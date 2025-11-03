Cục Thuế không yêu cầu hộ kinh doanh mua phần mềm riêng khi kê khai thuế

Cục Thuế khẳng định mọi thủ tục đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử của hộ kinh doanh đều miễn phí hoàn toàn và không yêu cầu mua phần mềm riêng. Chính sách này nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi và bảo đảm tính minh bạch, bình đẳng…

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Quyết định số 3352/QĐ-CT về kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, triển khai từ ngày 1/11/2025. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới hệ thống thuế minh bạch và bình đẳng hơn.

Theo đó, chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” đặt mục tiêu đến ngày 1/1/2026, toàn bộ hộ kinh doanh phải áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế.

Đồng thời, đảm bảo 100% hộ được tiếp cận thông tin và nhận hỗ trợ trực tiếp từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai và chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, Cục Thuế nhấn mạnh

Theo Cục Thuế, đối với nhóm hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên, quy định yêu cầu phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP.

Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị trực thuộc bảo đảm toàn bộ quy trình điện tử được vận hành thuận lợi, thông suốt, cũng như công bố đường dây nóng trực 24/7 để tiếp nhận và xử lý mọi vướng mắc trong vòng 24 giờ.

Để đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi, Cục Thuế cam kết mọi thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử đều được miễn phí, người dân và hộ kinh doanh không phải đóng thêm bất kỳ khoản lệ phí nào hay mua phần mềm hỗ trợ. Đồng thời, các quy trình và biểu mẫu sẽ được công khai thống nhất trên toàn quốc, giúp người nộp thuế dễ dàng thực hiện. Quyết định số 3352/QĐ-CT về việc triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”

Trong giai đoạn đầu, cơ quan thuế phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã và giao chỉ tiêu cho từng đầu mối phụ trách tại địa phương để hỗ trợ hộ kinh doanh theo nguyên tắc "hỗ trợ trước - giám sát sau", giúp hộ kinh doanh làm quen với hình thức kê khai trước khi bước vào giai đoạn tuân thủ bắt buộc.

Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ sử dụng dữ liệu hộ kinh doanh đã có để làm cơ sở chuyển đổi, đảm bảo chính xác, không bỏ sót.

Theo kế hoạch triển khai, nội dung trọng tâm đầu tiên là hoàn thiện thể chế và chính sách, bảo đảm sự đồng bộ giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế. Cùng với đó, cơ quan thuế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ công tác quản lý hộ kinh doanh, hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Thứ hai, công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế được triển khai theo phương thức đa kênh, tập trung vào lợi ích và nghĩa vụ khi hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp.

Cục Thuế sẽ phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế và công ty kế toán để hỗ trợ miễn phí hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu chuyển đổi.

Theo đó, các chương trình hỗ trợ sẽ được thiết kế riêng theo từng nhóm ngành nghề, quy mô và địa bàn, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ” để đảm bảo hộ kinh doanh hiểu rõ quy định mới, tránh bị xử phạt hành chính.

Thứ ba, về công tác dữ liệu. Cơ quan thuế sẽ rà soát, cập nhật và chuẩn hóa toàn bộ thông tin hộ kinh doanh trên hệ thống quản lý thuế. Đồng thời, sẽ lập danh sách phân loại theo doanh thu và loại hình để làm cơ sở chuyển đổi phù hợp.

Thứ tư, triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình, các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại,... để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi.

Cục thuế cho biết, cơ quan thuế cấp tỉnh và địa phương chịu trách nhiệm giải đáp toàn bộ vướng mắc, trong khi các vấn đề chính sách hoặc kỹ thuật sẽ được chuyển về Cục Thuế xử lý.

Thứ năm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin là yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi. Cục Thuế yêu cầu các đơn vị rà soát danh sách hộ chưa có tài khoản Etax Mobile, hướng dẫn cài đặt và đăng ký hóa đơn điện tử phù hợp với từng tình huống kinh doanh.

Song song đó, công tác giám sát và phòng ngừa gian lận sẽ được tăng cường, đặc biệt với các hộ có doanh thu tăng nhưng không chuyển đổi. Cục Thuế yêu cầu thường xuyên đối chiếu dữ liệu hóa đơn để phát hiện hành vi kê khai sai lệch, đảm bảo công bằng giữa các nhóm kinh doanh. Cùng với đó, cần tăng cường rà soát để chống sót lọt hộ kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh hoặc chưa đăng ký thuế và nộp thuế để đưa vào diện quản lý.

Ngoài ra, công tác quản lý thuế đối với người kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp nước ngoài cũng được đẩy mạnh nhằm tránh thất thu và bao quát đầy đủ đối tượng nộp thuế.

Cuối cùng, Cục Thuế yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ hàng tuần, gửi về trước 16h thứ Sáu để tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch. Kết thúc chiến dịch, toàn ngành sẽ tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng và công khai kết quả bao gồm tỷ lệ hộ đã chuyển đổi và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.