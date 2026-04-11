Tập đoàn Flamingo ghi dấu ấn tại VITM 2026 với loạt giải thưởng trên toàn hệ sinh thái
Thu Ngân
11/04/2026, 12:59
Tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu của du lịch Việt Nam trong khuôn khổ VITM 2026, Tập đoàn Flamingo tạo dấu ấn nổi bật khi đồng thời được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng, trải dài từ nghỉ dưỡng, lữ hành đến tổ chức sự kiện MICE.
Kết quả này phản ánh rõ nét năng lực phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch, trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng và trải nghiệm.
DẤU ẤN KÉP TỪ HAI KHU NGHỈ DƯỠNG TRỌNG ĐIỂM
Ở mảng lưu trú, Flamingo Đại Lải Resort và Flamingo Cát Bà Resorts cùng được vinh danh “Khách sạn, khu nghỉ dưỡng phục vụ hội nghị tiêu biểu năm 2025”. Riêng Flamingo Đại Lải Resort được trao thêm danh hiệu “Khu, điểm du lịch tiêu biểu đón nhiều khách du lịch”.
Việc một khu nghỉ dưỡng đồng thời được ghi nhận ở cả hai khía cạnh: năng lực thu hút khách và khả năng tổ chức hội nghị cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của mô hình resort hiện đại. Thay vì phát triển theo hướng đơn lẻ, các điểm đến đang được định hình như những không gian đa chức năng, nơi lưu trú, hội họp và trải nghiệm được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái.
Tại Flamingo Đại Lải Resort, các chương trình MICE thường được thiết kế gắn với không gian thiên nhiên, nghệ thuật và các hoạt động ngoài trời tạo nên nhịp độ linh hoạt giữa làm việc và nghỉ dưỡng. Trong khi đó, Flamingo Cát Bà Resorts lại khai thác lợi thế biển đảo để phát triển các kịch bản sự kiện giàu tính trải nghiệm, từ hội nghị hướng biển, tiệc tối bên vịnh di sản đến các hoạt động tái tạo năng lượng.
Điểm chung của hai mô hình nằm ở khả năng “kể câu chuyện trải nghiệm” cho khách hàng doanh nghiệp, yếu tố đang trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn điểm đến MICE.
FLAMINGO REDTOURS: KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC LỮ HÀNH TOÀN DIỆN
Song song với hệ thống nghỉ dưỡng, Flamingo Redtours - đơn vị lữ hành với 30 năm hình thành và phát triển - cũng được vinh danh ở ba hạng mục: Công ty lữ hành nội địa tiêu biểu năm 2025, Công ty lữ hành đưa khách ra nước ngoài tiêu biểu năm 2025 và Công ty lữ hành tổ chức sự kiện MICE tiêu biểu năm 2025.
Những giải thưởng này phản ánh bức tranh phát triển cân bằng giữa thị trường nội địa, quốc tế và phân khúc khách doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính kết nối cao, nơi hành trình không chỉ dừng lại ở điểm đến mà được thiết kế xuyên suốt từ trải nghiệm đến dịch vụ.
GIAN HÀNG FLAMINGO: KẾT NỐI SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG
Bên cạnh dấu ấn tại lễ vinh danh, Tập đoàn Flamingo tham gia VITM 2026 với hệ sinh thái dịch vụ được giới thiệu một cách đồng bộ.
Flamingo Redtours mang đến không gian tư vấn trực tiếp với các sản phẩm du lịch được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách. Danh mục tour trải rộng từ nội địa đến quốc tế, đi kèm các ưu đãi riêng trong thời gian diễn ra hội chợ. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và người dùng cuối, đồng thời gia tăng tỷ lệ chuyển đổi ngay tại sự kiện.
Ở mảng nghỉ dưỡng, Flamingo Hotels & Resorts giới thiệu các điểm đến theo định hướng “trải nghiệm sống”, nhấn mạnh vào sự kết hợp giữa kiến trúc, thiên nhiên, nghệ thuật và dịch vụ. Sự kết nối giữa lữ hành và hệ thống resort cho thấy chiến lược phát triển theo chuỗi giá trị khép kín, giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng từ trước, trong và sau chuyến đi.
Với quy mô hàng trăm gian hàng và sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong nước, quốc tế, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2026 tiếp tục là nơi phản ánh rõ nét xu hướng dịch chuyển của ngành du lịch. Những sản phẩm được quan tâm nhiều nhất đều hướng đến trải nghiệm chất lượng cao, tính cá nhân hóa và khả năng kết nối đa dạng nhu cầu. Cùng với đó, loạt giải thưởng tại VITM 2026 không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành tích, mà còn phản ánh hiệu quả của một chiến lược phát triển bền vững.
Với Tập đoàn Flamingo, việc được vinh danh ở cả mảng nghỉ dưỡng và lữ hành cho thấy sự vận hành đồng bộ giữa các trụ cột. Đây cũng là nền tảng để tiếp tục mở rộng các mô hình du lịch tích hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong giai đoạn tới.
