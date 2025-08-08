Tập đoàn năng lượng của Phillipines muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam

Tại buổi làm việc gần đây với Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, ông Danel C. Aboitiz, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Aboitiz Power, bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về các ưu tiên và định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực điện lực trong thời gian tới.

Aboitiz Power hiện đang là doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Philippines thuộc Aboitiz Group - tập đoàn kinh doanh đa ngành của Philippines. Được thành lập từ năm 1988, Aboitiz Power hiện đang vận hành gần 50 nhà máy điện tại Philippines với tổng công suất khoảng 5.000 MW, sử dụng đa dạng nguồn năng lượng như nhiệt điện, thủy điện, địa nhiệt, điện gió và điện mặt trời.

Ông Aboitiz cho biết tập đoàn đang có nguyện vọng mở rộng đầu tư vào ngành điện tại Việt Nam, bao gồm cả năng lượng truyền thống và tái tạo, cũng như tham gia vào hệ thống phân phối điện nhằm góp phần cải thiện mạng lưới truyền tải điện giữa miền Bắc và miền Nam.

Bên cạnh thế mạnh về nhiệt điện than và kinh nghiệm lâu năm trong vận hành thủy điện, Aboitiz Power hiện đang nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng hệ thống bảo trì cho các dự án điện - một bước tiến mới trong chiến lược hiện đại hóa.

Do đó, việc mở rộng hợp tác đầu tư với Việt Nam là định hướng được tập đoàn đặc biệt quan tâm và đóng góp vào sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Aboitiz Power. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ủng hộ kế hoạch mở rộng đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và phát triển nền kinh tế xanh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Đây là bước đệm để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao với nền công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và đạt ngưỡng thu nhập cao vào năm 2045.

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các địa phương liên quan để xúc tiến các dự án phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời và LNG.

Đồng thời, nghiên cứu phát triển các cụm năng lượng tích hợp với trung tâm dữ liệu, sản xuất và đổi mới sáng tạo để hình thành các tổ hợp quy mô lớn; thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ các dự án trong nước và xuất khẩu; tham gia xây dựng chính sách, cơ chế hiệu quả trong quản lý nguồn điện; đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp điện.

Phó Thủ tướng cũng khuyến khích Tập đoàn Aboitiz tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam ở những lĩnh vực mà doanh nghiệp có thế mạnh và kinh nghiệm, thông qua các hoạt động M&A trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, nông sản, thực phẩm, tài chính - ngân hàng, hạ tầng…

Đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư trong và ngoài nước yên tâm đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài và bền vững.