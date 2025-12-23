Internet vệ tinh Trung Quốc tăng tốc toàn cầu: Nước cờ mới trong cuộc đua hạ tầng số

Hợp tác giữa Airbus và Shanghai Spacesail Technologies cho thấy ngành vệ tinh thương mại Trung Quốc đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai toàn cầu. Internet vệ tinh không còn là lĩnh vực công nghệ thuần túy, mà đã trở thành hạ tầng số mang tính chiến lược. Cuộc đua giành không gian kết nối trên quỹ đạo thấp vì thế đang nóng lên rõ rệt.

Trong bối cảnh internet vệ tinh trở thành một cấu phần quan trọng của hạ tầng số toàn cầu, thỏa thuận giữa Airbus và Spacesail được xem là bước đi mang tính chiến lược, mở đường cho các chòm vệ tinh thương mại Trung Quốc tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

HỢP TÁC AIRBUS - SPACESAIL: BƯỚC TIẾN CHIẾN LƯỢC

Theo thông tin từ China Daily, Airbus và Công ty Công nghệ Spacesail Thượng Hải mới đây đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác thị trường, theo đó chòm vệ tinh quỹ đạo thấp Qianfan của Trung Quốc sẽ được tích hợp vào giải pháp kết nối trên không HBCplus (High Bandwidth Connectivity Plus) của Airbus.

Mục tiêu của thỏa thuận là cung cấp dịch vụ băng thông rộng tốc độ cao, độ trễ thấp cho các hãng hàng không toàn cầu, qua đó cải thiện đáng kể trải nghiệm kết nối internet trong suốt chuyến bay - một thị trường đang tăng trưởng nhanh cùng với nhu cầu số hóa dịch vụ hàng không.

Đối với Airbus, việc hợp tác với Spacesail giúp tập đoàn châu Âu mở rộng hệ sinh thái vệ tinh theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một số mạng vệ tinh truyền thống, đồng thời tăng tính linh hoạt trong đáp ứng nhu cầu kết nối toàn cầu ngày càng lớn.

Qianfan - “chòm vệ tinh khổng lồ” đầu tiên của Trung Quốc đi vào vận hành

Qianfan được xem là chòm vệ tinh thương mại quỹ đạo thấp quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc chính thức bước vào giai đoạn kết nối mạng.

Kể từ khi phóng lô 18 vệ tinh đầu tiên vào tháng 8/2024, Spacesail đã liên tục mở rộng chòm vệ tinh này. Tính đến nay, sau năm đợt phóng bổ sung, Qianfan đã có 108 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo, hình thành nền tảng ban đầu cho một mạng internet vệ tinh thương mại.

Theo ông Li Guotong, Giám đốc Công nghệ của Spacesail, Qianfan đã được thử nghiệm thành công tại nhiều quốc gia, trong đó có Malaysia, Mông Cổ và Kazakhstan. Các thử nghiệm cho thấy khả năng truyền phát video ổn định và thực hiện cuộc gọi video với độ trễ thấp, đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ thương mại.

MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ: TỪ CHÂU Á ĐẾN MỸ LATINH

Không dừng lại ở hợp tác với Airbus, Spacesail đang từng bước mở rộng hiện diện quốc tế thông qua các thỏa thuận với các nhà mạng và tổ chức viễn thông quốc gia.

Cụ thể, doanh nghiệp Trung Quốc này đã đạt được các thỏa thuận hợp tác với TELEBRAS - tập đoàn viễn thông nhà nước của Brazil, cũng như National Telecom Public Co Ltd của Thái Lan.

Tại Malaysia, ông Yau Chyong Lim, Giám đốc điều hành MEASAT, cho biết hợp tác với Spacesail không chỉ giới hạn ở việc sử dụng dịch vụ vệ tinh, mà còn mở rộng sang quản lý vận hành chòm vệ tinh quỹ đạo thấp, nghiên cứu - phát triển và xây dựng các ứng dụng mới dựa trên hạ tầng vệ tinh.

Trong khi đó, đại diện National Telecom Thái Lan nhận định, hợp tác với Spacesail sẽ giúp doanh nghiệp này tiếp cận hạ tầng điện toán đám mây lõi và năng lực mạng tiên tiến, từ đó cung cấp dịch vụ internet vệ tinh có độ trễ thấp cho người dùng trong nước.

Theo các chuyên gia, ngành internet vệ tinh toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Ông Li Changhao, chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp vệ tinh, cho rằng cùng với sự phát triển nhanh của ngành internet vệ tinh Trung Quốc, các ứng dụng thực tiễn đang được mở rộng mạnh mẽ, đặc biệt trong cứu trợ thiên tai, đô thị thông minh và logistics hàng hải.

Đáng chú ý, ông Zhao Houlin, Chủ tịch danh dự Viện Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, cựu Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), nhận định ngành internet vệ tinh toàn cầu đã chuyển từ giai đoạn kiểm chứng công nghệ sang triển khai quy mô lớn. “Việc phổ cập internet vệ tinh đang mở ra một con đường mới cho công bằng số trên phạm vi toàn cầu”, ông Zhao nhấn mạnh.

HẠ TẦNG SỐ VÀ THAM VỌNG “VÀNH ĐAI VÀ CON ĐƯỜNG”

Theo đánh giá của giới chuyên gia, các kế hoạch phát triển mạng vệ tinh quỹ đạo thấp của Trung Quốc không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, như nâng cao hiệu quả thông tin liên lạc khẩn cấp hay thúc đẩy mô hình tích hợp không - vũ trụ - mặt đất - biển, mà còn mang ý nghĩa địa kinh tế sâu rộng.

Thông qua việc cung cấp hạ tầng số tin cậy cho các quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường, internet vệ tinh Trung Quốc có thể trở thành một công cụ quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách số, đồng thời gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong cấu trúc hạ tầng số toàn cầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược về công nghệ ngày càng gay gắt, sự trỗi dậy của các chòm vệ tinh thương mại Trung Quốc như Qianfan cho thấy một xu hướng rõ ràng: cuộc đua internet vệ tinh toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới, nơi quy mô triển khai và khả năng thương mại hóa sẽ quyết định vị thế của các quốc gia và doanh nghiệp.