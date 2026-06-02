Nghiên cứu triển khai các tuyến xe buýt kết nối với sân bay Long Thành

Gia Huy

02/06/2026, 16:15

Trên cơ sở hạ tầng giao thông nội cảng ngoài sân bay và phương án tổ chức giao thông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành nghiên cứu, đề xuất vị trí điểm đầu, điểm cuối các tuyến xe buýt trong phạm vi cảng hàng không; phương án bố trí khu vực đón, trả khách...

Phối cảnh thiết kế sân bay Long Thành.

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản gửi Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng vụ Hàng không miền Nam về việc nghiên cứu phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với sân bay Long Thành.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Cảng hàng không quốc tế Long Thành chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tổng thể phương án tổ chức các tuyến xe buýt do các địa phương đề xuất. Các phương án nghiên cứu bao gồm tuyến xe buýt nội tỉnh, liên tỉnh và tuyến kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trên cơ sở hiện trạng hạ tầng giao thông trong và ngoài cảng hàng không cùng phương án tổ chức giao thông tổng thể, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được giao nghiên cứu, đề xuất vị trí điểm đầu, điểm cuối của các tuyến xe buýt trong phạm vi sân bay; đồng thời xây dựng phương án bố trí khu vực đón, trả khách tại nhà ga hành khách, khu vực công cộng phía trước nhà ga, bãi đỗ xe và các khu chức năng liên quan.

Bên cạnh đó, đơn vị này cần xác định các điểm dừng, đỗ và trung chuyển hành khách bảo đảm thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, hạn chế xung đột giao thông và phù hợp với quy hoạch khai thác chung của sân bay. Việc đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng đối với các phương án tuyến được đề xuất, nhu cầu mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo cũng như các yêu cầu về chuyển đổi xanh, phát triển xe buýt điện (nếu có) cũng được đặt ra.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Cảng hàng không quốc tế Long Thành có ý kiến chính thức đối với các phương án tổ chức tuyến xe buýt do Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng Đồng Nai đề xuất.

Trong đó, tập trung làm rõ vị trí điểm đầu, điểm cuối, khu vực đón trả khách tại sân bay, lộ trình triển khai và các nội dung cần phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, địa phương cùng các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm thuận lợi tối đa cho hành khách.

Cảng vụ Hàng không miền Nam được giao phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong quá trình rà soát phương án tổ chức giao thông, bố trí hạ tầng, khu vực đón trả khách và tổ chức các tuyến xe buýt trong phạm vi sân bay; đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý.

Ngoài ra, Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng được yêu cầu có ý kiến cụ thể đối với các phương án tuyến do TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai đề xuất, tập trung đánh giá tính phù hợp của lộ trình, vị trí điểm đầu cuối, khu vực đón trả khách cũng như các yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh và trật tự tại cảng hàng không.

Giao thông hàng không sân bay sân bay Long Thành Tuyến xe buýt

