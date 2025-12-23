Áp lực chốt lời T+ tăng vọt, cổ phiếu trụ “neo” VN-Index vùng đỉnh lịch sử

VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay chưa kể VPL, VRE cũng tăng rất mạnh đã neo giữ VN-Index sát vùng đỉnh lịch sử 1800 điểm. Tuy nhiên nhà đầu tư lại rơi vào trạng thái thất vọng, khi đại đa số cổ phiếu quay đầu giảm dưới áp lực chốt lời ngắn hạn.

Chỉ số đóng cửa tăng 21,12 điểm tương đương +1,21% nhưng VIC tăng 6,99%, VHM tăng 6,98%, VPL tăng 5,1%, VRE tăng 3,79% đã đem về tới hơn 30 điểm, tức là còn nhiều hơn tổng mức tăng của VN-Index. Bốn cổ phiếu này đã bù đắp tất cả điểm số mất đi do các cổ phiếu khác giảm giá. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày chỉ có 102 mã tăng/212 mã giảm xác nhận cổ phiếu điều chỉnh chiếm ưu thế áp đảo.

Thị trường quay lại trạng thái kéo trụ nâng điểm số nhưng đa phần nhà đầu tư không được hưởng lợi. Áp lực bán hôm nay có dấu hiệu tăng cao khi nhịp tăng 6 phiên vừa qua đem lại lợi nhuận ngắn hạn khá tốt. VN-Index quay lại vùng đỉnh lịch sử khi mức cao nhất hôm nay đạt 1763.52 điểm, thúc đẩy nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận.

Trong 212 cổ phiếu đỏ phiên này, tới 113 mã giảm quá 1% giá trị, thanh khoản chiếm 31,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Thanh khoản khớp lệnh sàn này cũng tăng 6,8% so với hôm qua, đạt gần 22.538 tỷ đồng. Thanh khoản tăng kết hợp với giá cổ phiếu giảm xác nhận có áp lực bán tăng lên.

Gần 20 cổ phiếu trong nhóm giảm sâu nhất hôm nay xuất hiện giao dịch vượt trăm tỷ đồng. Tính thị trường trong nhóm này khá đậm nét khi bao gồm nhiều mã bất động sản, chứng khoán, hay những cổ phiếu đang chịu áp lực giảm giá. DGC sau hai phiên bắt đáy, đặc biệt phiên tăng mạnh 6,27% hôm qua, đến hôm nay đã quay đầu giảm 4,02% với thanh khoản tới 982 tỷ đồng. SSI giảm 2,07%, HCM giảm 1,29%, VCI giảm 2,56%, VCK giảm 2,14%, TCX giảm 1,48%, CII giảm 2,48%, PDR giảm 1,71%, HHV giảm 2,14%... đều nằm trong số thanh khoản cao nhất.

Rổ VN30 cũng chịu sức ép khá lớn khi chỉ số đại diện tuy tăng 1,39% nhưng có tới 16 mã giảm/11 mã tăng. Chỉ số này tăng 27,59 điểm thì VIC, VHM, VRE đã đóng góp gần 21 điểm. Dù vậy nhóm blue-chips cũng không hoàn toàn xấu. Ngoài nhóm Vin, cũng có STB kịch trần, MWG tăng 2,94%, HDB tăng 1,85%. Nhóm giảm giá có 9 mã giảm quá 1%, trong đó 4 mã thuộc Top 10 vốn hóa là VCB giảm 1,04%, BID giảm 1,04%, TCB giảm 1,14% và VPB giảm 1,03%.

Sức ép từ bên bán phản ánh khá rõ ở nhóm này dù độ rộng không quá chênh lệch. Ban đầu rổ VN30 chỉ có duy nhất SSB đỏ, sau đó lan rộng. Thống kê tới 24/30 mã bị ép giá xuống quá 1% so với mức cao nhất. Thanh khoản rổ VN30 cũng tăng 9% so với phiên hôm qua. Tuy nhiên trong mức tăng thanh khoản này có MWG tăng 82%, VIC tăng 58% và DGC tăng 124%. Sức ép ở các cổ phiếu còn lại cũng không có gì đột biến.

Nhóm cổ phiếu Vin một lần nữa khiến nhà đầu tư rơi vào cảnh "trớ trêu".

Phần còn lại của thị trường cũng tương tự. Sàn HoSE tuy tăng thanh khoản 6,8% tương đương khoảng 1.441 tỷ đồng thì hầu hết là do giao dịch của rổ VN30. Điều này hàm ý diễn biến giảm giá hôm nay có yếu tố giảm mua giá cao hơn là sức ép bán ra quá lớn.

Điều này cũng có thể hiểu được khi biên lợi nhuận ngắn hạn ở cổ phiếu khá tốt trong 6 phiên tăng gần nhất, trong khi VN-Index quay lại kiểm định vùng đỉnh lịch sử quanh 1800 điểm. Thống kê nhanh với rổ VNAllshare, tính đến mức giá cao nhất hôm nay khoảng 31% số cổ phiếu đạt lợi nhuận vượt 5% hoặc gần 48% đạt lợi nhuận vượt 3%. Nhà đầu tư thận trọng có thể lo ngại thị trường sẽ không đột phá thành công và việc hiện thực hóa lợi nhuận để mua lại sau đó cũng là một lựa chọn.

Nhóm cổ phiếu còn xanh trong phiên hôm nay phần lớn cũng chịu sức ép nhất định, dù bên bán chưa thể ép giá hoàn toàn. Khoảng 51 cổ phiếu đóng cửa tăng trên 1% trong đó 20 mã có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm hút dòng tiền tốt nhất vẫn là cổ phiếu Vin. Ngoài ra có thể kể tới VIX tăng 1,7% với 1.164,3 tỷ đồng; HDB tăng 1,85% với 897 tỷ; STB tăng 6,87% với 468,1 tỷ; BAF tăng 1,7% với 238,6 tỷ; GEE tăng 1,12% với 205,6 tỷ; HAH tăng 1,17% với 116,5 tỷ.

Sự rã đám trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã làm giảm động lực của VN-Index một cách rõ ràng, nhưng không phải cổ phiếu nào cũng tăng giá mạnh trong ngắn hạn. Đây có thể chỉ là một phiên lùi bước do tâm lý chung. Việc VN-Index kiểm định đỉnh lịch sử không có nghĩa là cổ phiếu đã “đắt”, thậm chí nhiều mã vẫn còn “lóp ngóp” ở vùng giá rất thấp. Điều này sẽ sớm tạo được sự cân bằng cung cầu khi tâm lý ngắn hạn dịu bớt.