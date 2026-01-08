Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Sáng ngày 8/1/2025, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Hội nghị đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, song năm 2025 và cả giai đoạn 2021–2025, nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Kết quả phát triển năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ này cao hơn nhiệm kỳ trước, thể hiện rõ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG PHÁT HUY HIỆU QUẢ, NỀN TẢNG VĨ MÔ ĐƯỢC CỦNG CỐ

Tính chung cả nhiệm kỳ, cả nước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu. Riêng các năm 2024 và 2025, toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,02%, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao trên thế giới. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài tiếp tục được nâng lên.

Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục phát huy vai trò quan trọng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 ước đạt trên 4,15 triệu tỷ đồng, tương đương 32,3% GDP; tính chung 5 năm đạt trên 17,3 triệu tỷ đồng, tăng 44% so với giai đoạn trước. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký giai đoạn 2021–2025 đạt 184,2 tỷ USD, tăng gần 8,4% so với giai đoạn 2016–2020.

Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số - Ảnh: VGP

Quy mô thương mại tăng nhanh, từ 545,4 tỷ USD năm 2020 lên mức kỷ lục trên 930 tỷ USD năm 2025, đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Các thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng, năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu từng bước được nâng lên.

Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, đồng bộ, mở ra không gian phát triển mới. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật được đổi mới về tư duy và phương thức thực hiện; nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách được tháo gỡ kịp thời. Trong nhiệm kỳ, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và trình Quốc hội thông qua trên 178 luật, pháp lệnh, nghị quyết – số lượng nhiều nhất từ trước đến nay trong một nhiệm kỳ; đồng thời ban hành 936 nghị định theo thẩm quyền.

Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, có tính kết nối và lan tỏa cao. Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.345 km đường bộ cao tốc và trên 1.711 km đường ven biển; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đưa vào khai thác nhiều tuyến vành đai, đường sắt đô thị, cảng biển, cảng hàng không và các dự án truyền tải điện 500 kV quan trọng.

Riêng ba đợt khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án lớn trên phạm vi toàn quốc đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển dài hạn.

Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ, đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Nhiều dự án tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ được tập trung xử lý, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển.

BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO VỊ THẾ ĐỐI NGOẠI VÀ TINH GỌN BỘ MÁY

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ rõ nét. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng 18 bậc, xếp hạng 93/193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai đồng bộ, toàn diện, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đáng chú ý, cả nước đã hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc, sớm hơn 5 năm 4 tháng so với kế hoạch, với trên 334 nghìn căn nhà được hỗ trợ. Giai đoạn 2021–2025, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội.

Các địa phương tham gia phát biểu bằng hình thức trực tuyến - Ảnh: VGP

Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng. Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với 42 quốc gia, trong đó có đầy đủ 5/5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và 18/21 thành viên G20, góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn còn tồn tại như áp lực điều hành kinh tế vĩ mô; diễn biến phức tạp của các thị trường bất động sản, vàng; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập úng tại một số đô thị chưa được xử lý hiệu quả; thiên tai, bão lũ và thời tiết cực đoan diễn biến ngày càng phức tạp.

Phân tích nhiệm vụ năm 2026 và thời gian tới, các đại biểu đề xuất tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới; bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 8 kết quả nổi bật của đất nước trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021–2025, đồng thời chỉ ra 8 điểm “mờ” cần khắc phục và 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, coi đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện định hướng điều hành. Thủ tướng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân.