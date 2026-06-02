Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng Thông tư 58/2026/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ
Thu Hà
02/06/2026, 13:57
Từ ngày 1/7/2026, Thông tư 58/2026/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ chính thức được áp dụng. Phần mềm kế toán MISA đã sẵn sàng đáp ứng quy định mới, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện kế toán thuận tiện, đúng chuẩn; đồng thời đồng hành cùng người dùng trên hành trình phát triển từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn.
Trong bối cảnh Nghị quyết 68-NQ/TW tạo động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân, Thông tư 58/2026/TT-BTC được ban hành nhằm thiết lập chế độ kế toán phù hợp hơn với doanh nghiệp siêu nhỏ, hỗ trợ chuẩn hóa tài chính, minh bạch số liệu và nâng cao năng lực quản trị.
Chế độ kế toán mới được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ áp dụng: doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc bố trí kế toán trưởng; hệ thống sổ sách, chứng từ, biểu mẫu được tinh gọn; báo cáo tài chính được đơn giản hóa. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng có thể tự nguyện áp dụng nếu phù hợp với nhu cầu quản lý, qua đó giảm áp lực tuân thủ và thuận lợi hơn khi chuyển đổi lên doanh nghiệp.
MỘT NỀN TẢNG KẾ TOÁN THEO TRỌN HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN TỪ HỘ KINH DOANH ĐẾN DOANH NGHIỆP LỚN
Trước yêu cầu mới, MISA đã chủ động cập nhật phần mềm kế toán để đáp ứng Thông tư 58/2026/TT-BTC, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện kế toán đúng quy định.
Phần mềm kế toán MISA hỗ trợ các nghiệp vụ thiết yếu, được thiết kế dễ sử dụng, phù hợp với đơn vị quy mô nhỏ, nguồn lực kế toán còn hạn chế hoặc chủ kinh doanh trực tiếp theo dõi tài chính. Đặc biệt, phần mềm đáp ứng các biểu mẫu, sổ sách và báo cáo tài chính theo Thông tư 58/2026/TT-BTC, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi và doanh nghiệp siêu nhỏ thuận tiện hơn trong lập, theo dõi và quản lý báo cáo theo đúng quy định.
Phần mềm kế toán MISA đáp ứng nhiều chế độ kế toán trên cùng một nền tảng, bao gồm Thông tư 58/2026/TT-BTC dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, Thông tư 133/2016/TT-BTC dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, và Thông tư 99/2025/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp ở mọi quy mô.
Cách tiếp cận này giúp hộ kinh doanh chuẩn bị chuyển đổi, doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang mở rộng quy mô có thể tiếp tục vận hành trên cùng một hệ thống, hạn chế việc thay đổi phần mềm, chuyển đổi dữ liệu hoặc đào tạo lại đội ngũ kế toán. Từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đến doanh nghiệp ở quy mô lớn hơn, MISA hỗ trợ chuẩn hóa hoạt động tài chính, thay thế cách ghi chép thủ công hoặc bảng tính rời rạc bằng dữ liệu tập trung, đáp ứng nhu cầu quản trị ngày càng cao trong quá trình phát triển.
KẾT NỐI HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ TRÊN MỘT NỀN TẢNG
Bên cạnh việc đáp ứng các chế độ kế toán, phần mềm kế toán MISA kết nối với hóa đơn điện tử, chữ ký số, ngân hàng điện tử, phần mềm bán hàng, kê khai thuế và các giải pháp hỗ trợ tài chính. Dữ liệu được liên thông giúp giảm nhập liệu lặp lại, hạn chế sai lệch và tiết kiệm thời gian xử lý nghiệp vụ.
Việc quản lý tập trung dữ liệu kế toán, hóa đơn, dòng tiền và bán hàng góp phần nâng cao tính minh bạch của hồ sơ tài chính, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp quản trị hiệu quả hơn, thuận lợi hơn khi làm việc với đối tác, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
Cùng với hệ sinh thái kết nối, MISA đẩy mạnh ứng dụng AI vào phần mềm kế toán, hỗ trợ xử lý công việc nhanh và chính xác hơn, đồng thời giảm thao tác thủ công. Trong đó, MISA AVA Kế toán hỗ trợ tự động hạch toán hóa đơn đầu vào, giúp giảm tải công việc nhập liệu cho kế toán. Đây là hỗ trợ thiết thực đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ chưa có đội ngũ kế toán chuyên trách hoặc đang vận hành với nguồn lực tinh gọn; đồng thời giúp kế toán tập trung hơn vào phân tích số liệu, tư vấn và tham mưu tài chính.
Với 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm quản trị, tài chính, kế toán cùng hơn 500.000 khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, MISA tiếp tục chủ động cập nhật chính sách mới và chuyển hóa thành giải pháp công nghệ phục vụ thực tiễn. Việc phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng Thông tư 58/2026/TT-BTC giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp yên tâm tuân thủ quy định và phát triển bền vững trong từng giai đoạn.
