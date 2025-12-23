Đà Nẵng lần thứ 6 liên tiếp nhận Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam

Sáng 23/12, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Awards 2025); Đà Nẵng lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh đơn vị xuất sắc trong xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam.

Theo đó, tại Lễ vinh danh năm nay, Thành phố Đà Nẵng được vinh danh ở các lĩnh vực: Quản trị, điều hành thông minh; môi trường xanh - phát triển bền vững; hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đô thị đáng sống; đặc biệt, thành phố Đà Nẵng được chọn trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 dành cho đơn vị xuất sắc trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.

Đây là Giải thưởng danh giá nhất và duy nhất dành cho nhóm các tỉnh, thành phố tham gia Giải thưởng năm nay. Như vậy, với Giải thưởng Thành phố thông minh năm 2025, Đà Nẵng lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh đơn vị xuất sắc trong xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết: Điểm nhấn của Giải thưởng năm nay chính là việc để người dân trên mọi miền của Tổ quốc bình chọn "Đô thị đáng sống". Đây là thông điệp mạnh mẽ mà Ban Tổ chức muốn gửi gắm: Công nghệ dù hiện đại đến đâu (AI, Bán dẫn, IoT) cũng chỉ là công cụ. Đích đến cuối cùng phải là hạnh phúc của con người.

Hạng mục này có 7 tiêu chí bình chọn gồm: Quản trị, Giao thông, Môi trường, Hạ tầng, Khởi nghiệp, An ninh, và Kinh tế số. Kết quả có hơn 200.000 lượt bình chọn đã được thực hiện. Đà Nẵng là thành phố có được lượt bình chọn gần như tuyệt đối với 163.984 lượt bình chọn, chiếm gần 70% số phiếu. Thành phố Huế và tỉnh Quảng Ninh là 2 tỉnh thành chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3 với lần lượt là 65.379 và 21.120 phiếu.

Top 5 tỉnh thành có số điểm bình chọn của người dân cao nhất trong tất cả các hạng mục là: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Huế và Nghệ An.

Sự tham gia bình chọn, đánh giá của người dân trên toàn quốc cho thấy mối quan tâm ngày càng cao của người dân với chất lượng của cuộc sống nơi đô thị.

Với việc được ghi nhận giải thưởng tại 03 hạng mục bao gồm: Quản trị, điều hành thông minh, Môi trường xanh – Phát triển bền vững; và Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thành phố Đà Nẵng đã được xướng tên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Đà Nẵng nhận được Giải thưởng danh giá này.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng (người đứng thứ 2 từ phải sang) nhận giải Thành phố điều hành thông minh, hấp dẫn khởi nghjieepj đổi mới, sáng tạo.

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho biết, việc triển khai xây dựng đô thị thông minh, thành phố thông minh là xu hướng chung của thế giới, đã được Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng nhận thức và quyết tâm hành động trong quá trình xây dựng phát triển bền vững thành phố; gắn liền với quy hoạch và định hướng phát triển thành phố.

Theo đó, từ năm 2010, Đà Nẵng đã ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử và năm 2014 đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố. Cũng từ năm 2014, thành phố bắt đầu triển khai thí điểm một số ứng dụng/dịch vụ thông minh trong các lĩnh vực thiết yếu như: giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

Kế thừa hạ tầng, nền tảng và kinh nghiệm, kết quả đạt được, năm 2018 thành phố đã ban hành Kiến trúc thành phố thông minh với 06 trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên; và đã chính thức ban hành và triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đóxác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình triển khai và đã đưa ra 53 chương trình, dự án ưu tiên để tập trung triển khai.

Đến nay, Thành phố Đà Nẵng đã được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận và đánh giá cao với các giải thưởng như: Giải thưởng ASOCIO Smart City 2019 của Tổ chức công nghiệp điện toán Châu Á - Châu Đại Dương; Giải thưởng Thành phố thông minh (duy nhất) Việt Nam liên tiếp trong 06 năm 2020-2025; và Giải thưởng Thành phố thông minh Seoul năm 2023 ở hạng mục lấy con người làm trung tâm (HumanCentric City) của Tổ chức các thành phố thông minh bền vững thế giới (WeGO) và chính quyền thành phố Seoul - Hàn Quốc,…

Năm 2025, Đà Nẵng đã có những nỗ lực và quyết tâm rất lớn. Không chỉ làm tốt về môi trường hay du lịch, thành phố đang tiên phong xây dựng hạ tầng cho công nghiệp vi mạch Bán dẫn, AI, phát triển Trung tâm tài chính của khu vực với nhiều chính sách và ưu đãi hấp dẫn cho thử nghiệm và phát triển kinh tế số.

Đà Nẵng đã chứng minh rằng một "Thành phố thông minh" trong kỷ nguyên mới không chỉ là nơi có không khí trong sạch, bãi biển đẹp, mà phải là nơi tạo ra cơ hội việc làm chất lượng cao, nơi quy tụ những "đại bàng" công nghệ thế giới, biến thành phố thành một trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp khu vực.