vững và dài hạn...

Sáng ngày 7/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về định hướng xây dựng hai nghị quyết quan trọng của Trung ương: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết về các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu nội dung xây dựng hai nghị quyết. Nhiều ý kiến đã tập trung phân tích bối cảnh, yêu cầu thực tiễn và đề xuất các giải pháp lớn cho giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu quan trọng và cấp bách của việc chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Kết quả nghiên cứu bước đầu của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được đánh giá là khá toàn diện, đề xuất được những chủ trương, giải pháp lớn, tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hai dự thảo nghị quyết quan trọng để trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.

Tổng Bí thư nêu rõ việc xây dựng hai nghị quyết phải bám sát và thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; có tầm nhìn xa, bao quát, không bị chi phối bởi tư duy nhiệm kỳ hay lợi ích ngắn hạn; xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, bảo đảm tính khả thi, tính hành động cao và có sức hiệu triệu, tạo đồng thuận trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và xã hội.

Về định hướng lớn, Tổng Bí thư yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển, từ chiều rộng sang chiều sâu; từ dựa vào tài nguyên, lao động giản đơn sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất; từ quản lý sang kiến tạo phát triển; từ Nhà nước “làm thay” sang “tạo điều kiện” cho xã hội và doanh nghiệp sáng tạo. Các thành phần kinh tế cần được phát huy đầy đủ vai trò, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, kiến tạo, mở đường; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Tổng Bí thư lưu ý phải nhận thức đúng mối quan hệ giữa ổn định và phát triển. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; tăng trưởng cao phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn.

Khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh con người là trung tâm, là chủ thể và mục tiêu của phát triển. Phát triển khoa học – công nghệ phải gắn với phát triển con người Việt Nam toàn diện, có tri thức, bản lĩnh, đạo đức và khát vọng cống hiến.

Về tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hai dự thảo nghị quyết theo đúng lộ trình, huy động trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, tham mưu cho Trung ương những quyết sách đột phá, tạo nền tảng cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.